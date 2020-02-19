Ali Koç: TFF Başkanı’nın hangi özel ilişkilerle belirlendiğini, oraya kimlerin adamlarını nasıl soktuğunu gördükçe, bu zihniyetle çok fazla bir yol kat edemeyeceğiz
Başakşehirli futbolculardan Koronavirüs önlemi
Galatasaray'a derbi öncesi müjdeli haber
Derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan Samandıra'da 5 özel görüşme
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu
VAR Koordinatörü Barış Şimşek: Gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz; hata payı sıfıra yakın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
TRT, Amedspor maçını canlı yayın akışından kaldırdı
THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı
CEV Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Eczacıbaşı CEV'de çeyrek finalist
Karius gidiyor, Volkan geliyor
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fenerbahçe bizim düşmanımız değil
VAR Koordinatörü Şimşek: Hakem, çağırılınca gitmek zorunda
Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması
Mustafa Kapı için Barcelona iddiası
PFDK'dan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti
Spor
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, her maçlarının final olduğunu söyledi
Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu
Ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın durumu Galatasaray maçından sonra belli olacak
Fenerbahçe teknik direktörünün bu sezon kaybedilen bazı maçlarının ardından da ilk idmanda takımın başında yer almadığı belirtildi
Kırmızı-beyazlılar, evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti
Maç sonucu: Gaziantep Futbol Kulübü 2 - 0 Çaykur Rizespor
Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, sakatlık süresiyle ilgili bilgi verilmedi
FIFA kokartlı hakem, Tottenham-Leipzig karşılaşmasını yönetecek
İtalyan basınının UEFA verilerine dayandırdığı haberlere göre EURO 2020 için şu ana kadar 28 milyondan fazla bilet talep edildi
Manchester United ekibinin bulunduğu uçak kazasında yaralıları uçaktan çıkarmayı başaran kişi Gregg olmuştu
Galatasaray Kulübü, Kapı'nın kendisine yapılan yapıcı teklifleri geri çevirdiğini söyledi
Şampiyonlar Ligi'nde en dikkat çekici karşılaşma Real Madrid ve Manchester City arasında oynanacak
Slovenya'da madalya alan Kara, Türkiye'ye döndüğünde de alkışlarla karşılandı
"Beni VAR’a çağırmadıkları için gitmedim"
Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisini değerlendiren Ali Şen, Fenerbahçe'nin karşılaşmayı farklı kazanacağını iddia etti
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth, 8 gol daha atarsa Şota'yı yakalayacak
Harcama limiti nedeniyle tek transfer hakkı olan Fenerbahçe'de sol bek yerine stoper alınması taraftarı kızdırdı
Spor yazarı Toroğlu, VAR sisteminin sadece isminin olduğunu söyledi
Karadeniz, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı
İki futbolcu arasındaki gerilim sonrasında hakem Alper Ulusoy, her iki futbolcuya da sarı kart gösterdi
All-Star 2020 saat 04.00'ten itibaren S Sport ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu
Yarışmacının verdiği Blackburn Rovers yanıtı doğru çıkmadı
Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
Bordo-mavili ekip, 9 yıl sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturmuş oldu
Fatih Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi.
Galatasaray yardımcı teknik direktörü Şaş'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi
Belözoğlu, Ankaragücü maçında sakatlanmıştı
Konyaspor 8 maçtır sahasında kazanamıyor
"Stresi yönetme konusunda kötüyüz, bunun sorumlusu benim"
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