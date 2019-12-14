Mehmet Y. Yılmaz | Hafta Sonu

TARİH
14 Aralık 2019
Issız Adam filmi, Yunanistan’da "re - make" ile vizyona giriyor. Bu vesileyle ıssız adamlara bir dost uyarısı: Elindeki aşkı bir kere kaçırırsan, bir daha yakalayamayabilirsinDevamını Oku
TARİH
07 Aralık 2019
Kars Kazı, Kastamonu-Kayseri pastırma savaşı derken "gastronomi" gündeme geldi, ben de "yaratıcı şeflere" taktım! Karnıyarığa bir huzur verin kardeşim!Devamını Oku
TARİH
26 Ekim 2019
Mutluluk peşinde koşma hakkı, özgürlük hakkıyla yakından ilgilidirDevamını Oku
TARİH
05 Ekim 2019
Önemli olan, birlikte olduğun kadının kaç yaşında olduğu değil, yanında olmasıdırDevamını Oku
TARİH
28 Eylül 2019
Akışkan modern dünyanın insana sunduğu birlikte yaşama isteği, diğer yandan da birlikte yaşamanın yarattığı riskler ve kaygılarla zedeleniyor, hırpalanıyorDevamını Oku
TARİH
21 Eylül 2019
Rahmetli hep şunu derdi: Aman oğlum, her şeyin azı karar, çoğu zarar!Devamını Oku
TARİH
14 Eylül 2019
Zorunluluk nedeniyle birisini tercih etmek ya da onun varlığına boyun eğmek değil artık aşkDevamını Oku
TARİH
31 Ağustos 2019
Bir ilişkiyi derinleştirip, kalıcı kılacak olan şey bol bol öpüşmek midir, çenen düşene kadar konuşmak mı?Devamını Oku
TARİH
03 Ağustos 2019
Aşk, insanın yaşam çakralarını açtığı gibi hayatınızın sondan beş on yılını da götürüyor olabilir; peki ya tercihiniz ne; 5-10 yıl kısa yaşamak mı, yoksa yüz yıl sürecek bir yalnızlığın esiri olmak mı?Devamını Oku
TARİH
27 Temmuz 2019
Erkek ile kadın arasındaki eşitsizliğin altının çizilmesi, yerleşik düzene geçiş ile birlikte evlilik kavramının ortaya çıkışıyla başladıDevamını Oku
TARİH
13 Temmuz 2019
Beren Saat’in ilişkinin eski evreleri için sarf ettiği sözlere bakınca sorun acaba “hedonik adaptasyonda mı yatıyor” diye düşünmedim değilDevamını Oku
TARİH
06 Temmuz 2019
Sevmek, kendi varoluşlarının kaynağıdır, sevilmiyor olsalar daDevamını Oku
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