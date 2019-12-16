TARİH
16 Aralık 2019
Danimarkalı Anna Karina hayatında Yeni Dalga sinemasının bir ikonası olarak anıldı her zaman. Ve "Vincente Minelli’nin komedi müzikal filmlerindekiler gibi dans etmek isterdim" diyerek, tam da onun tersini yapan bir aktris olarak kendini ispat ettiDevamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Yatay bir şekilde dünyayı kesen ulus-aşırı sermayenin emek ve sermayeyi yersiz-yurtsuzlaştırdığı ekonomik politikaların sınırına geldiğimiz bir dönem içine girdik. Aklımızın erdiği tüm veriler silinemeye başladı. İnanılan şeyler de uçup gitmekte: Yaşam biçimlerini zorlayan, son elli yıldır krizi uzun döneme yayan bir buhranDevamını Oku
TARİH
07 Aralık 2019
Fransa’da grevler hangi hakların geri alınmasını sağlayacak sorusunun cevabını beklerken, bugün şehre alternatif modelleri yaşam pratikleri arasında sayan ve kalite arayanların sayısı artmaktaDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2019
Bazen söylemlerin patinaj yapmaktan başka bir şey yapmadıkları da olur!Devamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Sadece dış etkenler değil, iç dinamikle işleyen yöneltir: Veritas İndex sui! (Gerçek kendi kendisini gerçek olarak tasarlar)Devamını Oku
TARİH
21 Kasım 2019
Yumurta enformasyonu ve kodu taşımakta olsa bile, onun gelecek deneyi belirleyici olmaktadır. Bellek ve proje olarak adlandırılan bu iki yön, geçmişi geride bırakan ve geleceğe dönendirDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Algılarımızın genişlemesine yol açacak olan siyasi bir oluş düşüncesine girmek ilginç bir tecrübe olacaktır; denemeye değebilirDevamını Oku
TARİH
13 Kasım 2019
Karar verici mercilerde olanları düşündürecek o kadar çok şey var ki, bunu düşünmek ve yaşama ve haksızlığa karşı çaresizliği dindirecek çareler aramak onların vazifesi olarak durmakta değil mi?Devamını Oku
TARİH
09 Kasım 2019
Bugün, siyasetin nasıl yapılması gerektiği üzerine düşünmek için artık nelerin bu yönetilme biçimi içine girmeye başladığını anlamak iyi olacaktırDevamını Oku
TARİH
05 Kasım 2019
2 Kasım’da Marie Laforet’nin ölüm haberi nasıl bir sosyal tarihin içinden geçtiğimizi hatırlattıDevamını Oku
TARİH
23 Ekim 2019
Dogma ile tapma arasında kurulan ikili ilişkide sosyoloji; bize, tapmanın evrensel bir ilişki olduğunu, yani hangi inançtan gelmekteyse hiç fark etmez bir şekilde tapma eyleminin insanlık tarihine ait bir eylem olduğunu göstermiştirDevamını Oku
TARİH
12 Ekim 2019
Bugün insan; hem insanı, hem her türlü varlığa saygıyı kaybetmiş vaziyette; hem de türleri yok etmekteDevamını Oku
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