Şükrü Hatun

TARİH
20 Ekim 2019
Tip 1 diyabetli çocuklara 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde bir müjde verilmesini bekliyoruz.Devamını Oku
TARİH
28 Eylül 2019
Bir sabah bize de anlattığı bahçelere doğru yürüyüşe çıkmış ama sonra kalbi yolda duruvermişDevamını Oku
TARİH
15 Temmuz 2019
Diyabet: Hiç geçmeyecek kadar bilgili, her gün geçecek kadar ümitli olmalıyızDevamını Oku
TARİH
17 Haziran 2019
Sağlıkta bütüncül yaklaşım, okul sağlığı ve okul hemşireliği sistemiDevamını Oku
TARİH
08 Haziran 2019
İnsan kazandığı zamanki değil, kaybettiği zamanki tutumu ile kendini belli ederDevamını Oku
TARİH
15 Nisan 2019
Ortaklığa nasıl ulaşabiliriz?Devamını Oku
TARİH
26 Şubat 2019
Tip 1 diyabeti önleme çalışmalarının neredeyse tümü başarısız olduDevamını Oku
TARİH
04 Şubat 2019
" Hashimato’s hastalığı tedavisinde Lazer uygulaması bilimsel olmadığı gibi diyabetlilere de ketojenik diyet önermek de bilimsel değil"Devamını Oku
TARİH
24 Eylül 2018
"Bizim gibi hekimlerin uyarılarına rağmen, erken ergenlik yakınması hala hekimlere başvuruda önemli bir yer tutuyor ve bu durumun çok yönlü ve sanıldığından daha çok maliyeti var"Devamını Oku
TARİH
30 Ağustos 2018
"Ülkemizde 18 yaş altında 20.000 dolayında Tip 1 diyabetli çocuk bulunmakta ve bunların en az 15.000'nini okul çağındaki çocuklar oluşturmaktadır"Devamını Oku
TARİH
21 Ağustos 2018
Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından 17-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Uludağ'da "Arkadaşım Diyabet Aile Kampı" düzenlendiDevamını Oku
TARİH
20 Temmuz 2018
Bizim kamplarımıza ücretin katılım engeli olmaması için çaba gösteriyoruzDevamını Oku
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