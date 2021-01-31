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Ekonomi

CHP’li Erdoğdu: Berat Albayrak'ın erittiği Merkez Bankası rezerviyle kimlere kıyak çektiği incelenmeli

31 Ocak 2021 15:15

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası'nın eriyen rezervlerini hatırlatarak "Önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın erittiği rezerv ile kimlere kıyak çektiği incelenmelidir" çağrısını yaptı. 

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ekonomik kriz ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ekonomik kriz için kısa vadede dış kaynak bulunması gerektiğini belirten Erdoğdu "Türkiye, yeni bir kur şoku ile karşılaşmak istemiyorsa, gerçek bir adalet reformu yapmak, kuvvetler ayrılığını tesis etmek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek zorunda" düşüncesini dile getirdi.

Türkiye'nin dövize muhtaç olduğunu ifade eden Erdoğdu, "Kısa vadede 50 milyar dolara yakın bir dış kaynak bulması gerektiğini" belirtti.

Erdoğdu, Merkez Bankası'ndaki 130 milyar dolarlık rezervinin, sırf doları belli seviyede tutmak için akılcı olmayan bir ekonomi politikasıyla yok pahasına elden çıkarıldığını belirterek "Önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın erittiği rezerv ile kimlere kıyak çektiği incelenmelidir" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğdu, "Pandemi bitse bile kriz devam edecek. Bu kadar derin bir krizden ancak gerçek bir yapısal reform yaparlarsa çıkarlar. Reform yapıyormuş gibi görünmekle ne güveni tesis edebilirler ne de ekonomiyi toparlayabilirler." görüşünü savundu. 

 

 

 

 

 

 

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