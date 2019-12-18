Talat Kırış

TARİH
18 Aralık 2019
Merak sardım "Judith ve Holofernes"lere ve dünyanın çeşitli müzelerinde, kitaplarda ve sonra internet bahçelerinde bir dedektif gibi araştırdım. Boticelli'den Vasari'ye, Michelangelo'dan, Artemisia Gentileschi'ye, Caravaggio'ya, Goya'ya, Rubens'e, Titian'a, Veronese'ye, Klimt'e, 20. ve 21. yüzyıl sanatçılarına uzanan bir süreçte tekrar tekrar pek çok ünlü sanatçı, bu müthiş sahnenin resmini yapmıştıDevamını Oku
TARİH
13 Aralık 2019
Kesik baş teması, resim ve heykel sanatında da modern zamanlar dahil olmak üzere, o kadar çok işlenmiştir ki, kendi başına bir doktora konusu olabilirDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2019
Hayatım boyunca böyle adamlara, böyle kadınlara hayran oldum. Antarktika’ya giderler, Himalayalar’a tırmanırlar, hapis yatarlar, at sırtında aylarca yolculuk yaparlar, hayatlarını riske atarlar, bir bitkinin peşinde dünyanın bir ucuna giderler, ciltlerce kitap yazarlarDevamını Oku
TARİH
15 Kasım 2019
Moby Dick’de bir cümleye takıldım. İçinde arkeolojik kazı yapmak isteyenler için, bir hazinedir Moby Dick. Bir cümlenin peşine takılıyorum ve kapı kapıyı açıyorDevamını Oku
TARİH
06 Kasım 2019
Geçmişte ellerini temiz tutmayı başarmış hiçbir ulus olmadığını, biz Türklerin de diğerlerinden farklı olmadığımızı anlamalıyızDevamını Oku
TARİH
01 Kasım 2019
Dünya denizlerinde bayrağımız dolaştıkça, Gökova temiz ve bakir kaldıkça Boro'nun ruhu huzur içinde olacaktırDevamını Oku
TARİH
25 Ekim 2019
Ya memleketimizde böyle tartışma programları olsaydı, ya gençlerimiz üniversitelerde böyle profesörlerden eğitim almak zorunda kalsaydı, nice olurdu ülkenin hali...Devamını Oku
TARİH
21 Ekim 2019
Veronica Franco 1565’te yayınlanan 'Venedik’in başlıca ve en onurlu kortezanlarının kataloğu' listesinde en seçkin fahişelerden biri olarak yerini alırDevamını Oku
TARİH
01 Ekim 2019
Genç bir adam daha otuzuna gelmeden yanında bir tavukla, yeryüzünün en tehlikeli denizlerinde seyredip dünyayı Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kat ettiDevamını Oku
TARİH
23 Eylül 2019
Neden üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde çocuklarımızı denizle mutlu etmeyi bilmiyoruz; neden bizim çocuklarımızın rol modelleri padişahlar, televizyon dizilerinin kanlı katilleri, köşe dönücüler oluyor?Devamını Oku
TARİH
14 Eylül 2019
Siz siz olun bir romanı onun geçtiği mekanda okumayın, hayallerinizde canlandırın yeter, yoksa benim gibi romanın içine hapsolup kalabilirsinizDevamını Oku
TARİH
06 Eylül 2019
1783 de Londra’ya taşınan mahkemenin konusu, vahşi katliam değil, sigorta şirketi katledilen insanlar için gemi sahiplerine tazminat ödesin midir?Devamını Oku
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