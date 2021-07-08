T24’ün 95 haberine erişim engeli

08 Temmuz 2021 16:18
T24 Haber Merkezi
T24’ün 95 haberine sulh ceza Hâkimlikleri tarafından erişim engelleme kararı verildi.
Erişim engeli getirilen haberler içerisinde milletvekillerinin yaptığı açıklamalar, HSYK kararnamesi, kamu ihalesi, FETÖ operasyon haberleri de yer alıyor.
Erişim Birliği Sağlayıcıları tarafından paylaşılan ve erişim engeli getirilen haberler şöyle:
https://t24.com.tr/haber/chp-li-murat-emir-suleyman-soylu-nun-kuzeninin-devletten-aldigi-son-iki-ihalenin-bedeli-10-milyon-tl,963069
https://t24.com.tr/haber/baris-terkoglu-kuzen-soylu-nun-becerikli-oykusu,963665
https://t24.com.tr/haber/suleyman-soylu-nun-yegeni-mehmet-soylu-nun-medikal-isi-yaptigi-belirtilen-sirketten-aciklama-saglik-problemleri-sebebiyle-istifa-etti,963328
https://t24.com.tr/haber/baris-terkoglu-soylu-ailesinin-akmerkez-deki-saglikli-isleri,962892
http://t24.com.tr/haber/sosyal-mesafeye-uymadilar-valiyi-kizdirdilar, 869962
https://t24.com.tr/haber/ogrencilere-yardim-icin-verilen-parayla-tatile-giden-milli-egitim-muduru-ne-kinama-cezasi-verildi,851240
https://t24.com.tr/haber/izmir-il-milli-egitim-muduru-yahsi-ogrencilerin-parasiyla-tatile-gittigi-iddiasini-yalanladi,851325
https://t24.com.tr/haber/karacanin-yalisinda-cocuk-arandi,711872
https://t24.com.tr/video/sahildeki-soyunma-kabinlerinde-taciz-iddiasi,31673
https://t24.com.tr/haber/esinden-siddet-goren-akpli-kotan-esinden-bosandi,219055
https://t24.com.tr/haber/vekil-salmanin-eski-esine-1-yil-6-ay-istendi,219373
https://t24.com.tr/amp/haber/esinden-siddet-goren-akpli-kotan-esinden-bosandi,219055
https://t24.com.tr/haber/220-milyon-liralik-9-kamu-ihalesi-ayni-sirkete-verildi,957119
https://t24.com.tr/haber/hakkari-universitesi-rektoru-darbe-girisiminden-tutuklandi,353570
https://t24.com.tr/haber/hakkari-universitesi-rektoru-gozaltina-alindi,352414
https://t24.com.tr/haber/avukat-otomobilinde-olu-bulundu,44122
https://t24.com.tr/haber/ankara-da-saibeli-bir-tahliye-hikayesi,947544
https://www.t24.com.tr/etiketler/MERS%C4%B0N%20DHA%20MERS%C4%B0N%20FET%C3%96PDY
https://t24.com.tr/haber/akpden-belediye-baskani-adayi-olmustu-fetoden-dun-tutuklanan-arbel-bakliyatin-sahibi-bugun-serbest,669704
https://t24.com.tr/haber/bakliyat-devine-feto-operasyonu,667257
https://t24.com.tr/haber/gida-sirketi-calisanlarina-fetoden-gozalti-karari-2-yeniden,667082
http://t24.com.tr/haber/organize-subeden-karacan-operasyonu,196694
https://t24.com.tr/haber/ali-karacanin-1-yila-kadar-hapsi-istendi,778742
https://t24.com.tr/haber/bilal-erdogan-in-arkadasi-fatih-basci-nin-aldigi-24-milyon-liralik-ihalenin-detaylari-ortaya-cikti,930930
https://t24.com.tr/haber/unlu-doktor-ameliyata-girmek-uzereyken-tutuklandi,828864
https://t24.com.tr/haber/arbel-gidanin-sahiplerine-fetoden-gozalti-karari,666766
https://t24.com.tr/haber/hsykdan-surgun-ve-terfi-kararnamesi-3746-hakim-ve-savcinin-yeri-degisti,344070
https://t24.com.tr/haber/ford-otomotiv-deki-248-milyonluk-yolsuzluk-iddialari-ihbarla-ortaya-cikti-sirket-kayitlari-degistirildi,945537
https://t24.com.tr/haber/eski-akp-li-vekil-yazicioglu-nun-esinden-bosanma-dilekcesi-eski-akp-kadin-kolları-baskani-eski-tbmm-baskani-nin-yegeni-tbmm-deki-sekreterle-iliskisi-var,949854
https://t24.com.tr/haber/vekil-ogluna-ayakkabi-kutusundan-yarim-kilo-esrar-gonderildi,267412
https://t24.com.tr/amp/haber/7-yilda-1570-farkli-telefon-numarasindan-taciz-ve-tehdit-etti-iddiasi,916518
https://t24.com.tr/haber/fetoden-gozaltina-alinan-isadami-mahmut-arslan-ile-kardesi-adliyede,669419
https://t24.com.tr/haber/reina-saldirisinda-nisanlasini-kaybetti-kendisi-de-agir-yaralandi,380566
https://t24.com.tr/haber/ebru-polat-in-yeni-sevgilisi-gezi-nin-palali-saldirgani-cikti,862090
https://t24.com.tr/haber/halk-bankasi-davasi-ekonomist-ali-bilgen-abd-deki-halk-bank-davasindan-20-milyar-dolar-ceza-cikabilir,938730
https://t24.com.tr/haber/basbakani-kizdiran-bosanma,13538
https://t24.com.tr/video/allah-yoluna-adadim-deyip-oglunu-olduren-babanin-vahseti-anlattigi-goruntu-ortaya-cikti,36832
https://t24.com.tr/amp/video/allah-yoluna-adadim-deyip-oglunu-olduren-babanin-vahseti-anlattigi-goruntu-ortaya-cikti,36832
https://t24.com.tr/video/erdogan-in-bindigi-otobusun-onune-gecip-o-kisiyi-sikayet-ettiler,35825
https://t24.com.tr/haber/diyanetin-bursuyla-sahte-doktora,75977
https://t24.com.tr/etiketler/G%C3%BCrsel%20Y%C3%BCce
https://t24.com.tr/haber/chp-li-erdogdu-berat-albayrak-in-erittigi-merkez-bankasi-rezerviyle-kimlere-kiyak-cektigi-incelenmeli,930131
https://t24.com.tr/haber/berat-albayrak-icin-hazirlanan-araniyor-afisine-uc-gozalti,932042
https://t24.com.tr/haber/sezgin-tanrikuluna-ucakta-tehdit-bogma-teliyle-isini-bitir-biz-sana-hapiste-bakariz-diyenler-fav,441560
https://t24.com.tr/amp/haber/temel-atma-toreni-2-ay-once-yapilan-tramvay-hattinin-ihalesi-kolin-ve-uzka-insaat-ortakligina-verildi,931504
https://t24.com.tr/haber/temel-atma-toreni-2-ay-once-yapilan-tramvay-hattinin-ihalesi-kolin-ve-uzka-insaat-ortakligina-verildi,931504
https://t24.com.tr/haber/erdoganla-konusmak-icin-agaca-cikan-kadinin-esi-eski-yarbay-beraat-etti,722059
https://t24.com.tr/haber/sanik-komutan-bombalar-atilirken-kufur-ediyorduk,421054
https://api.t24.com.tr/haber/sanik-komutan-bombalar-atilirken-kufur-ediyorduk,421054
https://t24.com.tr/haber/dha-yurt-bulteni-20,722121
https://t24.com.tr/haber/sezercik-eski-esinin-avukatina-dava-acti-ben-hakkimi-yedirmem,926690
https://t24.com.tr/haber/sariyer-de-silahla-oldurulen-kopegin-sahipleri-konustu,893311
https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-in-avukati-ahmet-ozel-in-vekalet-sunmadan-ucretini-aldigi-haberlerine-erisim-engeli-getirildi,923732
https://t24.com.tr/video/chp-li-basarir-dan-bakan-gul-e-semboliksiniz-hakim-ve-savci-atamalarini-bir-plazadaki-4-avukat-yapiyor,35049
https://t24.com.tr/haber/Yargiyi%20etkiledigi%20iddias%C4%B1yla%20'delil'%20olarak%20sunulan%20ses%20kayitlari%20delil%20say%C4%B1lmad%C4%B1,922854
https://t24.com.tr/haber/akpli-baba-ogula-bagcilar-belediyesinden-5-yilda-3-milyon-liralik-11-ihale,394381
https://t24.com.tr/haber/mustafa-boydakin-kardesi-tutuklandi-ogluna-ev-hapsi-verildi,382347
https://t24.com.tr/video/akp-den-istifa-ederek-deva-ya-gecen-yeneroglu-ndan-tartisma-yaratacak-irfan-fidan-aciklamasi,34803
https://t24.com.tr/haber/ahmet-sik-suc-duyurusunda-bulunulan-erdogan-in-eski-avukati-ve-iki-hakimin-ses-kayitlarini-paylasti,921102
https://t24.com.tr/haber/t-24-un-bilal-erdogan-in-imam-hatipten-arkadasinin-kazandigi-280-milyonluk-ihaleyle-ilgili-paylasima-erisim-engeli-getirildi-haberine-de-erisim-engeli-getirildi,900974
https://t24.com.tr/haber/yavuz-bingol-kumar-masasinda-goruntulendi,341329 2020/04853 2020/17239
https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanina-hakaretten-63-bin-41-kisiye-sorusturma-acilirken-erdogan-in-avukatina-38-milyon-890-bin-tl-vekalet-ucreti-odendi,923082
https://t24.com.tr/haber/chp-li-basarir-dan-bakan-gul-e-vekalet-ucreti-sorusu-yarginin-gorevi-cumhurbaskani-avukatlarini-zengin-etmek-midir,922990
https://www.t24.com.tr/haber/cumhurbaskanina-hakaretten-63-bin-41-kisiye-sorusturma-acilirken-erdogan-in-avukatina-38-milyon-890-bin-tl-vekalet-ucreti-odendi,923082
https://t24.com.tr/video/cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmalari-re-sen-yurutuluyor-avukatlari-vekaletnamesi-olmamasina-ragmen-vekalet-ucretinden-40-milyon-lira-kazandi,34988
https://t24.com.tr/amp/haber/chp-li-basarir-dan-bakan-gul-e-vekalet-ucreti-sorusu-yarginin-gorevi-cumhurbaskani-avukatlarini-zengin-etmek-midir,922990
https://t24.com.tr/haber/ibb-den-cubbeli-nin-damadina-milyonluk-ihale,816465
https://t24.com.tr/haber/cubbeli-ahmet-hocanin-damadindan-silahli-tatil-pozu,548528
https://t24.com.tr/haber/isadami-kardeslerden-silahlarla-tatil-pozu,548489
https://t24.com.tr/haber/cubbeli-ahmet-hoca-kizini-evlendirdi,342002
https://t24.com.tr/haber/chp-grup-baskanvekili-ozkoc-tan-lise-diplomasi-sahte-cikan-akp-li-yerlikaya-ya-sende-kizaracak-yuz-varsa-bir-an-once-istifa-edersin,921963
https://t24.com.tr/video/akp-il-genclik-kollari-baskani-nin-jakuzi-videosu-lan-fakirler-beni-rahatsiz-etmeyin-keyif-ediyorum,30581
https://t24.com.tr/haber/borajet-in-eski-patronu-kiraca-holding-in-hissedari-sezgin-baran-korkmaz-in-mal-varligina-el-kondu,908295
https://t24.com.tr/haber/sezgin-baran-korkmaz-sbk-holding-ve-is-iliskileri-hakkinda-neler-biliniyor,9095892020/04672
https://t24.com.tr/haber/sezgin-baran-korkmaz-ve-13-suphelinin-banka-hesaplarindaki-tedbir-kaldirildi,909660
https://t24.com.tr/haber/ceylanpinar-cinayetinde-4-yil-sorular-hala-yanitsiz,831671
https://t24.com.tr/haber/15-temmuz-vakfi-nin-yonetimine-feto-ile-iltisakli-oldugu-iddia-edilen-israfil-kisla-nin-atandigi-ortaya-cikti,913530
https://t24.com.tr/haber/hakim-akturk-hesabima-belirsiz-kisiler-girdi,800689
https://t24.com.tr/haber/sozcu-yazari-yilmaz-hazine-bakani-berat-albayrak-in-soru-onergelerine-cevap-verme-orani-yuzde-1-i-bile-bulmuyor,892450
https://t24.com.tr/haber/akp-li-belediyeden-zimmetine-para-geciren-avukat-belediye-baskan-yardimcisi-oldu,847496
https://t24.com.tr/haber/bilal-erdogan-in-sinif-arkadasina-7-milyon-liralik-ihale,844098
https://t24.com.tr/haber/koza-ipek-holding-davasindan-akp-cikti,8346592019/03582
https://t24.com.tr/haber/yenicag-yazarlari-fetoden-gozaltinda,358739
https://t24.com.tr/haber/hakimler-ve-savcilar-kurulu-adliyede-kivanc-tatlitug-ile-fotograf-cektiren-hakim-hakkinda-inceleme-baslatti,840517
https://t24.com.tr/haber/evli-lise-muduru-ogrencisiyle-kacti,343430
https://t24.com.tr/haber/cagaloglu-anadolu-lisesi-muduru-yener-in-iki-ogrencinin-banka-hesabina-haciz-koydurdu,837024
https://t24.com.tr/haber/enerji-bakani-yolsuzlugun-delilini-sordu-chpli-erdogdu-sayistay-belgesi-gosterdi,314166
https://t24.com.tr/haber/imamoglu-akp-li-kavakci-metro-as-den-aldigi-bursla-abd-ye-egitime-yollanmis-ibb-ye-mecburi-hizmet-borcu-var,833910
https://t24.com.tr/haber/yenicag-yazari-bilal-erdogan-in-arkadasina-adrese-teslim-ihaleler-verilmis,825102
https://t24.com.tr/video/ataturk-un-555-bin-metrekaresi-medipol-e-verilen-aoc-daki-goruntuleri,20634
https://t24.com.tr/haber/aoc-arazisindeki-555-bin-metrekarelik-yeni-kiralamanin-sifreleri,832639
https://t24.com.tr/haber/chp-milletvekili-mahmut-tanal-tcdd-muze-binasi-ndan-cikarilan-eserler-nerede,832885
https://t24.com.tr/haber/saglik-bakani-kendi-hastanesini-ileri-duzey-hastane-ilan-etmis,833536
https://t24.com.tr/haber/docent-fotografina-sansur-iddiasi,220625
http://t24.com.tr/haber/uskudar-belediyesi-vergi-borcuna-karsilik-emeklilerin-maasini-bloke-ettirdi-iddiasi,726286
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