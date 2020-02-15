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Muammer Brav'la 'Ekşın'

Berlin'den İstanbul'a festival mevsimi başladı; Türkiye sinemasında yaratıcılık krizi mi var?

Yönetmen Evrenol: Adana Sıfır Bir'in artı 13 yaş sınırı aldığı yerde Peri'ye artı 16 verilmesini kim ciddiye alır

Gezi günlerinde aşk: Benimle gelir misin?

Pembe Hayat KuirFest başladı: "Açılışı Banu Alkan'la yaptık; kendisi baskıcı dönemlerin cinsel özgürlük simgesiydi"

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum

Hayatın rutinine küçük bir mola: Biz Böyleyiz

2019'un beyaz perdede iz bırakan filmleri

2019 yılında tiyatroda iz bırakanlar

2019 yılının iz bırakan dizileri

Mucize Doktor: "Otizmli bir gence şans verildiğinde iyi bir hayatı, işi, sosyal çevresi olabilir. Bu onun hakkıdır ve mümkündür"

Zafer Algöz ve Can Yılmaz anlattı: Olur da seyirci tatmin olmazsa 'Burda Olan Burda Kalır' dedik

Bir 'beyaz yaka' komedisi: Küçük Şeyler

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

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