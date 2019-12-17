TARİH
17 Aralık 2019
Bu dünyayı kadınlar ve gençler yönetiyor olsaydı yaptıkları en büyük hatalar bile yürümekte zorlandıkları halde oturmakta ısrar ettikleri koltuklar için harp etmekten çekinmeyen yaşlı erkeklerin yaptıkları kadar olmayacaktı…Devamını Oku
TARİH
05 Aralık 2019
Şule'nin tüm hayatını didik didik edip dalga geçer gibi savunmalar yapan sanıklara verilen 'iyi hal' uygulanması mahkemenin ayıbı olmakla birlikte bu dava inadın, ısrarın ve cesaretin kazandığının resmidirDevamını Oku
TARİH
12 Kasım 2019
Siyaset yükseklerde bir yerlerde konuşulurken, Fatih’te bir evde dört kardeş siyanür içip öldü. Sonra elektrikleri kesildi. Sonra hayatları didik didik edildiDevamını Oku
TARİH
18 Ekim 2019
Hepimiz kendimizi lotus çiçeği sanıyoruz. Sanıyoruz ki kir bize bulaşmıyor...Devamını Oku
TARİH
07 Eylül 2019
Ne çok kapı yaparsanız yapın, ne çok kilit takarsanız takın, ne çok ceza, ne kadar çok gözdağı verirseniz verin birileri mutlaka çıkarDevamını Oku
TARİH
30 Ağustos 2019
Bu dil, bu akıl bu zihniyet her gün bir kadının ölmesine, tacize, tecavüze uğramasına neden oluyorDevamını Oku
TARİH
23 Ağustos 2019
Emine Bulut’u öldüren adamın arkasında uygulanmayan yasalar var, işletilmeyen sistem varDevamını Oku
TARİH
17 Ağustos 2019
Korkutmak gibi olsun diye söylüyorum; doğa ile savaşa girmeyin kazanamazsınız… Evladınıza bırakmayı hesapladığınız servet bir doğa olayına bakar… Bırakın evladınızı taş üstünde taş bulmazsınız…Devamını Oku
TARİH
15 Mayıs 2019
"Bir anneyi yolundan alıkoyabilirsiniz, işinden, hatta evinden ama evladını düşünmekten onun için elinden ne gelirse yapmaktan alıkoyamazsınız"Devamını Oku
TARİH
08 Mayıs 2019
Adaleti sadece kendimiz değil herkes için istediğimizde her şey çok güzel olacakDevamını Oku
TARİH
13 Şubat 2019
İlkokulda öğrendiğimiz ülkemizin “tarım ülkesi” olduğu bilgisini bu aralar herkes nasıl unuttu ben onu merak ediyorumDevamını Oku
TARİH
09 Şubat 2019
"Özgecan gitti… Aradan dört yıl geçti. O minübüs hâlâ dolu…"Devamını Oku
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