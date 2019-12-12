T24 LogoT24 Logo

Hande Çayır

handecayir@gmail.com

TARİH

12 Aralık 2019

Karşı tarafın size bağırması da fiziksel şiddet

Bu konuda bilinçlenmek çok önemli ki kendimizi ve çevremizdekileri koruyabilelim. Şiddet uygulayıp uygulamadığımızı tespit edebilelim ve gerekli önlemleri alalım

Devamını Oku

TARİH

26 Ekim 2019

Hediye almanın ve vermenin dayanılmaz ağırlığı

“Beni sev” mi demektir hediye vermek? Sizi hediyelere boğan birini daha mı zor atarsınız hayatınızdan?

Devamını Oku

TARİH

20 Ekim 2019

Akıl sağlığınız için kim olduğunuzu kabul edin

Akıl sağlığımız başkaları tarafından, özellikle Türkiye'de, sıra gelmesi, fark edilmesi zor ve mühim bir konu

Devamını Oku

TARİH

16 Ekim 2019

Birleşik Krallık’ta burslu yüksek lisans yapmak

Chevening bursu: Okul ücretini, konaklama ve yaşam masraflarını, vize ücretini ve gidiş-dönüş uçak biletini kapsıyor

Devamını Oku

TARİH

12 Ağustos 2019

Sanat terapisinin söyledikleri

Sanat terapisinde nedendir bilinmez dediğimiz o şeylerle ilgileniyoruz

Devamını Oku

TARİH

12 Temmuz 2019

Sultan Komut’un Öte’si

Sultan Komut ile akademik metinlerle haşır neşir olmayı, durağanlığı, sıradanlığı, geleneksel yazını reddetmeyi, kitabın basılmasıyla yazar olunup olunamayacağını ve sebat etmeyi konuştuk.

Devamını Oku

TARİH

06 Temmuz 2019

Şakıma Bayramı’mız kutlu olsun

Sibel Köse yürüyen, yüzen ve uçabilen köklü bir ağaç. Bu tek ağacın içinde nasıl oluyorsa hem elma hem armut hem karadut hem papaya aynı anda yetişebiliyor

Devamını Oku

TARİH

03 Temmuz 2019

“Sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmazsın”

Ayşegül Sağlam'ın edebiyat öğretmenliğinden tek kişilik komedi Hermit'e uzanan hikâyesi

Devamını Oku

TARİH

07 Haziran 2019

Duygusal ensest

Çocuğa büyükmüş gibi davranmak, “Ne kadar olgun çocuğumuz var” başlığı altında çocuğu dert ortağı yapmak ona kendi yükünü vermektir

Devamını Oku

TARİH

03 Haziran 2019

Çok düşünen kadınlar

Görünen o ki, çok düşünmek kişiye zarar veriyor

Devamını Oku

TARİH

01 Haziran 2019

Theresa May’li köpek oyuncakları

Refleks herhalde, aniden bu köpek oyuncaklarının Türkiye versiyonunu düşündüm

Devamını Oku

TARİH

24 Mayıs 2019

‘Hayalime ortak olur musunuz?’

18 yaşındaki Yasemin Aksel, University of Memphis’te eğitim alabilmek için kampanya düzenliyor

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24