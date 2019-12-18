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Talat Kırış

talatkrs@gmail.com

TARİH

18 Aralık 2019

Judith'ler ve Holofernes'ler

Merak sardım "Judith ve Holofernes"lere ve dünyanın çeşitli müzelerinde, kitaplarda ve sonra internet bahçelerinde bir dedektif gibi araştırdım. Boticelli'den Vasari'ye, Michelangelo'dan, Artemisia Gentileschi'ye, Caravaggio'ya, Goya'ya, Rubens'e, Titian'a, Veronese'ye, Klimt'e, 20. ve 21. yüzyıl sanatçılarına uzanan bir süreçte tekrar tekrar pek çok ünlü sanatçı, bu müthiş sahnenin resmini yapmıştı

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TARİH

13 Aralık 2019

Kesik başlara dair

Kesik baş teması, resim ve heykel sanatında da modern zamanlar dahil olmak üzere, o kadar çok işlenmiştir ki, kendi başına bir doktora konusu olabilir

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TARİH

28 Kasım 2019

Doktor, kaşif, denizci, dağcı, botanik bilimcisi: J. D. Hooker

Hayatım boyunca böyle adamlara, böyle kadınlara hayran oldum. Antarktika’ya giderler, Himalayalar’a tırmanırlar, hapis yatarlar, at sırtında aylarca yolculuk yaparlar, hayatlarını riske atarlar, bir bitkinin peşinde dünyanın bir ucuna giderler, ciltlerce kitap yazarlar

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TARİH

15 Kasım 2019

Moby Dick’teki Michelangelo

Moby Dick’de bir cümleye takıldım. İçinde arkeolojik kazı yapmak isteyenler için, bir hazinedir Moby Dick. Bir cümlenin peşine takılıyorum ve kapı kapıyı açıyor

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TARİH

06 Kasım 2019

Ya bütün Türkiye Talat olursa!

Geçmişte ellerini temiz tutmayı başarmış hiçbir ulus olmadığını, biz Türklerin de diğerlerinden farklı olmadığımızı anlamalıyız

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TARİH

01 Kasım 2019

Biz karada Atatürk’ün, denizde Sadun Boro’nun izinden gideriz

Dünya denizlerinde bayrağımız dolaştıkça, Gökova temiz ve bakir kaldıkça Boro'nun ruhu huzur içinde olacaktır

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TARİH

25 Ekim 2019

Profesör Maydanoz

Ya memleketimizde böyle tartışma programları olsaydı, ya gençlerimiz üniversitelerde böyle profesörlerden eğitim almak zorunda kalsaydı, nice olurdu ülkenin hali...

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TARİH

21 Ekim 2019

Namuslu fahişe  - Veronica Franco

Veronica Franco 1565’te yayınlanan 'Venedik’in başlıca ve en onurlu kortezanlarının kataloğu' listesinde en seçkin fahişelerden biri olarak yerini alır

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TARİH

01 Ekim 2019

Kışı, bir tavukla baş başa Kuzey Kutbu’nda geçirmek

Genç bir adam daha otuzuna gelmeden yanında bir tavukla, yeryüzünün en tehlikeli denizlerinde seyredip dünyayı Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kat etti

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TARİH

23 Eylül 2019

Minik yelkenlilerle okyanusu aşanlar

Neden üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde çocuklarımızı denizle mutlu etmeyi bilmiyoruz; neden bizim çocuklarımızın rol modelleri padişahlar, televizyon dizilerinin kanlı katilleri, köşe dönücüler oluyor?

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TARİH

14 Eylül 2019

Spetses Adası’ndaki büyücü

Siz siz olun bir romanı onun geçtiği mekanda okumayın, hayallerinizde canlandırın yeter, yoksa benim gibi romanın içine hapsolup kalabilirsiniz

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TARİH

06 Eylül 2019

Zong Katliamı: İnsanlığın en aşağılık hali

1783 de Londra’ya taşınan mahkemenin konusu, vahşi katliam değil, sigorta şirketi katledilen insanlar için gemi sahiplerine tazminat ödesin midir?

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