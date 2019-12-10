Pınar Doğu

TARİH
10 Aralık 2019
Erkeğin sesine boğulmuş bir dünyada kendi sözünü yükselten kadınlara yönelik nefret hiç değişmedi. Eskiden de cadı ilan edilmiştik, yine cadıyız. Madem öyle, cadılığa da devam edeceğiz! Ta ki öfkeden gözü dönmüş erkeklerin zulmü hukuk eliyle bitene kadarDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
İnsan hakları savunucularının toplumsal sorumluluk bilinci öyle yüksektir ki, kendini ihmal etme, hatta hiçe sayma pahasına hayatlarını başkalarına adarlarDevamını Oku
TARİH
30 Kasım 2019
Erkek anti-kahramanlara odaklanan filmlerindeki maskülen havaya, uzun diyaloglara, kaydırma çekimlerine, donup kalan görüntülere, müziği boca ettiği yavaş çekimlere, katolik öğelere, sade metaforlarla bezediği derli toplu anlatımına alışkın sadık bir Scorsese seyircisi olarak, sabık filmlerindeki sinema dilini bulmayı bekliyordum, fazlasıyla buldum daDevamını Oku
TARİH
19 Kasım 2019
Ama zenginliğin de bir adabı, bir raconu var Büşra Nur, öğren bunları. Zenginin mütevazı olanı makbuldür. Hem zengin olacaksın hem göze sokacaksın yok öyleDevamını Oku
TARİH
16 Kasım 2019
Dünya binlerce yıllık talan ve kıyıma rağmen dönüyorsa sanatın yüzü suyu hürmetinedir biraz da. Büyüsünü yitirmiş günümüz dünyasında, büyüsünü yitirmeyen tek merhemdir şiirDevamını Oku
TARİH
02 Kasım 2019
Narmanlı Han’ın adı yok artık, marka değeri var sadeceDevamını Oku
TARİH
11 Eylül 2019
“Bir Cümle” adlı denemesi tam da Ahmet Altan’ın kalemine yakışır şekilde, gösterişsiz bir meydan okumaDevamını Oku
TARİH
09 Eylül 2019
"Silahımız, dil" ise susmayacağız. "Saygı, tohum" ise ifade özgürlüğü ile nefret söylemi arasındaki sınırı bileceğiz, yönünü şaşırana sabırla, tane tane anlatacağızDevamını Oku
TARİH
19 Haziran 2019
Hatırlamak, belleğin acı suyunu içmeyi göze almaktırDevamını Oku
TARİH
24 Mayıs 2019
Beklediğine kavuşmak için değil, beklemeyi öğrenmek için bekler insanDevamını Oku
TARİH
16 Nisan 2019
Yüreği dağlananlara, göz yaşı dökenlere, hiç değilse içi burkulanlara ne mutlu!Devamını Oku
TARİH
06 Nisan 2019
Bir sözcüğe sığar bazen hayat, bazen de sözlükteki hiçbir sözcük yetmez tek bir duyguyu anlatmayaDevamını Oku
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