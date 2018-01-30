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Yaşam

Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadından silahlı tatil pozu

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı iş adamı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu tatil için gittikleri Bolu'da otomatik silahlarla atış yaptı

30 Ocak 2018 23:49

Bolu'da, iş adamı Muhittin Palazoğlu ve kardeşi Esat Palazoğlu helikopterle tatil için geldikleri memleketlerinde otomatik silahlarla atış yaparken, onlarca silahın fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da yaşayan Bolulu iş adamı Muhittin Palazoğlu ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu tatil için arkadaşlarıyla birlikte memleketleri Bolu'ya geldi.

Palazoğlu kardeşler ve arkadaşları, Bolu'da ormanlık alanlarda otomatik tüfeklerle atış yaptı. Muhittin Palazoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta çok sayıda tabanca, tüfeğin yan yana bulunması ise dikkat çekti.

Helikopterle kent üzerinde uçuş yapan Palazoğulu kardeşler, arkadaşlarıyla da arazi araçları ile ormanda off-road yaptı. Palazoğlu kardeşler, Bolu'daki bir otelde bir süre konakladıktan sonra yine helikopterle kentten ayrıldı.

 

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