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T24 Pazar: Dün, bugün, yarın; kültür, sanat, hayat...

Umutlar 2021’e mi kaldı?

Bu kadar travma yaşamış bir toplumun insanlarını nasıl bir gelecek bekliyor? Travma yaşayan insanların kendilerini yeniden inşa edebilmeleri için üzerimize düşen şeyleri yapabilecek miyiz? Yeni nesillere nasıl bir yük bırakıyoruz?

Virüs var; takmayın maske!

İstanbul’a gelen Tayvanlı turistin çantasının üzerine "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazmak zorunda kalmasından bahis açıyorum

Bu ülkenin gelişiminin anahtarı: Daha İyi Yargı

Daha İyi Yargı Derneği'nin Kurucusu ve Başkanı Avukat Mehmet Gün ile Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ayşegül Andıç anlatıyor

Kereviz salatası ve dehşetin elastik sınırları!

Türkiye'de gece yatağa "Artık hiçbir şeye şaşırmam!" diye girip ertesi sabah daha da garip olaylara uyanıyoruz

CNN Türk boykotu işe yarar mı?

CHP’nin boykot kararını iktidarın sözünü güçlendirmeme hamlesi olarak da okuyabiliriz. Geç kalınmış bir karar olsa da, bu davet boykotunun CHP’lileri aşan bir kapsama erişmesi, CNN Türk’ün medya alanındaki temel işlevini faş eden ve bunu kadükleştiren bir etki yaratacaktır

92. Oscar Ödülleri'nde geri sayım başladı

Oscar töreninde kimlerin şansı olduğu hakkında görüşlerimizi paylaşmadan önce, adayları ve kategorilerini okuyucularımıza anımsatalım

Çocuk ve çocukluk: Talep eden ergenler ve rehin alınan çocukluk üzerine

Çocuklara istedikleri her şeyi sorgusuz sualsiz vermek ya da verememenin ezikliğini yaşamak onlara gerçek dünya ile karşılaşma konusunda yanıltıcı bir deneyim yaşatacağı için bir çeşit psikolojik istismar sayılabilir

Kulübün yayıncı kuruluş boykotu

CHP'nin adalet dediği şey, bu haliyle devletin kurucu partisi olarak kendisinin dokunulmazlığının dost düşman herkes tarafından ve her durumda kalıcı olması kabulüdür

Uzun bir aradan sonra yeniden Şirin Soysal

Kendine has tarzıyla Türkiye müzik piyasasında önemli bir yere sahip Şirin Soysal'ın yeni EP'si 'Melatonin' yayınlandı

Ampute Milli Takımı yıldızlarından Ömer Güleryüz: Çocukken ampute futbol takımından haberim yoktu

8 ve 10 Şubat’ta Dünya Kupası için hazırlık maçları yapacak olan Ampute Milli Takımı son hızla çalışıyor. Takım kampa girmeden önce konuştuğumuz takımın yıldızlarından Ömer Güleryüz, çocukluk hayallerini nasıl gerçekleştirdiğini ve Tik Tok videoları sayesinde ampute gençlere nasıl umut olduğunu anlattı

Murder King 'Sakin' sularda

Politik duruşları ve insan zihninin karanlık dehlizlerinde yol alan şarkı sözleriyle grup sesini duyurmuş olan Murder King, son albümü 'Sakin' ile akustik bir performansla daha önce yayınlanmış albümlerinden dokuz şarkıyı bir araya getiriyor

Zihin oyunları

Pekiyi ama hiç düşündünüz mü; Tanrılar insan yaşamına ne zaman ve neden dahil olmuşlardı?

Allah korkusu yoksa...

Kaygım siyasetin yüksek tepelerine hâkim olan rüzgârların bilmeye, bilgiye, kanıta,... velhasıl modern değerlere acımasızca saldırmasından. Attıkları her adımın rövanşit bir hıncın eseri olmasından... Bilimsel tıbbın insafsızca ve kötü niyetle eleştirilmesinden...

Cezaevinden Tate Modern’e Zehra Doğan

“Sanatta politik işler ortaya koyarken, ifade etmekle ajitasyon yapmak arasında çok ince bir çizgi vardır” diyor Güneydoğu’nun yerle bir edilen ilçelerine tanıklık ederken kendisini cezaevinde bulan gazeteci-sanatçı Zehra Doğan

Hayırlı işler, bol 'ülkücülük'ler!

İnternette satılan çeşit çeşit "ülkücü ürün"den militarist motifleri çıkardığımızda, geriye pek bir şey kalmıyor. Tıpkı MHP'nin söylemi gibi!..

Yiğit Aksakoğlu'na açık mektup

Kendi çocukların bir yana, tüm çocukları ne kadar sevdiğini biliyor seni tanıyan herkes. Zaten öyle olmasaydı hayatını çocuklar için çalışarak geçirmezdin ki!

Akademide hal ve gidiş sıfır

Özel okulların çoğu aynı, zaten hocalar da üniversiteler arasında dolanıp duruyor. Çoğu, ders yükünden bunalmış, kendini geliştirmeyi bırakmış, entellektüel herhangi bir şeyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bırak üniversiteyi, hayattan bezmiş. Hazırladığı power point sunumları mezara götürecek olanlar var

Dünyanın en 'tasarım' sınır duvarı

Bir duvar inşa ediyorsanız aslında ölüm inşa ediyorsunuz demektir

Mısraların dört gizemlisi

Felsefe, edebiyat ve sanat alanlarındaki yazılarını ilgiyle takip ettiğim Ahmet Soysal, Mistik Taç adlı kitabında, 19. yüzyıl Fransız şiirinden bir seçki sunuyor. Kitapta, ait oldukları kuşaklara göre, sırasıyla Nerval, Baudelaire, Rimbaud ve Mallarmé’nin yapıtları ele alınmakta

Ağacı sevebilmek için tasarım

Sevgili rektörler, belediye başkanları, şirket patronları, dünya artık ağaç kesmiyor; insanlardan, kurumlardan, tasarımcı, sanatçı ve mimarlardan öğreniyor

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