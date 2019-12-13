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Tolga Şardan | Büyüteç

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TARİH

13 Aralık 2019

Ceren Özdemir cinayetinin anlattıkları

Ordu’da bir kurumdan diğerine bürokratik deyimle "kanaldan" gönderilen bir evraka rutin işlem muamelesi yapıldığı iddiası, ne yazık ki Ceren Özdemir’in yaşamına mal oldu

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TARİH

06 Aralık 2019

Adil Öksüz konusunda taşlar oynuyor mu?

Öksüz’ün içinde olduğu fotoğrafa uzaktan ve geniş biçimde baktığımızda, eskilerin deyimiyle "Bu hamur daha çok su çekecek

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TARİH

03 Aralık 2019

Beşiktaş’ın 40 günlük fotoğrafı

Bu noktada iki sorunun yanıtı önem taşıyor. Sorulardan ilki: Kulüp bu duruma nasıl geldi? İkincisi ise, bu durumdan nasıl kurtulacak?

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TARİH

29 Kasım 2019

Suriye’deki özel yapılanma: Ajacs

Suriye’de söz sahibi olmayı hedefleyen ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteklediği "Ajacs" adlı kuruluş sessiz biçimde halen çalışmalarını yürütüyor

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TARİH

22 Kasım 2019

Emniyet’te Menzilci var mı?

T24'teki ilk yazıdan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi bu yazıdan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz

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TARİH

15 Kasım 2019

IŞİD emiri Adana'da nasıl haraç topluyordu?

Adana'daki soruşturmada ortaya çıkanlar, IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerinden küçük bir örnek

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TARİH

13 Kasım 2019

Türkiye’nin başındaki yeni dert: Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadesi

IŞİD’lilerin iadesi konusuna geldiğinde Batı dünyası oralı olmak bir yana, uluslararası yasa ve sözleşmeleri görmezden geliyor

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TARİH

08 Kasım 2019

ABD’den organize edilen FETÖ paraları: Kuryelerle elden teslim

FETÖ bitiyor” ya da “FETÖ’nün sonu geldi” gibi değerlendirmeler, yeni soruşturmalar ve operasyonlar ışığında boşa düşüyor

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TARİH

01 Kasım 2019

IŞİD evrimleşir mi?

IŞİD sonrasında Orta Doğu’da yeni bir artçı grup, “Irak ve Suriye’deki hükümetler ile halkın arasında yer alacak bir yapı” olarak ortaya çıkabilir

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TARİH

25 Ekim 2019

İşte “İstanbul’daki Suriyeliler” tablosu: SGK, denetime başlıyor

İstanbul’da yaşam mücadelesi veren kayıt dışı 547 bin Suriyeli'nin üçte biri çalışma yaş aralığında, çalışma izni alan Suriyeli sayısı ise sadece 8 bin

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TARİH

18 Ekim 2019

IŞİD’li “üç kadın”ın hikâyesi

IŞİD, Suriye'deki operasyonla birlikte yeniden gündemde

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TARİH

11 Ekim 2019

Kırmızı Kitap’tan çıkan harekât: Barış Pınarı

Harekât yapılmasına karşın henüz PYD/YPG’nin elindeki silahların niteliği konusunda sağlıklı bilgiler yok

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