Hande Çayır

TARİH
12 Aralık 2019
Bu konuda bilinçlenmek çok önemli ki kendimizi ve çevremizdekileri koruyabilelim. Şiddet uygulayıp uygulamadığımızı tespit edebilelim ve gerekli önlemleri alalımDevamını Oku
TARİH
26 Ekim 2019
“Beni sev” mi demektir hediye vermek? Sizi hediyelere boğan birini daha mı zor atarsınız hayatınızdan?Devamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Akıl sağlığımız başkaları tarafından, özellikle Türkiye'de, sıra gelmesi, fark edilmesi zor ve mühim bir konuDevamını Oku
TARİH
16 Ekim 2019
Chevening bursu: Okul ücretini, konaklama ve yaşam masraflarını, vize ücretini ve gidiş-dönüş uçak biletini kapsıyorDevamını Oku
TARİH
12 Ağustos 2019
Sanat terapisinde nedendir bilinmez dediğimiz o şeylerle ilgileniyoruzDevamını Oku
TARİH
12 Temmuz 2019
Sultan Komut ile akademik metinlerle haşır neşir olmayı, durağanlığı, sıradanlığı, geleneksel yazını reddetmeyi, kitabın basılmasıyla yazar olunup olunamayacağını ve sebat etmeyi konuştuk.Devamını Oku
TARİH
06 Temmuz 2019
Sibel Köse yürüyen, yüzen ve uçabilen köklü bir ağaç. Bu tek ağacın içinde nasıl oluyorsa hem elma hem armut hem karadut hem papaya aynı anda yetişebiliyorDevamını Oku
TARİH
03 Temmuz 2019
Ayşegül Sağlam'ın edebiyat öğretmenliğinden tek kişilik komedi Hermit'e uzanan hikâyesiDevamını Oku
TARİH
07 Haziran 2019
Çocuğa büyükmüş gibi davranmak, “Ne kadar olgun çocuğumuz var” başlığı altında çocuğu dert ortağı yapmak ona kendi yükünü vermektirDevamını Oku
TARİH
03 Haziran 2019
Görünen o ki, çok düşünmek kişiye zarar veriyorDevamını Oku
TARİH
01 Haziran 2019
Refleks herhalde, aniden bu köpek oyuncaklarının Türkiye versiyonunu düşündümDevamını Oku
TARİH
24 Mayıs 2019
18 yaşındaki Yasemin Aksel, University of Memphis’te eğitim alabilmek için kampanya düzenliyorDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.