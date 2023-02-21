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Hakan Aksay'la Kuzey Raporu

Biden Kiev’den seslendi: Ukrayna’yı yalnız bırakmayacağız

Hakan Aksay yorumladı: Rusya’da Erdoğan’ın depremden güçlenerek çıkacağı görüşü yaygın

'Rusya için Erdoğan’ı desteklemenin alternatifi yok'

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