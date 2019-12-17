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Leyla Alp

leyla.alp@gmail.com

TARİH

17 Aralık 2019

Yaşlı erkeklerden neden kurtulmalıyız?

Bu dünyayı kadınlar ve gençler yönetiyor olsaydı yaptıkları en büyük hatalar bile yürümekte zorlandıkları halde oturmakta ısrar ettikleri koltuklar için harp etmekten çekinmeyen yaşlı erkeklerin yaptıkları kadar olmayacaktı…

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TARİH

05 Aralık 2019

Ve nihayet Şule için adalet… 

Şule'nin tüm hayatını didik didik edip dalga geçer gibi savunmalar yapan sanıklara verilen 'iyi hal' uygulanması mahkemenin ayıbı olmakla birlikte bu dava inadın, ısrarın ve cesaretin kazandığının resmidir

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TARİH

12 Kasım 2019

“Biz öldük siz ölmeyin”

Siyaset yükseklerde bir yerlerde konuşulurken, Fatih’te bir evde dört kardeş siyanür içip öldü. Sonra elektrikleri kesildi. Sonra hayatları didik didik edildi

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TARİH

18 Ekim 2019

Kinin bulaşmasın!

Hepimiz kendimizi lotus çiçeği sanıyoruz. Sanıyoruz ki kir bize bulaşmıyor...

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TARİH

07 Eylül 2019

Biri sizi izliyor

Ne çok kapı yaparsanız yapın, ne çok kilit takarsanız takın, ne çok ceza, ne kadar çok gözdağı verirseniz verin birileri mutlaka çıkar

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TARİH

30 Ağustos 2019

Şortun boyu, bıçağın ucu

Bu dil, bu akıl bu zihniyet her gün bir kadının ölmesine, tacize, tecavüze uğramasına neden oluyor

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TARİH

23 Ağustos 2019

Ölmek istemiyoruz!

Emine Bulut’u öldüren adamın arkasında uygulanmayan yasalar var, işletilmeyen sistem var

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TARİH

17 Ağustos 2019

Mahcubiyet değil mecburiyet

Korkutmak gibi olsun diye söylüyorum; doğa ile savaşa girmeyin kazanamazsınız… Evladınıza bırakmayı hesapladığınız servet bir doğa olayına bakar… Bırakın evladınızı taş üstünde taş bulmazsınız…

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TARİH

15 Mayıs 2019

Kimse annelerin sevgisini sınamasın!

"Bir anneyi yolundan alıkoyabilirsiniz, işinden, hatta evinden ama evladını düşünmekten onun için elinden ne gelirse yapmaktan alıkoyamazsınız"

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TARİH

08 Mayıs 2019

Her şey çok güzel olacak

Adaleti sadece kendimiz değil herkes için istediğimizde her şey çok güzel olacak

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TARİH

13 Şubat 2019

Tanziminin tazmini: “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana”

İlkokulda öğrendiğimiz ülkemizin “tarım ülkesi” olduğu bilgisini bu aralar herkes nasıl unuttu ben onu merak ediyorum

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TARİH

09 Şubat 2019

Hâlâ o minibüstesiniz!

"Özgecan gitti… Aradan dört yıl geçti. O minübüs hâlâ dolu…"

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