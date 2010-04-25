T24 - 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda astronom olarak göreve başlayan, aynı dönemde Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan ve ardından 1994’te doktora programına yazılan ve doktora yapmak için ABD'ye gönderilen Dr. Mustafa Helvacı'nın doktora yapmadığı ortaya çıktı. 4 yıllık "doktora" karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 100 bin dolarlık da "tam burs" alan Dr. Helvacı, 4 yıl sonunda teslim ettiği tezle ilgili olarak da, "Tezim bir CD'de kayıtlı idi CD bozuldu, oradan kurtardığım şu 39 sayfayı şimdilik kabul edin" dediği de belirtildi.





Cumhuriyet gazetesinden Orhan Bursalı'nın hazırladığı "Diyanet'in bursuyla sahte doktora" (25 Nisan 2010) başlıklı haber şöyle:







Diyanet'in bursuyla sahte doktora







Fizik dünyamız bir dolandırıcılık savı ile çalkalanıyor. İktidarın has bilim insanlarından Dr. Mustafa Helvacı, Diyanet’ten ayda 1500-2000 dolar arasında dört yıl boyunca 100 bin dolara kadar tam burs aldı, ama karşılığında sahte bir doktora teslim etti!





Abdullah Gül’ün başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sırasında özel kalem müdürlüklerinde bulunan, TÜBİTAK’ta başdanışmanlık yapan ve şimdi de Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Kayserili Mustafa Helvacı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tam burslu olarak ABD’ye doktora yapmak üzere gönderildi. Türkiye’ye dönünce de Diyanet’e, “Tezim bir CD’de kayıtlı idi CD bozuldu, oradan kurtardığım şu 39 sayfayı şimdilik kabul edin” dedi.





Ankara Ünversitesi’nde başka bir konuda doktora yaptı. Bu doktorasının arkasındaki özgeçmişinde, “ABD Kentucky Üniversitesi’ne gitti. 2001 yılı sonunda doktora tezi çalışmasını tamamlayarak yurda döndü” yazdı. Ancak, ABD’de doktora yaptığı yalan çıktı. ABD üniversitesinden, “bölümümüzde böyle kayıtlı bir doktora öğrencisi bulunmuyor” yazısı geldi...





Bu bir bilim hırsızlığı bile değil, düpedüz dolandırıcılığa girer. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı, karşılığı olmayan bir doktora tezi için tahminen 100 bin dolar kadar burs parası ödedi! 4 yıl boyunca tam burs aylık alan Mustafa Helvacı, karşılığında sahte bir doktora teslim etti. Çünkü ABD’deki üniversitede (Kentucky) ne böyle kayıtlı bir doktora öğrencisi var ne de Diyanet’in istediği bir doktora tezi yapılmış...





Olay şöyle gelişti: Mustafa Helvacı, “1989 yılında TC Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Şubesi Müdürlüğü’nde astronom olarak göreve başladı”. Ankara Üniversitesi’nde bu arada yüksek lisans yaptı ve 1994’te doktora programına yazıldı.





Ancak Helvacı, Diyanet tarafından “Güneş Sisteminin Mekaniği ve Ayın Yörünge Analizi” konusunda doktora yapmak üzere ABD’ye gönderildi. Çünkü İslam ülkeleri arasında problemli bir konu vardır ve akademik olarak çözülmesi için araştırmalar yapılmaktadır: Ay’ın gökyüzünde görülmesine dayanarak hicri kameri ay başlarının hesaplanması. Bu Ruyeti Hilal olarak bilinir. Helvacı, burslu doktora öğrencisi olarak gönderildiği ABD’de İslam ülkelerinin bu önemli problemini çözecektir!





1997-2001 yılları arasında Helvacı’nın gittiği üniversitede, Diyanet’in istediği konu üzerine doktora yaptığına ilişkin hiçbir bilgi yoktur! Ama maaşı tıkır tıkır ödenmektedir! Helvacı’nın Kentucky Üniversitesi’nde kayıtsız ama gönüllü öğrenci olarak doktora konusuyla ilgisiz bazı çalışma gruplarına “takıldığına ilişkin” bazı izler vardır!





Helvacı, 1998 Mayısı’nda, Diyanet’in Eğitim ve Kültür Müdürlüğü’ne, bu üniversitede doktora yaptığına ilişkin bir belge gönderir. Belge, Kentucky Üniversitesi antetli kâğıda yazılmıştır (Belge 1). Burada, “Güneş Sisteminin Mekaniği ve Ay’ın Yörünge Analizi” başlıklı tezinde o güne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları üzerine kısa bilgi verilmektedir! Helvacı, bu antetli kâğıtta, tez danışmanının Prof. Dr. Moshe Elitzur olduğunu belirtmektedir. Nitekim, gönderilen belgede Elitzur’un da imzası vardır!





Bu tez konusu tam da Diyanet’in istediği doktora konusudur. Ve Diyanet bu belgeye dayanarak Helvacı’ya burs parasını göndermeyi sürdürür.





Ancak bu belgedeki bilgilerin yalan olduğu, orada böyle bir doktora çalışması yapmadığı, bu üniversitede kayıtlı öğrenci bile olmadığı sonradan ortaya çıkacaktır... Üstelik üniversitenin resmi yazılarıyla! Nasıl ortaya çıktığını anlatmadan önce biz kronolojiyi izleyelim, bakalım neler oldu:





Türkiye’ye dönüş: Açıl susam açıl





Helvacı 2001’de Türkiye’ye döner. AKP’nin kuruluş ve yükseliş dönemidir. AKP seçimleri kazanır, Kayserili Abdullah Gül, ABD’de anlı şanlı doktora yapan Kayserili Helvacı’yı, Başbakanlık’ında özel kalem müdürü ve sonra da Dışişleri Bakanlığı döneminde bakan yardımcısı özel kalem müdürü olarak çalıştırır. Helvacı’nın özgeçmişinde “Aralık 2002 tarihinden bu yana Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmaktadır” denmektedir! (Belge 2)





2003’te Diyanet İşleri 18 Mart 2003 tarihli ve 189 sayılı bir yazıyla, Helvacı’nın ABD’de yaptığı doktora çalışmasının bir kopyasının Vakit Hesaplama Şubesi’ne verilmediğini anımsatır ve ABD’den üniversiteden onaylı bir kopyasını ve çalışma raporunu müdürlüğe sunması istenir.



Dananın kuyruğu burada kopar!

