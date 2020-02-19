T24 LogoT24 Logo

Video

Sayıların Dili

Tüm videolar

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Muhalefet de devletleştirilmeye çalışılıyor

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük kısmı gri alanda

Ne Oluyor?

Tüm videolar

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar hücreye tıkmak istiyor"

EDAM Başkanı Ülgen: Türkiye ile Suriye arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldi

Gerçek Gridir

Tüm videolar

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"

T24 Manşet

Tüm videolar

T24 haber bülteni Manşet | 10 Ocak 2020

T24 haber bülteni Manşet | 9 Ocak 2020

T24 haber bülteni Manşet | 8 Ocak 2020

T24 haber bülteni Manşet | 7 Ocak 2020

T24 haber bülteni Manşet | 6 Ocak 2020

T24 haber bülteni Manşet | 30 Aralık 2019

T24 haber bülteni Manşet | 27 Aralık 2019

T24 haber bülteni Manşet | 26 Aralık 2019

T24 haber bülteni Manşet | 25 Aralık 2019

T24 haber bülteni Manşet | 24 Aralık 2019

Sobe

Tüm videolar

Sobe | Özge Borak, Ezgi Çelik'e anlattı: En büyük dayanağım kendimim

Sobe | Oyuncu Merve Dizdar, Ezgi Çelik'e anlattı: Uçurumdan atlarsan başarı gelir

Sobe | Gazeteci Yiğit Karaahmet oyuncu Ezgi Çelik’e anlattı: Bu çağda homofobik olmak aşırı avam

Sobe | Erdem Gül: Atlar güvende olacak, çözüm için son haftadayız

Sobe | Oyuncu Ezgi Çelik'e Itır Erhart anlattı: STK'lar varlıklı insanın değil gezegenin meselesi

Sobe | Oyuncu Ezgi Çelik'e Demet Evgar anlattı: Yetenek irin gibidir, çıkmazsa zehirler; etrafta zehirlenmiş çok insan var

Seyhan Arman, oyuncu Ezgi Çelik'in hazırlayıp sunduğu Sobe’de anlattı: Biz ötekilerin de ötekisiyiz

Mirgün Cabas ‘Sobe’de anlattı: Kutuplaşmanın en yıpratıcı tarafı seni bir kampa ait olmak zorunda bırakması; orayla da tam uzlaşın yok aslında

Doğa Rutkay: Ben gerçek miyim?

Sobe 01 | Okan Bayülgen: Herkes kaçık taklidi yapıyor

Muammer Brav'la 'Ekşın'

Tüm videolar

Berlin'den İstanbul'a festival mevsimi başladı; Türkiye sinemasında yaratıcılık krizi mi var?

Yönetmen Evrenol: Adana Sıfır Bir'in artı 13 yaş sınırı aldığı yerde Peri'ye artı 16 verilmesini kim ciddiye alır

Gezi günlerinde aşk: Benimle gelir misin?

Pembe Hayat KuirFest başladı: "Açılışı Banu Alkan'la yaptık; kendisi baskıcı dönemlerin cinsel özgürlük simgesiydi"

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum

Hayatın rutinine küçük bir mola: Biz Böyleyiz

2019'un beyaz perdede iz bırakan filmleri

2019 yılında tiyatroda iz bırakanlar

2019 yılının iz bırakan dizileri

Mucize Doktor: "Otizmli bir gence şans verildiğinde iyi bir hayatı, işi, sosyal çevresi olabilir. Bu onun hakkıdır ve mümkündür"

Bir Bakışta Bugün

Tüm videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Şubat 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Şubat 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2020

Ekonomide ne oluyor?

Tüm videolar

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları

“Alışverişte artık hız ve fiyat önemli; müşteri verileri buna hizmet ediyor"

"Oyun sektöründe var olabilmek için 7/24 çalışmak ve sürekli güncel kalmak zorundasınız"

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

Mobilya sektörü 2020'ye iyimser bakıyor: Faizler ve KDV düştü, büyüme ve istihdam artacak

Selin Sayek Böke: Krizin nedeni ahbap çavuş kapitalizmi; bu düzen değişmeli

Ekonomist Ümit Akçay: Türkiye, 2020'de en fazla yüzde 3 büyür; bu da işsizliğe derman olmaz

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem istihdam artar; tebrikler Sayın Berat Albayrak!

"Kozmetik sektörü krizden daha az etkilendi; insanlar pahalı ürünler yerine küçük şeyler satın alabiliyor"

Veli-Der: Devlet için 'simit', çocukların eğitim hakkından daha önemli

5 Dakika Adalet

Tüm videolar

5 Dakika Adalet: 'İşimi istiyorum' dedi; OHAL Komisyonu 'eylem yaptı' gerekçesiyle başvurusunu reddetti

5 Dakika Adalet: Yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemes'nin ihlal kararlarını uygulamıyor

5 Dakika Adalet: Bekçilerin yetkilerini nasıl kullanacaklarına yönelik eğitim alıp almayacakları belirsiz

5 Dakika Adalet: Eşi KHK'lı olan kadın evini 'riskli işlem' gerekçesiyle satamadı

5 Dakika Adalet: 8 yaşındaki kız çocuğu babasının istismarını resimlerle anlattı, 50 yıl ceza alan baba 2,5 ay sonra serbest bırakıldı

5 Dakika Adalet: KHK'lılara banka hesabı bile yasak

5 Dakika Adalet: Artık 'sarılmak' da suç!

5 Dakika Adalet: Kavala davasında tanık Murat Pabuç'un 'can güvenliği' itirazının gerekçesi yok

5 Dakika Adalet: 10 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalıyor; insanlar sırayla yerde uyuyor

5 Dakika Adalet: AİHM'nin Kavala kararı, Las Tesis'in yarattığı 'erezyon' ve dava haberlerine 'kişilik hakları' engeli

Haberler

Tüm videolar

Yaşamına son veren arkadaşları için bir araya gelen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına karşı protesto: Kayyım elini cebimizden çek!

Çatıdaki karı temizlerken karla birlikte yere düştü

Sosyal medyanın gündemindeki Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikâyem yok

A Spor'da konuk yayını terk edince sunucunun tepkisi: Burası ferahladı, bir de giderken kameranın önünden geçiyor

Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı 5 kişi yaralandı

Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti: Kızım bunlar bizim tavuklar sana yedirmeyiz

Hız bir vatandaşın ölümüne neden oldu; başı aracın ön camına çarpan kadın arka camdan içeri girdi

Soygun için girdiği restoranda yemek yiyen polislerle karşılaşınca...

Rusya'da buz kırılınca 7 at suya düştü

Gün Olur

Tüm videolar

"Erdoğan-Trump görüşmesi ertelenmezse her şey ABD ve Rusya'nın planladığı gibi gidecek"

Gazeteci Musa Özuğurlu: Kürtler, ABD çekilirse Şam'la yakınlaşır

"3'lü zirve sonrası İdlib ve mülteci krizi ötelendi; Kandil, İmralı ve Ankara arasında bir trafik var"

Doğan Akın: Medya elitlerinin mesleğimizde yarattığı kirliliği konuşmadan gazetecilik tartışması yapamayız

"Türkiye, İdlib'de yenilgi görüntüsü vermemek için gözlem noktalarını artırırken daha kuzeye çekilebilir"

Rusya uzmanı Sezer: Rusya bize 'şartlar değişti, İdlib'deki gözetleme noktalarınızı çekin' diyor

Prof. Güvenç: Rusya, Türkiye'ye İdlib'de 'yolumdan çekil' mesajı veriyor

Diyarbakır Baro Başkanı: Kayyım atamaları hukuken kabul edilemez; süren davalardan beraat çıkabilir

'68'li ve Gazeteci' Tuğrul Eryılmaz: Köşe yazarları gazeteciliği öldürdü; ben olsam onlara az para veririm, iki muhabir alırım

"Madenden zengin olunsaydı Afrika olurdu ama açlıktan ağlıyor; doğaya sahip çıkmanın dili, dini, ırkı yok"

Kuzey Gündemi

Tüm videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik ve riskli politikalar kötü sürpriz doğurabilir

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"

"NATO'nun askeri bütçesinin artırılması, paktın saldırganlığının kanıtıdır"

Magazin

Tüm videolar

Acun Ilıcalı'dan servet açıklaması: Hesaplamak için 6 saat gerekir; iyi kazanıyorum

IPhone'uyla ceviz kıran Doğa Rutkay tepki topladı

Düğününde altınların ağırlığından fenalık geçiren şarkıcı Aylin Coşkun: Yalvardım artık takmayın diye!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’den ayrıldılar iddialarına videolu cevap

Deniz Akkaya: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum!

Bahar Candan'ın kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı: "Melisa 13 yaşındayken anneme küfretmişti"

Diynamic Festival, elektronik müzikseverleri buluşturdu

Destan, yeniden müzik piyasasında: "Ölsem de kurtulsam"

Cem Yılmaz çaldı, Defne Samyeli söyledi

Ünlü sanatçılardan “Aşkın rengi olmaz” videosu

Spor

Tüm videolar

ÖZET | Fenerbahçe Beko 77-78 Maccabi Tel Aviv

ÖZET | Anadolu Efes 96-91 Zalgiris

ÖZET | Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında rövanşı aldı

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

Kobe Bryant'ın NBA tarihinde attığı en iyi sayılar

ÖZET | Anadolu Efes, LDLC ASVEL’i 101-74 mağlup ederek EuroLeague’de üst üste 5. galibiyetini aldı

ÖZET | Kirolbet Baskonia Vitoria 65 - 79 Fenerbahçe Beko

ÖZET | Fenerbahçe Beko sahasında Valencia'ya kaybetti

ÖZET | Fenerbahçe Beko, son saniye üçlüğüyle 84-81 mağlup oldu

Özet | Fenerbahçe Beko 107-102 Alba Berlin

90 Saniye

Tüm videolar

Mehmet Y. Yılmaz'la 90 Saniye: Fenerbahçe'nin küme düşmemek için ciddi bir teknik direktör ve oyuncu transferine ihtiyacı var

'Mehmet Y. Yılmaz'la 90 Saniyede Futbol' başlıyor

Videoröportaj

Tüm videolar

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu T24'e konuştu: FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin kendisidir

Gazeteci Sedat Ergin: Kimse Rus paralı askerleri Wagner'in Libya'ya Putin'in bilgisi dışında gittiğini düşünmüyor

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

Şangay'da yaşayan akademisyen anlattı: Koronavirüs salgını SARS'ı geçti, kimse kimseyle görüşmüyor, evlerden çıkılmıyor

Of! Of! Of! | "Eti gramla alıyoruz"

CHP'li Tanrıkulu depremin merkezi Sivrice'de gözlemlerini T24'e aktardı: Hâlâ enkaz altında olanlar var

Of! Of! Of! | "5 üniversite diplomam var; cehennemin dibini yaşıyorum"

"Son 8 aydır evsizliğe neden olan birinci etken ekonomik problemler; her 10 evsizden 9'u bu yüzden sokakta"

Prof.Daron Acemoğlu Babacan'ın kuracağı partide görev alacak mı?

Bizim Zamanımız

Tüm videolar

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu Dengey: O video bana cesaret verdi

Bizim Zamanımız | Oyuncu Cemrehan Karakaş Heja Bozyel'e anlattı: Instagram birçok şeyi öldürüyor

Sosyal medyanın kahramanları konuşuyor; 'Bizim Zamanımız' başlıyor...

Akustik 24

Tüm videolar

Akustik 24 | Hüsnü Arkan: Kimse mesaj vermek zorunda değil

Akustik 24 | Can Gox: Sevenlerime müjde; Blues albüm yolda

Diğer

Tüm videolar

“Taş düşebilir, ayı çıkabilir” denmişti; otomobilin önüne ayı çıktı

“Askerlik yaparken kas kaybını nasıl en aza indirebilirim” diye sordu, cevabını aldı

Alpay Erdem’in Üsküdar’da bisiklet yolunda ilerleme ‘mücadelesi’

Kahveyi hiç böyle demlemediniz!

Manga ve Moğollar birleşiyor; yeni grubun adı ‘Mangallar’

Yaralanan sokak köpeği, eczaneye girip patisini uzattı

Vizyondakiler | 17 Mayıs 2019

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Nisan 2019

Aksaray'da kaza

Mardin'de balon turizmi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar...

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24