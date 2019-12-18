Oya Baydar

TARİH
18 Aralık 2019
Örnekleri tarihte çoktur, çılgınlıklar ve kendi gücünü abartan pervasızlıklar nicelerinin iktidarına mâl olmuşturDevamını Oku
TARİH
12 Aralık 2019
2006’da Nobel’e ve Pamuk’a saldıranların dili ve zihniyetiyle 13 yıl sonra buluşması dil sürçmesi olmayabilir. Aslında onlar tek cephenin: faşizan milliyetçi/ulusalcı bahçenin farklı renkteki gülleriDevamını Oku
TARİH
05 Aralık 2019
60-70 yıldır NATO’ya karşı mücadele etmiş bir kuşağın selamlarıyla…Devamını Oku
TARİH
26 Kasım 2019
"Al iktidar partilerini vur muhalefet partilerine" diyecektim ki…Devamını Oku
TARİH
14 Kasım 2019
Aaaaa, işe bakın! Bu adını anmadığınız, “bir varmış, bir yokmuş” a getirmeye çalıştığınız parti meğer Meclis’teymiş!Devamını Oku
TARİH
07 Kasım 2019
Gerçek özgürlükçülük ve demokratlık gündeme geldiğinde demokrasi makyajı yüzlerden akıveriyorDevamını Oku
TARİH
02 Kasım 2019
1915’le hesaplaşabilseydik 1937-38 Dersim tertelesi olmazdı. Dersim’le yüzleşip hesaplaşabilseydik 6-7 Eylül 1955 suçu işlenmez, Türk’ün Kürt sorunu bugünkü çözümsüzlük noktasına varmazdıDevamını Oku
TARİH
25 Ekim 2019
Kendilerine muhalefet adını yakıştıranlar, iktidarın dümen suyunda kürek çekerek demokrasinin incir yaprağı olmakta beis görmüyorlarDevamını Oku
TARİH
16 Ekim 2019
Barışı savunmanın suç olduğu yerde ne demokrasi, ne ahlâk, ne de insanlık onuru kalırDevamını Oku
TARİH
02 Ekim 2019
Halkın satın alma gücünün düşmesinin, en önemli ama en fazla suskunlukla geçiştirilen neden, savaşçı militarist siyasetin yol açtığı yıkımdırDevamını Oku
TARİH
25 Eylül 2019
Devletin/iktidarın şahinlerinin “Son teröriste kadar” zihniyeti, yaşanan dönemde “Son Kürde kadar”a evrilmiş durumdaDevamını Oku
TARİH
27 Ağustos 2019
Erkeklerin kadınlara yönelen şiddetiyle devletlerin/iktidarların şiddeti ve cinayetleri, her yerde birbirini üreterek, güçlendirerek, besleyerek sürerDevamını Oku
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