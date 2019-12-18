Rıza Türmen

TARİH
18 Aralık 2019
AKP iktidarının dış politikası, ülkenin başına yeni sorunlar çıkarmak için sanki özel bir çaba içinde; Kanal İstanbul da bunlardan biriDevamını Oku
TARİH
10 Aralık 2019
Derhal yapılması gereken bir şey var: Osman Kavala’nın serbest bırakılmasıDevamını Oku
TARİH
10 Aralık 2019
Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, aynı zamanda bir insan hakları mücadelesi. Otoriter bir rejime karşı en büyük direniş, insan haklarının uygulanmasını talep etmek, bu yönde çaba göstermekDevamını Oku
TARİH
24 Ekim 2019
Suriye'de Türkiye’nin kontrolü altında bulunan bölgelerde, TSK ile birlikte Milli Suriye Ordusu adı altında operasyona katılan grupların yol açtığı insan hakları ihlallerinden Türkiye sorumlu olacaktırDevamını Oku
TARİH
28 Eylül 2019
Annelerin muhatabı devlet ve devletin yargı sistemiDevamını Oku
TARİH
11 Eylül 2019
AİHM'de 2018 yılında kırk yedi devletin 10. maddeyi ihlal ettiği toplam karar sayısı 77, bunun 40'ı Türkiye’ye aitDevamını Oku
TARİH
10 Eylül 2019
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM kararlarını dikkate alsaydı, Canan Kaftancıoğlu'na beraat verirdiDevamını Oku
TARİH
30 Ağustos 2019
Demokrasilerde halk, egemenliğin bir bölümünü kendisinde saklı tutar; iktidara vermezDevamını Oku
TARİH
24 Ağustos 2019
Şimdi yapılması gereken, TBMM’deki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ibaresini “Egemenlik kayıtsız şartsız Saray’ındır” şeklinde değiştirmekDevamını Oku
TARİH
16 Ağustos 2019
AİHM’in 2004 yılında verdiği, Bergama’nın Ovacık köyünde Eurogold Madencilik şirketine verilen altın madeni işletilmesi ruhsatına ilişkin karar Kirazlı bakımından da önemli ilkeleri içeriyorDevamını Oku
TARİH
21 Haziran 2019
İktidarın yapabileceği şeylerin sınırının bulunmaması, seçim sonrası dönem için de ürkütücüDevamını Oku
TARİH
07 Haziran 2019
Reform paketinde terörle mücadelede, insan hakları, hukuk devlet ilkelerine saygı gösterileceği gibi asgari bir ifade bile yokDevamını Oku
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