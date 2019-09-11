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Türkay Demir

demirturkay@gmail.com

TARİH

11 Eylül 2019

Psikanalizden kaçamazsınız

Psikanalitik pratikte bir ilginin varlığının akla gelmesi bu ilgiyi bizatihi var etmeye başlar

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TARİH

15 Ağustos 2019

Şımarıklık Hakkında

Eco için iki külah dondurmanın hem annenin hem babanın sevgisine talip olma arzusunu mu yansıttığını, her iki memeyi birden emmek isteğini mi temsil ettiğini yoksa ancak klinik çalışmada bulunabilecek başka bir mecazi anlamı mı olduğunu bilemeyiz. Ama eğer bir nedenle kendimizi şımartmamız gerekseydi onun yazılarını okumanın bunun en güzel yollarından biri olduğunu söyleyebiliriz

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TARİH

08 Ağustos 2019

Nihayetinde biz rüyalarımızın peşindeyiz

Freud’la şöyle konuştuk, Lenin’le böyle samimiydik, Troçki geldi anlattı, Stalin’le şunu konuştum, Gorki’yle beraber çalıştım diyen Zeki Velidi Togan, oralarda bilindiği adıyla Zeki Validov kimdir?

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TARİH

16 Temmuz 2019

Muvakkitin peşinde

Hangisi rüya hangisi gerçekti, nerede mecaz başlayıp nerede hakikat devreye giriyordu, nerede ne dediğim anlaşılıyor nerede saçmalıyordum?

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TARİH

12 Mayıs 2019

Uzağa mı gidiş?

Otuz beş yıl önceki bu sahneyi geçtiğimiz Mart ayında bir alıntı için Macbeth’e bakarken birdenbire hatırlamış ve unutmayayım diye yazıp kaydetmiştim

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TARİH

16 Temmuz 2018

Muvakkit'le hasbihâl

Kim ki hayatla ölümü birbirlerinden bütünüyle ayrı düşünür, o aslında ne hayatı tatmıştır ne de ölümü

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TARİH

20 Haziran 2018

Yarın dünden öncedir

AKP’nin tasavvur dünyasında aslında AKP diye bir şey yoktur, ancak “AKP + Düşmanlar” diye bir şey vardır

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TARİH

31 Mayıs 2018

Demokrasi havarisi Devlet Bahçeli

Bahçeli'nin kendinden vazgeçişi, çok nadir görülebilen bir insanlık durumuna işaret eder...

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TARİH

26 Mayıs 2018

İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesi dayatmacı yönetim tarzının uzantısı olan sıradan kötülükten öte bir şey değildir

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bütün bileşenleriyle varoluşunu tehdit eden böyle bir tehlike karşısında gerçek bir dayanışma duygusuyla hareket ettiğini görmek bizlere güç ve iyimserlik kazandırdı

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TARİH

26 Aralık 2017

Haberler harika

Olağanüstü halin hâlen devam ediyor olmasının yarattığı kasveti değil ifade etmenin, belki hissetmenin bile tehlikeli olabileceğini bir ürperti eşliğinde aklımdan geçirdim

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TARİH

08 Aralık 2017

Başarıya giden yol: Bilmem söylesem mi söylemesem mi?

"Özgünlük olmadan başarı olmaz ama özgünlük başarının temeli de değildir"

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TARİH

27 Kasım 2017

Akvaryum

Bana mektubu yazan kişi aslında karşı karşıya kaldığı şeyin tahammül edilmesi çok zor bir durum olduğunu vurgulamıştı

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