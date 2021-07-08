T24’ün 95 haberine erişim engeli

T24 Haber Merkezi

T24’ün 95 haberine sulh ceza Hâkimlikleri tarafından erişim engelleme kararı verildi.

Erişim engeli getirilen haberler içerisinde milletvekillerinin yaptığı açıklamalar, HSYK kararnamesi, kamu ihalesi, FETÖ operasyon haberleri de yer alıyor.

Erişim Birliği Sağlayıcıları tarafından paylaşılan ve erişim engeli getirilen haberler şöyle:

https://t24.com.tr/haber/chp-li-murat-emir-suleyman-soylu-nun-kuzeninin-devletten-aldigi-son-iki-ihalenin-bedeli-10-milyon-tl,963069

https://t24.com.tr/haber/baris-terkoglu-kuzen-soylu-nun-becerikli-oykusu,963665

https://t24.com.tr/haber/suleyman-soylu-nun-yegeni-mehmet-soylu-nun-medikal-isi-yaptigi-belirtilen-sirketten-aciklama-saglik-problemleri-sebebiyle-istifa-etti,963328

https://t24.com.tr/haber/baris-terkoglu-soylu-ailesinin-akmerkez-deki-saglikli-isleri,962892

http://t24.com.tr/haber/sosyal-mesafeye-uymadilar-valiyi-kizdirdilar, 869962



https://t24.com.tr/haber/ogrencilere-yardim-icin-verilen-parayla-tatile-giden-milli-egitim-muduru-ne-kinama-cezasi-verildi,851240

https://t24.com.tr/haber/izmir-il-milli-egitim-muduru-yahsi-ogrencilerin-parasiyla-tatile-gittigi-iddiasini-yalanladi,851325

https://t24.com.tr/haber/karacanin-yalisinda-cocuk-arandi,711872

https://t24.com.tr/video/sahildeki-soyunma-kabinlerinde-taciz-iddiasi,31673

https://t24.com.tr/haber/esinden-siddet-goren-akpli-kotan-esinden-bosandi,219055

https://t24.com.tr/haber/vekil-salmanin-eski-esine-1-yil-6-ay-istendi,219373

https://t24.com.tr/amp/haber/esinden-siddet-goren-akpli-kotan-esinden-bosandi,219055

https://t24.com.tr/haber/220-milyon-liralik-9-kamu-ihalesi-ayni-sirkete-verildi,957119

https://t24.com.tr/haber/hakkari-universitesi-rektoru-darbe-girisiminden-tutuklandi,353570

https://t24.com.tr/haber/hakkari-universitesi-rektoru-gozaltina-alindi,352414

https://t24.com.tr/haber/avukat-otomobilinde-olu-bulundu,44122

https://t24.com.tr/haber/ankara-da-saibeli-bir-tahliye-hikayesi,947544

https://www.t24.com.tr/etiketler/MERS%C4%B0N%20DHA%20MERS%C4%B0N%20FET%C3%96PDY

https://t24.com.tr/haber/akpden-belediye-baskani-adayi-olmustu-fetoden-dun-tutuklanan-arbel-bakliyatin-sahibi-bugun-serbest,669704

https://t24.com.tr/haber/bakliyat-devine-feto-operasyonu,667257

https://t24.com.tr/haber/gida-sirketi-calisanlarina-fetoden-gozalti-karari-2-yeniden,667082

http://t24.com.tr/haber/organize-subeden-karacan-operasyonu,196694

https://t24.com.tr/haber/ali-karacanin-1-yila-kadar-hapsi-istendi,778742

https://t24.com.tr/haber/bilal-erdogan-in-arkadasi-fatih-basci-nin-aldigi-24-milyon-liralik-ihalenin-detaylari-ortaya-cikti,930930

https://t24.com.tr/haber/unlu-doktor-ameliyata-girmek-uzereyken-tutuklandi,828864

https://t24.com.tr/haber/arbel-gidanin-sahiplerine-fetoden-gozalti-karari,666766

https://t24.com.tr/haber/hsykdan-surgun-ve-terfi-kararnamesi-3746-hakim-ve-savcinin-yeri-degisti,344070

https://t24.com.tr/haber/ford-otomotiv-deki-248-milyonluk-yolsuzluk-iddialari-ihbarla-ortaya-cikti-sirket-kayitlari-degistirildi,945537

https://t24.com.tr/haber/eski-akp-li-vekil-yazicioglu-nun-esinden-bosanma-dilekcesi-eski-akp-kadin-kolları-baskani-eski-tbmm-baskani-nin-yegeni-tbmm-deki-sekreterle-iliskisi-var,949854

https://t24.com.tr/haber/vekil-ogluna-ayakkabi-kutusundan-yarim-kilo-esrar-gonderildi,267412

https://t24.com.tr/amp/haber/7-yilda-1570-farkli-telefon-numarasindan-taciz-ve-tehdit-etti-iddiasi,916518

https://t24.com.tr/haber/fetoden-gozaltina-alinan-isadami-mahmut-arslan-ile-kardesi-adliyede,669419

https://t24.com.tr/haber/reina-saldirisinda-nisanlasini-kaybetti-kendisi-de-agir-yaralandi,380566

https://t24.com.tr/haber/ebru-polat-in-yeni-sevgilisi-gezi-nin-palali-saldirgani-cikti,862090

https://t24.com.tr/haber/halk-bankasi-davasi-ekonomist-ali-bilgen-abd-deki-halk-bank-davasindan-20-milyar-dolar-ceza-cikabilir,938730

https://t24.com.tr/haber/basbakani-kizdiran-bosanma,13538

https://t24.com.tr/video/allah-yoluna-adadim-deyip-oglunu-olduren-babanin-vahseti-anlattigi-goruntu-ortaya-cikti,36832

https://t24.com.tr/amp/video/allah-yoluna-adadim-deyip-oglunu-olduren-babanin-vahseti-anlattigi-goruntu-ortaya-cikti,36832

https://t24.com.tr/video/erdogan-in-bindigi-otobusun-onune-gecip-o-kisiyi-sikayet-ettiler,35825

https://t24.com.tr/haber/diyanetin-bursuyla-sahte-doktora,75977

https://t24.com.tr/etiketler/G%C3%BCrsel%20Y%C3%BCce

https://t24.com.tr/haber/chp-li-erdogdu-berat-albayrak-in-erittigi-merkez-bankasi-rezerviyle-kimlere-kiyak-cektigi-incelenmeli,930131

https://t24.com.tr/haber/berat-albayrak-icin-hazirlanan-araniyor-afisine-uc-gozalti,932042

https://t24.com.tr/haber/sezgin-tanrikuluna-ucakta-tehdit-bogma-teliyle-isini-bitir-biz-sana-hapiste-bakariz-diyenler-fav,441560

https://t24.com.tr/amp/haber/temel-atma-toreni-2-ay-once-yapilan-tramvay-hattinin-ihalesi-kolin-ve-uzka-insaat-ortakligina-verildi,931504

https://t24.com.tr/haber/temel-atma-toreni-2-ay-once-yapilan-tramvay-hattinin-ihalesi-kolin-ve-uzka-insaat-ortakligina-verildi,931504

https://t24.com.tr/haber/erdoganla-konusmak-icin-agaca-cikan-kadinin-esi-eski-yarbay-beraat-etti,722059

https://t24.com.tr/haber/sanik-komutan-bombalar-atilirken-kufur-ediyorduk,421054

https://api.t24.com.tr/haber/sanik-komutan-bombalar-atilirken-kufur-ediyorduk,421054

https://t24.com.tr/haber/dha-yurt-bulteni-20,722121

https://t24.com.tr/haber/sezercik-eski-esinin-avukatina-dava-acti-ben-hakkimi-yedirmem,926690

https://t24.com.tr/haber/sariyer-de-silahla-oldurulen-kopegin-sahipleri-konustu,893311

https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-in-avukati-ahmet-ozel-in-vekalet-sunmadan-ucretini-aldigi-haberlerine-erisim-engeli-getirildi,923732

https://t24.com.tr/video/chp-li-basarir-dan-bakan-gul-e-semboliksiniz-hakim-ve-savci-atamalarini-bir-plazadaki-4-avukat-yapiyor,35049

https://t24.com.tr/haber/Yargiyi%20etkiledigi%20iddias%C4%B1yla%20'delil'%20olarak%20sunulan%20ses%20kayitlari%20delil%20say%C4%B1lmad%C4%B1,922854

https://t24.com.tr/haber/akpli-baba-ogula-bagcilar-belediyesinden-5-yilda-3-milyon-liralik-11-ihale,394381

https://t24.com.tr/haber/mustafa-boydakin-kardesi-tutuklandi-ogluna-ev-hapsi-verildi,382347

https://t24.com.tr/video/akp-den-istifa-ederek-deva-ya-gecen-yeneroglu-ndan-tartisma-yaratacak-irfan-fidan-aciklamasi,34803

https://t24.com.tr/haber/ahmet-sik-suc-duyurusunda-bulunulan-erdogan-in-eski-avukati-ve-iki-hakimin-ses-kayitlarini-paylasti,921102

https://t24.com.tr/haber/t-24-un-bilal-erdogan-in-imam-hatipten-arkadasinin-kazandigi-280-milyonluk-ihaleyle-ilgili-paylasima-erisim-engeli-getirildi-haberine-de-erisim-engeli-getirildi,900974

https://t24.com.tr/haber/yavuz-bingol-kumar-masasinda-goruntulendi,341329 2020/04853 2020/17239

https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanina-hakaretten-63-bin-41-kisiye-sorusturma-acilirken-erdogan-in-avukatina-38-milyon-890-bin-tl-vekalet-ucreti-odendi,923082

https://t24.com.tr/haber/chp-li-basarir-dan-bakan-gul-e-vekalet-ucreti-sorusu-yarginin-gorevi-cumhurbaskani-avukatlarini-zengin-etmek-midir,922990

https://www.t24.com.tr/haber/cumhurbaskanina-hakaretten-63-bin-41-kisiye-sorusturma-acilirken-erdogan-in-avukatina-38-milyon-890-bin-tl-vekalet-ucreti-odendi,923082

https://t24.com.tr/video/cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmalari-re-sen-yurutuluyor-avukatlari-vekaletnamesi-olmamasina-ragmen-vekalet-ucretinden-40-milyon-lira-kazandi,34988

https://t24.com.tr/amp/haber/chp-li-basarir-dan-bakan-gul-e-vekalet-ucreti-sorusu-yarginin-gorevi-cumhurbaskani-avukatlarini-zengin-etmek-midir,922990

https://t24.com.tr/haber/ibb-den-cubbeli-nin-damadina-milyonluk-ihale,816465

https://t24.com.tr/haber/cubbeli-ahmet-hocanin-damadindan-silahli-tatil-pozu,548528

https://t24.com.tr/haber/isadami-kardeslerden-silahlarla-tatil-pozu,548489

https://t24.com.tr/haber/cubbeli-ahmet-hoca-kizini-evlendirdi,342002

https://t24.com.tr/haber/chp-grup-baskanvekili-ozkoc-tan-lise-diplomasi-sahte-cikan-akp-li-yerlikaya-ya-sende-kizaracak-yuz-varsa-bir-an-once-istifa-edersin,921963

https://t24.com.tr/video/akp-il-genclik-kollari-baskani-nin-jakuzi-videosu-lan-fakirler-beni-rahatsiz-etmeyin-keyif-ediyorum,30581

https://t24.com.tr/haber/borajet-in-eski-patronu-kiraca-holding-in-hissedari-sezgin-baran-korkmaz-in-mal-varligina-el-kondu,908295

https://t24.com.tr/haber/sezgin-baran-korkmaz-sbk-holding-ve-is-iliskileri-hakkinda-neler-biliniyor,9095892020/04672

https://t24.com.tr/haber/sezgin-baran-korkmaz-ve-13-suphelinin-banka-hesaplarindaki-tedbir-kaldirildi,909660

https://t24.com.tr/haber/ceylanpinar-cinayetinde-4-yil-sorular-hala-yanitsiz,831671

https://t24.com.tr/haber/15-temmuz-vakfi-nin-yonetimine-feto-ile-iltisakli-oldugu-iddia-edilen-israfil-kisla-nin-atandigi-ortaya-cikti,913530

https://t24.com.tr/haber/hakim-akturk-hesabima-belirsiz-kisiler-girdi,800689

https://t24.com.tr/haber/sozcu-yazari-yilmaz-hazine-bakani-berat-albayrak-in-soru-onergelerine-cevap-verme-orani-yuzde-1-i-bile-bulmuyor,892450

https://t24.com.tr/haber/akp-li-belediyeden-zimmetine-para-geciren-avukat-belediye-baskan-yardimcisi-oldu,847496

https://t24.com.tr/haber/bilal-erdogan-in-sinif-arkadasina-7-milyon-liralik-ihale,844098

https://t24.com.tr/haber/koza-ipek-holding-davasindan-akp-cikti,8346592019/03582

https://t24.com.tr/haber/yenicag-yazarlari-fetoden-gozaltinda,358739

https://t24.com.tr/haber/hakimler-ve-savcilar-kurulu-adliyede-kivanc-tatlitug-ile-fotograf-cektiren-hakim-hakkinda-inceleme-baslatti,840517

https://t24.com.tr/haber/evli-lise-muduru-ogrencisiyle-kacti,343430

https://t24.com.tr/haber/cagaloglu-anadolu-lisesi-muduru-yener-in-iki-ogrencinin-banka-hesabina-haciz-koydurdu,837024

https://t24.com.tr/haber/enerji-bakani-yolsuzlugun-delilini-sordu-chpli-erdogdu-sayistay-belgesi-gosterdi,314166

https://t24.com.tr/haber/imamoglu-akp-li-kavakci-metro-as-den-aldigi-bursla-abd-ye-egitime-yollanmis-ibb-ye-mecburi-hizmet-borcu-var,833910

https://t24.com.tr/haber/yenicag-yazari-bilal-erdogan-in-arkadasina-adrese-teslim-ihaleler-verilmis,825102

https://t24.com.tr/video/ataturk-un-555-bin-metrekaresi-medipol-e-verilen-aoc-daki-goruntuleri,20634

https://t24.com.tr/haber/aoc-arazisindeki-555-bin-metrekarelik-yeni-kiralamanin-sifreleri,832639

https://t24.com.tr/haber/chp-milletvekili-mahmut-tanal-tcdd-muze-binasi-ndan-cikarilan-eserler-nerede,832885

https://t24.com.tr/haber/saglik-bakani-kendi-hastanesini-ileri-duzey-hastane-ilan-etmis,833536

https://t24.com.tr/haber/docent-fotografina-sansur-iddiasi,220625

http://t24.com.tr/haber/uskudar-belediyesi-vergi-borcuna-karsilik-emeklilerin-maasini-bloke-ettirdi-iddiasi,726286