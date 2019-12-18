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Oya Baydar

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TARİH

18 Aralık 2019

Libya seferi ve Kanal İstanbul zorlaması Erdoğan iktidarının sonunu getirir (mi?)

Örnekleri tarihte çoktur, çılgınlıklar ve kendi gücünü abartan pervasızlıklar nicelerinin iktidarına mâl olmuştur

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TARİH

12 Aralık 2019

Orhan Pamuk, Erdoğan’la ulusalcıları nasıl buluşturdu?

2006’da Nobel’e ve Pamuk’a saldıranların dili ve zihniyetiyle 13 yıl sonra buluşması dil sürçmesi olmayabilir. Aslında onlar tek cephenin: faşizan milliyetçi/ulusalcı bahçenin farklı renkteki gülleri

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TARİH

05 Aralık 2019

Kürt tehdidi yetmedi, NATO müdahalesi tehdidi verelim!

60-70 yıldır NATO’ya karşı mücadele etmiş bir kuşağın selamlarıyla…

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TARİH

26 Kasım 2019

Kumpası kim kurdu, kime kurdu?

"Al iktidar partilerini vur muhalefet partilerine" diyecektim ki…

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TARİH

14 Kasım 2019

Adını anmaktan bile korktuğunuz O Parti…

Aaaaa, işe bakın! Bu adını anmadığınız, “bir varmış, bir yokmuş” a getirmeye çalıştığınız parti meğer Meclis’teymiş!

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TARİH

07 Kasım 2019

Ulusal linç cephesi ve 3. MC’nin kuruluşu

Gerçek özgürlükçülük ve demokratlık gündeme geldiğinde demokrasi makyajı yüzlerden akıveriyor

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TARİH

02 Kasım 2019

1915’le yüzleşebilseydik bugün bu hâle gelmezdik

1915’le hesaplaşabilseydik 1937-38 Dersim tertelesi olmazdı. Dersim’le yüzleşip hesaplaşabilseydik 6-7 Eylül 1955 suçu işlenmez, Türk’ün Kürt sorunu bugünkü çözümsüzlük noktasına varmazdı

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TARİH

25 Ekim 2019

CHP’ye mektubumuzdur!

Kendilerine muhalefet adını yakıştıranlar, iktidarın dümen suyunda kürek çekerek demokrasinin incir yaprağı olmakta beis görmüyorlar

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TARİH

16 Ekim 2019

Bir Madagaskar masalı: Pınarı zehirleyen aye-aye

Barışı savunmanın suç olduğu yerde ne demokrasi, ne ahlâk, ne de insanlık onuru kalır

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TARİH

02 Ekim 2019

Deprem vergilerimizin nereye gittiğini soranlara...

Halkın satın alma gücünün düşmesinin, en önemli ama en fazla suskunlukla geçiştirilen neden, savaşçı militarist siyasetin yol açtığı yıkımdır

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TARİH

25 Eylül 2019

Terörün baş destekçileri, Kürtlere siyaset alanını kapatanlardır

Devletin/iktidarın şahinlerinin “Son teröriste kadar” zihniyeti, yaşanan dönemde “Son Kürde kadar”a evrilmiş durumda

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TARİH

27 Ağustos 2019

Eril iktidarın ana ve kadın cinayetleri

Erkeklerin kadınlara yönelen şiddetiyle devletlerin/iktidarların şiddeti ve cinayetleri, her yerde birbirini üreterek, güçlendirerek, besleyerek sürer

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