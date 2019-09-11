Türkay Demir

TARİH
11 Eylül 2019
Psikanalitik pratikte bir ilginin varlığının akla gelmesi bu ilgiyi bizatihi var etmeye başlarDevamını Oku
TARİH
15 Ağustos 2019
Eco için iki külah dondurmanın hem annenin hem babanın sevgisine talip olma arzusunu mu yansıttığını, her iki memeyi birden emmek isteğini mi temsil ettiğini yoksa ancak klinik çalışmada bulunabilecek başka bir mecazi anlamı mı olduğunu bilemeyiz. Ama eğer bir nedenle kendimizi şımartmamız gerekseydi onun yazılarını okumanın bunun en güzel yollarından biri olduğunu söyleyebilirizDevamını Oku
TARİH
08 Ağustos 2019
Freud’la şöyle konuştuk, Lenin’le böyle samimiydik, Troçki geldi anlattı, Stalin’le şunu konuştum, Gorki’yle beraber çalıştım diyen Zeki Velidi Togan, oralarda bilindiği adıyla Zeki Validov kimdir?Devamını Oku
TARİH
16 Temmuz 2019
Hangisi rüya hangisi gerçekti, nerede mecaz başlayıp nerede hakikat devreye giriyordu, nerede ne dediğim anlaşılıyor nerede saçmalıyordum?Devamını Oku
TARİH
12 Mayıs 2019
Otuz beş yıl önceki bu sahneyi geçtiğimiz Mart ayında bir alıntı için Macbeth’e bakarken birdenbire hatırlamış ve unutmayayım diye yazıp kaydetmiştimDevamını Oku
TARİH
16 Temmuz 2018
Kim ki hayatla ölümü birbirlerinden bütünüyle ayrı düşünür, o aslında ne hayatı tatmıştır ne de ölümüDevamını Oku
TARİH
20 Haziran 2018
AKP’nin tasavvur dünyasında aslında AKP diye bir şey yoktur, ancak “AKP + Düşmanlar” diye bir şey vardırDevamını Oku
TARİH
31 Mayıs 2018
Bahçeli'nin kendinden vazgeçişi, çok nadir görülebilen bir insanlık durumuna işaret eder...Devamını Oku
TARİH
26 Mayıs 2018
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bütün bileşenleriyle varoluşunu tehdit eden böyle bir tehlike karşısında gerçek bir dayanışma duygusuyla hareket ettiğini görmek bizlere güç ve iyimserlik kazandırdıDevamını Oku
TARİH
26 Aralık 2017
Olağanüstü halin hâlen devam ediyor olmasının yarattığı kasveti değil ifade etmenin, belki hissetmenin bile tehlikeli olabileceğini bir ürperti eşliğinde aklımdan geçirdimDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2017
"Özgünlük olmadan başarı olmaz ama özgünlük başarının temeli de değildir"Devamını Oku
TARİH
27 Kasım 2017
Bana mektubu yazan kişi aslında karşı karşıya kaldığı şeyin tahammül edilmesi çok zor bir durum olduğunu vurgulamıştıDevamını Oku
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