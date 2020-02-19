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Ekonomi
BIST 100 endeksi, günü 119.196,09 puandan tamamladı
"Faiz indirimlerin devam etmesi, hem özel sektör yatırımlarını geciktirici, hem de enflasyon algısını bozacak etkileri olacak"
310 lirayı aşarak zirve yapan gram altın 312 liradan işlem görüyor
Bakanlık "Kriz yok" diyor, vatandaş 120'ye yakın ilacı piyasada bulamıyor
Son 5 yılda yabancıya satılan konut sayısı 153 bin oldu
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