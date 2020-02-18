Hiçbir şirket, kişi, kurum, kuruluş, dernek, örgüt, fon ve benzeri oluşumla bir ilişkisi bulunmayan, kendi ürettiği imkânlar dışında hiçbir dış kaynak tüketmeyen bağımsız internet gazetesi T24; çalışmaları Türkiye'deki başlıca gazetecilik ödüllerine değer görülen Doğan Akın tarafından kuruldu.



Akın'ın koordinasyonu ve deneyimli editörler Metin Yener, Belde Bozkurt Oral ve Selin Ongun'un yönetiminde yayına hazırlanan T24, kuruluşundan itibaren T24'te yazan Oya Baydar, Aydın Engin ve Bekir Ağırdır'ın da aralarında bulunduğu yazar ve analistlerle yola koyuldu. Kurucu ekibe editör olarak katılan ve bir dönem yazı işleri müdürlüğünü de üstlenen Hazal Özvarış'ın T24'te yayımlanan medya söyleşileri, "Kayıp Medyanın İzinde" adıyla kitap olarak da basıldı. 837 sayfalık kitap, Türkiye'nin basın tarihindeki en kapsamlı medya söyleşileri külliyatını oluşturuyor.

Finansal dayatma ve ideolojik takıntılardan bağımsız gazetecilikte Türkiye’de önemli bir dönemeci ifade eden T24, yayına başladıktan kısa bir süre sonra, 2010 yılında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin çalışmalarını ödüle değer gördüğü tek internet gazetesi oldu. Guardian Vakfı ile Norveç Sosyal Bilimler Derneği'nin ortaklığıyla Medya Araştırmaları Derneği tarafından 2018'de yapılan araştırmada T24 "gazetecilerin en çok bildiği ve düzenli takip ettiği haber sitesi" olarak tespit edildi.

T24 yazarlarından Hasan Cemal, Harvard Üniversitesi Nieman Gazetecilik Vakfı'nın "Dürüstlük ve Vicdan Ödülü"nü Türkiye'den alan (2015) ilk ve tek gazeteci oldu. Dünyanın önde gelen paylaşım organizasyonlarından TEDX Konuşmaları'nda, kuruluşu ve kazandığı etkiyle hikâyesi sahneye davet edilen Türkiye'deki ilk ve tek haber sitesi T24 oldu.

Onlarca yazar, analist, çizer, gazeteci ve sanatçının katkısıyla politikadan diplomasiye, ekonomiden medyaya, temel haklardan spora ve sanata her alanda bir sonraki yıl projeksiyonlarını içeren T24 Yıllık, bu alan için Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirildi. Her yıl aralık ayının sonunda raflarda yerini alan T24 Yıllık'ın ilk sayısı 2019, ikinci sayısı 2020'de yayımlandı.

T24; hiçbir görüş ve inancı haberciliğin önüne koymayan; gazeteciler için gazetecilikten daha önemli hiçbir öncelik olamayacağına inanan; insanları, inançları, görüşleri dışlamayan yayın politikası; haberciliği, dosyaları ve söyleşileri ile Türkiye’de bütün kesimlerin güvendiği bir mecra olarak ilk 10 yılında kurumlaştı.

Kısa bir zamanda medyada en çok referans gösterilen az sayıda mecra arasına giren ve Türkiye medyasının en geniş yazar/analist kadrosunu bir araya getiren T24, bağımsız gazeteciliğin kurumlaşması yolunda Türkiye’de gerçekleştirilen en ciddi ve en uzun soluklu girişim olarak yayınlarını sürdürüyor.

Genel Yayın Yönetmeni

Doğan Akın



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