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Ali Akay

aakay@t24.com.tr

TARİH

16 Aralık 2019

Anna Karina: Yumuşak ve isyankar

Danimarkalı Anna Karina hayatında Yeni Dalga sinemasının bir ikonası olarak anıldı her zaman. Ve "Vincente Minelli’nin komedi müzikal filmlerindekiler gibi dans etmek isterdim" diyerek, tam da onun tersini yapan bir aktris olarak kendini ispat etti

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TARİH

11 Aralık 2019

Fransa’da emeklilik reformu

Yatay bir şekilde dünyayı kesen ulus-aşırı sermayenin emek ve sermayeyi yersiz-yurtsuzlaştırdığı ekonomik politikaların sınırına geldiğimiz bir dönem içine girdik. Aklımızın erdiği tüm veriler silinemeye başladı. İnanılan şeyler de uçup gitmekte: Yaşam biçimlerini zorlayan, son elli yıldır krizi uzun döneme yayan bir buhran

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TARİH

07 Aralık 2019

Eski tarım pratiklerinden bugüne

Fransa’da grevler hangi hakların geri alınmasını sağlayacak sorusunun cevabını beklerken, bugün şehre alternatif modelleri yaşam pratikleri arasında sayan ve kalite arayanların sayısı artmakta

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TARİH

28 Kasım 2019

Bir gazeteci bir şey yazdı...

Bazen söylemlerin patinaj yapmaktan başka bir şey yapmadıkları da olur!

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TARİH

24 Kasım 2019

Sosyal hareketler

Sadece dış etkenler değil, iç dinamikle işleyen yöneltir: Veritas İndex sui! (Gerçek kendi kendisini gerçek olarak tasarlar)

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TARİH

21 Kasım 2019

Bilginin sonrası

Yumurta enformasyonu ve kodu taşımakta olsa bile, onun gelecek deneyi belirleyici olmaktadır. Bellek ve proje olarak adlandırılan bu iki yön, geçmişi geride bırakan ve geleceğe dönendir

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TARİH

17 Kasım 2019

Siyaset nasıl bir şeydir?

Algılarımızın genişlemesine yol açacak olan siyasi bir oluş düşüncesine girmek ilginç bir tecrübe olacaktır; denemeye değebilir

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TARİH

13 Kasım 2019

İntihar: Sosyal ve bireysel kararlar

Karar verici mercilerde olanları düşündürecek o kadar çok şey var ki, bunu düşünmek ve yaşama ve haksızlığa karşı çaresizliği dindirecek çareler aramak onların vazifesi olarak durmakta değil mi?

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TARİH

09 Kasım 2019

Siyaset ve Eko-sistem: Arkaizmlerden çıkmak

Bugün, siyasetin nasıl yapılması gerektiği üzerine düşünmek için artık nelerin bu yönetilme biçimi içine girmeye başladığını anlamak iyi olacaktır

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TARİH

05 Kasım 2019

Marie Laforet: Değişen yaşam biçimleri

2 Kasım’da Marie Laforet’nin ölüm haberi nasıl bir sosyal tarihin içinden geçtiğimizi hatırlattı

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TARİH

23 Ekim 2019

Dostluk politikaları

Dogma ile tapma arasında kurulan ikili ilişkide sosyoloji; bize, tapmanın evrensel bir ilişki olduğunu, yani hangi inançtan gelmekteyse hiç fark etmez bir şekilde tapma eyleminin insanlık tarihine ait bir eylem olduğunu göstermiştir

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TARİH

12 Ekim 2019

Zaman doldu: XR

Bugün insan; hem insanı, hem her türlü varlığa saygıyı kaybetmiş vaziyette; hem de türleri yok etmekte

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