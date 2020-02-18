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Doğu Anadolu fayı harekete geçti; Elazığ 6,6 ile sarsıldı

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'te 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. Elazığ'da kriz masası kurulurken, gönüllü...

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Salgın hastalık korkusu: Dünya 'Koronavirüs' için alarmda

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin ölümüne neden olan ölümcül Koronavirüs, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Ölümcül virüs şimdiye...

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Trump'ın dünyayı sarsan operasyonu: Kasım Süleymani suikasti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Beyaz Saray'ın emriyle ABD tarafından yapılan bir hava saldırısı ile Bağdat'ta öldürüldü....

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TSK'dan Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekâtı

Türkiye uzun bir süredir planlanan kuzey Suriye harekâtını başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı adını verdiği harekât, Türkiye'nin Suriye'ye sınır...

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İstanbul peş peşe depremlerle sarsıldı

İstanbul'un tamamında hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk olarak Avrupa Sismoloji Merkezi'nden gelen açıklamada depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı....

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HDP'li belediyelere yine kayyım!

İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van...

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Kaz Dağları'nda doğa talanı

Kanadalı Alamos Gold şirketinin, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarındaki altın ve gümüş arama çalışmalarının yarattığı doğa katliamı tepkilere neden...

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8 sezon 73 bölüm; finalin ardından Game of Thrones

Son 10 yılın en büyük televizyon yapımları arasında sayılan HBO'nun dizisi Game of Thrones final bölümü ile bir dönemi bitirdi....

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YSK, İstanbul seçimini iptal etti; işte tüm haberler

YSK, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu 7’ye karşı 4 oyla kabul etti. YSK Başkanı Sadi...

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İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimine ilişkin tüm haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde linç girişimine uğradı. Kılıçdaroğlu'nun güvenlik için götürüldüğü ev de taşlandı. Kılıçdaroğlu’na...

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Yerel seçim 2019

İşte 31 Mart yerel seçimine ilişkin tüm haberler...

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Dijital çağın son nefret saldırısı: Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye Brenton Tarrant tarafından düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan önce onlarca sayfalık bir...

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Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

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