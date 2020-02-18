Elazığ Sivrice'de saat 20.55'te 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. Elazığ'da kriz masası kurulurken, gönüllü...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin ölümüne neden olan ölümcül Koronavirüs, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Ölümcül virüs şimdiye...
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Beyaz Saray'ın emriyle ABD tarafından yapılan bir hava saldırısı ile Bağdat'ta öldürüldü....
Türkiye uzun bir süredir planlanan kuzey Suriye harekâtını başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı adını verdiği harekât, Türkiye'nin Suriye'ye sınır...
İstanbul'un tamamında hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk olarak Avrupa Sismoloji Merkezi'nden gelen açıklamada depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı....
İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van...
Kanadalı Alamos Gold şirketinin, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarındaki altın ve gümüş arama çalışmalarının yarattığı doğa katliamı tepkilere neden...
Son 10 yılın en büyük televizyon yapımları arasında sayılan HBO'nun dizisi Game of Thrones final bölümü ile bir dönemi bitirdi....
YSK, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu 7’ye karşı 4 oyla kabul etti. YSK Başkanı Sadi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde linç girişimine uğradı. Kılıçdaroğlu'nun güvenlik için götürüldüğü ev de taşlandı. Kılıçdaroğlu’na...
İşte 31 Mart yerel seçimine ilişkin tüm haberler...
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye Brenton Tarrant tarafından düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan önce onlarca sayfalık bir...
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