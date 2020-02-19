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Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Süper Lig’de Puan Durumu

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Fatih Terim: Kadıköy'deki şanssızlığımızı yıkacağız

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, her maçlarının final olduğunu söyledi

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Süper Lig'de 22. haftanın görünümü

Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu

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Fenerbahçe'de Yanal giderse plan belli oldu

Ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın durumu Galatasaray maçından sonra belli olacak

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Manchester City: Türkiye'nin AİHM'de kaybettiği dava City'ye umut olabilir mi?

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Galatasaray'da Lemina derbide yok, Belhanda sahaya çıkıyor

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Ersun Yanal idmana çıkmadı

Fenerbahçe teknik direktörünün bu sezon kaybedilen bazı maçlarının ardından da ilk idmanda takımın başında yer almadığı belirtildi

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"Derbinin hakemi ya Cüneyt Çakır ya Halil Umut Meler olur"

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Kritik maçta kazanan Antalyaspor

Kırmızı-beyazlılar, evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

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Gaziantep FK, 2 penaltı kaçırdığı maçta Çaykur Rizespor engelini aştı

Maç sonucu: Gaziantep Futbol Kulübü 2 - 0 Çaykur Rizespor

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Galatasaray'dan Lemina'nın sakatlığına ilişkin açıklama

Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, sakatlık süresiyle ilgili bilgi verilmedi

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TBF'den kural hatası iddiasına ilişkin açıklama

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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem, Tottenham-Leipzig karşılaşmasını yönetecek

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Moussa Marega ırkçı tezahürat nedeniyle sahayı terk etti

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Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına aday

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Sivasspor Başkanı Otyakmaz, Trabzonspor mağlubiyetinden sonra konuştu: Futbola siyaset karışıyor

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Süper Lig'de 22. hafta geride kaldı; işte güncellenmiş şampiyonluk oranları

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EURO 2020: Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak turnuva için rekor bilet talebi

İtalyan basınının UEFA verilerine dayandırdığı haberlere göre EURO 2020 için şu ana kadar 28 milyondan fazla bilet talep edildi

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Manchester United'ın 'Münih kahramanı' Harry Gregg, 87 yaşında hayatını kaybetti

Manchester United ekibinin bulunduğu uçak kazasında yaralıları uçaktan çıkarmayı başaran kişi Gregg olmuştu

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Galatasaray'da Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Kulübü, Kapı'nın kendisine yapılan yapıcı teklifleri geri çevirdiğini söyledi

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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde en dikkat çekici karşılaşma Real Madrid ve Manchester City arasında oynanacak

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Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex’ten çarpıcı Aziz Yıldırım açıklaması:  Kulüpten ayrılırken, taraftarların beni uğurlamaya gelmesini engellemeye çalışmıştı

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Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu 15 dakika havada tutarak hayatını kurtardı

Slovenya'da madalya alan Kara, Türkiye'ye döndüğünde de alkışlarla karşılandı

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Hakem Alper Ulusoy, Seri'nin pozisyonunda neden VAR'a gitmedi?

"Beni VAR’a çağırmadıkları için gitmedim"

Spor

Ali Şen: Cumhurbaşkanı istiyor diye bir takım şampiyon olmaz

Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisini değerlendiren Ali Şen, Fenerbahçe'nin karşılaşmayı farklı kazanacağını iddia etti

Spor

Sörloth'un gözü Şota'nın rekorunda

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth, 8 gol daha atarsa Şota'yı yakalayacak

Spor

Ali Koç yönetimi sınıfta kaldı

Harcama limiti nedeniyle tek transfer hakkı olan Fenerbahçe'de sol bek yerine stoper alınması taraftarı kızdırdı

Spor

NBA All Star'da kazanan Lebron Takımı oldu

Spor

Erman Toroğlu: Seri kolunu açık tuttuğundan, net penaltı

Spor yazarı Toroğlu, VAR sisteminin sadece isminin olduğunu söyledi

Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten hakemlere tepki: Bana göre o bir penaltıydı, VAR'a niye gidilmiyor?

Spor

Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu!

Karadeniz, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı

Spor

Feghouli ve Gökhan Töre birbirine girdi

İki futbolcu arasındaki gerilim sonrasında hakem Alper Ulusoy, her iki futbolcuya da sarı kart gösterdi

Spor

NBA All-Star maçı hangi kanalda yayınlanacak?

All-Star 2020 saat 04.00'ten itibaren S Sport ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak

Spor

Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu

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Kim Milyoner Olmak İster'de 'Premier Lig' sorusu yarışmacıyı yanılttı

Yarışmacının verdiği Blackburn Rovers yanıtı doğru çıkmadı

Spor

Galatasaray'dan seriye devam

Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Spor

Zirvenin yeni sahibi Trabzonspor

Bordo-mavili ekip, 9 yıl sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturmuş oldu

Spor

Galatasaray'a piyango vurdu

Fatih Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi.

Spor

PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç men cezası

Galatasaray yardımcı teknik direktörü Şaş'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi

Spor

Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Belözoğlu, Ankaragücü maçında sakatlanmıştı

Spor

Konyaspor, iç sahada kazanmayı unuttu

Konyaspor 8 maçtır sahasında kazanamıyor

Spor

Ersun Yanal'dan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası açıklama

"Stresi yönetme konusunda kötüyüz, bunun sorumlusu benim"

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