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Ekonomi

Ekonomi

Borsa günü yüzde 0,32 düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, günü 119.196,09 puandan tamamladı

Ekonomi

Ons altın 1600 doları geçti, çeyrek altın rekor kırdı; piyasalar 'güvenli liman'a yanaşıyor

Ekonomi

TEİS: İlaç zammı değil, Euro kuru güncellemesi

Ekonomi

Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl yorumladı?

Ekonomi

Mahfi Eğilmez yazdı: Faizi düşürmekle enflasyon düşmez

Ekonomi

Merkez Bankası faiz indiriminde hız kesti

Ekonomi

Çeyrek altın rekora doymuyor

Ekonomi

AKP'li vekilden Erdoğan'a EYT önerisi

Ekonomi

Sabah yazarı Alkin: Merkez Bankası faizini sabit tutmalı

"Faiz indirimlerin devam etmesi, hem özel sektör yatırımlarını geciktirici, hem de enflasyon algısını bozacak etkileri olacak"

Ekonomi

Çeyrek altın fiyatlarında son durum

310 lirayı aşarak zirve yapan gram altın 312 liradan işlem görüyor

Ekonomi

İlaç zammı bugün açıklanıyor: Beklenti yüzde 12

Bakanlık "Kriz yok" diyor, vatandaş 120'ye yakın ilacı piyasada bulamıyor

Ekonomi

Konut satışlarında yüzde 44 düşüş

Son 5 yılda yabancıya satılan konut sayısı 153 bin oldu

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