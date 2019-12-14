T24 LogoT24 Logo

Mehmet Y. Yılmaz | Hafta Sonu

mehmetyyilmaz@t24.com.tr

TARİH

14 Aralık 2019

Aşka göre yaşamaya hazır değilsen, felsefe yapma!

Issız Adam filmi, Yunanistan’da "re - make" ile vizyona giriyor. Bu vesileyle ıssız adamlara bir dost uyarısı: Elindeki aşkı bir kere kaçırırsan, bir daha yakalayamayabilirsin

Devamını Oku

TARİH

07 Aralık 2019

Kars kazının yanına malt viski öneriyorum

Kars Kazı, Kastamonu-Kayseri pastırma savaşı derken "gastronomi" gündeme geldi, ben de "yaratıcı şeflere" taktım! Karnıyarığa bir huzur verin kardeşim!

Devamını Oku

TARİH

26 Ekim 2019

Mutluluk, bir başkasını sevmektir Abidin!

Mutluluk peşinde koşma hakkı, özgürlük hakkıyla yakından ilgilidir

Devamını Oku

TARİH

05 Ekim 2019

Hayat, bir erkeğin gözünden böyle ilerler

Önemli olan, birlikte olduğun kadının kaç yaşında olduğu değil, yanında olmasıdır

Devamını Oku

TARİH

28 Eylül 2019

Modern zaman hastalığı: Aşka hazır değilim!

Akışkan modern dünyanın insana sunduğu birlikte yaşama isteği, diğer yandan da birlikte yaşamanın yarattığı riskler ve kaygılarla zedeleniyor, hırpalanıyor

Devamını Oku

TARİH

21 Eylül 2019

Dikkat! Mutluluk öldürücü olabiliyor

Rahmetli hep şunu derdi: Aman oğlum, her şeyin azı karar, çoğu zarar!

Devamını Oku

TARİH

14 Eylül 2019

Halime’yi samanlıkta bastılar!

Zorunluluk nedeniyle birisini tercih etmek ya da onun varlığına boyun eğmek değil artık aşk

Devamını Oku

TARİH

31 Ağustos 2019

Dudaktan kalbe!

Bir ilişkiyi derinleştirip, kalıcı kılacak olan şey bol bol öpüşmek midir, çenen düşene kadar konuşmak mı?

Devamını Oku

TARİH

03 Ağustos 2019

Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz!

Aşk, insanın yaşam çakralarını açtığı gibi hayatınızın sondan beş on yılını da götürüyor olabilir; peki ya tercihiniz ne; 5-10 yıl kısa yaşamak mı, yoksa yüz yıl sürecek bir yalnızlığın esiri olmak mı?

Devamını Oku

TARİH

27 Temmuz 2019

Bir erkek ne zaman ölür?

Erkek ile kadın arasındaki eşitsizliğin altının çizilmesi, yerleşik düzene geçiş ile birlikte evlilik kavramının ortaya çıkışıyla başladı

Devamını Oku

TARİH

13 Temmuz 2019

Bana müsaade tatlım, “hedonik adaptasyon” yaşıyorum!

Beren Saat’in ilişkinin eski evreleri için sarf ettiği sözlere bakınca sorun acaba “hedonik adaptasyonda mı yatıyor” diye düşünmedim değil

Devamını Oku

TARİH

06 Temmuz 2019

Sevmek mi istersiniz, sevilmek mi?

Sevmek, kendi varoluşlarının kaynağıdır, sevilmiyor olsalar da

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24