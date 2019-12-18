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Rıza Türmen

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TARİH

18 Aralık 2019

Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi

AKP iktidarının dış politikası, ülkenin başına yeni sorunlar çıkarmak için sanki özel bir çaba içinde; Kanal İstanbul da bunlardan biri

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TARİH

10 Aralık 2019

AİHM’in Osman Kavala Kararı

Derhal yapılması gereken bir şey var: Osman Kavala’nın  serbest bırakılması

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TARİH

10 Aralık 2019

Türkiye'de İnsan Hakları Günü'nü kutlamak

Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, aynı zamanda bir insan hakları mücadelesi. Otoriter bir rejime karşı en büyük direniş, insan haklarının uygulanmasını talep etmek, bu yönde çaba göstermek

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TARİH

24 Ekim 2019

Suriye’de insani hukuk ve insan hakları hukuku

Suriye'de Türkiye’nin kontrolü altında bulunan bölgelerde, TSK ile birlikte Milli Suriye Ordusu adı altında operasyona katılan grupların yol açtığı insan hakları ihlallerinden Türkiye sorumlu olacaktır

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TARİH

28 Eylül 2019

Ağlayan analar ülkesi

Annelerin muhatabı devlet ve devletin yargı sistemi

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TARİH

11 Eylül 2019

Türkiye'de ifade özgürlüğü

AİHM'de 2018 yılında kırk yedi devletin 10. maddeyi ihlal ettiği toplam karar sayısı 77, bunun 40'ı Türkiye’ye ait

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TARİH

10 Eylül 2019

Kaftancıoğlu örneği: İfade özgürlüğü sadece AİHM’e mi kaldı; mahkeme kararlarından örnekler

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM kararlarını dikkate alsaydı, Canan Kaftancıoğlu'na beraat verirdi

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TARİH

30 Ağustos 2019

Bir halk yaratmak

Demokrasilerde halk, egemenliğin bir bölümünü kendisinde saklı tutar; iktidara vermez

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TARİH

24 Ağustos 2019

Seçimsiz demokrasi

Şimdi yapılması gereken, TBMM’deki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ibaresini “Egemenlik kayıtsız şartsız Saray’ındır” şeklinde değiştirmek

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TARİH

16 Ağustos 2019

Kirazlı Altın Madeni ve AİHM

AİHM’in 2004 yılında verdiği, Bergama’nın Ovacık köyünde Eurogold Madencilik şirketine verilen altın madeni işletilmesi ruhsatına ilişkin karar Kirazlı bakımından da önemli ilkeleri içeriyor

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TARİH

21 Haziran 2019

Nasıl bir Türkiye?

İktidarın yapabileceği şeylerin sınırının bulunmaması, seçim sonrası dönem için de ürkütücü

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TARİH

07 Haziran 2019

Yargı reformu?

Reform paketinde terörle mücadelede, insan hakları, hukuk devlet ilkelerine saygı gösterileceği gibi asgari bir ifade bile yok

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