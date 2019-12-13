Tolga Şardan | Büyüteç

TARİH
13 Aralık 2019
Ordu’da bir kurumdan diğerine bürokratik deyimle "kanaldan" gönderilen bir evraka rutin işlem muamelesi yapıldığı iddiası, ne yazık ki Ceren Özdemir’in yaşamına mal olduDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
Öksüz’ün içinde olduğu fotoğrafa uzaktan ve geniş biçimde baktığımızda, eskilerin deyimiyle "Bu hamur daha çok su çekecekDevamını Oku
TARİH
03 Aralık 2019
Bu noktada iki sorunun yanıtı önem taşıyor. Sorulardan ilki: Kulüp bu duruma nasıl geldi? İkincisi ise, bu durumdan nasıl kurtulacak?Devamını Oku
TARİH
29 Kasım 2019
Suriye’de söz sahibi olmayı hedefleyen ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteklediği "Ajacs" adlı kuruluş sessiz biçimde halen çalışmalarını yürütüyorDevamını Oku
TARİH
22 Kasım 2019
T24'teki ilk yazıdan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi bu yazıdan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğizDevamını Oku
TARİH
15 Kasım 2019
Adana'daki soruşturmada ortaya çıkanlar, IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerinden küçük bir örnekDevamını Oku
TARİH
13 Kasım 2019
IŞİD’lilerin iadesi konusuna geldiğinde Batı dünyası oralı olmak bir yana, uluslararası yasa ve sözleşmeleri görmezden geliyorDevamını Oku
TARİH
08 Kasım 2019
FETÖ bitiyor” ya da “FETÖ’nün sonu geldi” gibi değerlendirmeler, yeni soruşturmalar ve operasyonlar ışığında boşa düşüyorDevamını Oku
TARİH
01 Kasım 2019
IŞİD sonrasında Orta Doğu’da yeni bir artçı grup, “Irak ve Suriye’deki hükümetler ile halkın arasında yer alacak bir yapı” olarak ortaya çıkabilirDevamını Oku
TARİH
25 Ekim 2019
İstanbul’da yaşam mücadelesi veren kayıt dışı 547 bin Suriyeli'nin üçte biri çalışma yaş aralığında, çalışma izni alan Suriyeli sayısı ise sadece 8 binDevamını Oku
TARİH
18 Ekim 2019
IŞİD, Suriye'deki operasyonla birlikte yeniden gündemdeDevamını Oku
TARİH
11 Ekim 2019
Harekât yapılmasına karşın henüz PYD/YPG’nin elindeki silahların niteliği konusunda sağlıklı bilgiler yokDevamını Oku
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