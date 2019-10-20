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Şükrü Hatun

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TARİH

20 Ekim 2019

Diyabet teknolojilerinin devlet tarafından tam olarak karşılanmasının zamanı gelmedi mi?

Tip 1 diyabetli çocuklara 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde bir müjde verilmesini bekliyoruz.

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TARİH

28 Eylül 2019

“Ah güzel Ahmet abim benim”

Bir sabah bize de anlattığı bahçelere doğru yürüyüşe çıkmış ama sonra kalbi yolda duruvermiş

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TARİH

15 Temmuz 2019

Arkadaşım Diyabet İznik Kampı 2019’dan kalan: “Bu kamptan eve yalnız olmamayı götürüyorum”

Diyabet: Hiç geçmeyecek kadar bilgili, her gün geçecek kadar ümitli olmalıyız

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TARİH

17 Haziran 2019

Okulda diyabet bakımı ve okul hemşireleri

Sağlıkta bütüncül yaklaşım, okul sağlığı ve okul hemşireliği sistemi

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TARİH

08 Haziran 2019

Ekrem İmamoğlu neyi temsil ediyor/neyi temsil etmeli?

İnsan kazandığı zamanki değil, kaybettiği zamanki tutumu ile kendini belli eder

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TARİH

15 Nisan 2019

Tahir Elçi’den kalan…

Ortaklığa nasıl ulaşabiliriz?

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TARİH

26 Şubat 2019

Tip 1 diyabeti teknoloji ile iyileştirmek ne kadar mümkün?

Tip 1 diyabeti önleme çalışmalarının neredeyse tümü başarısız oldu

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TARİH

04 Şubat 2019

Akıp giden günlerimiz, Hashimato’s hastalığı, ketojenik diyet ve başka şeyler...

" Hashimato’s hastalığı tedavisinde Lazer uygulaması bilimsel olmadığı gibi diyabetlilere de ketojenik diyet önermek de bilimsel değil"

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TARİH

24 Eylül 2018

Erken ergenlik ve gereksiz tedaviden kaçınmak

"Bizim gibi hekimlerin uyarılarına rağmen, erken ergenlik yakınması hala hekimlere başvuruda önemli bir yer tutuyor ve bu durumun çok yönlü ve sanıldığından daha çok maliyeti var"

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TARİH

30 Ağustos 2018

Okulda diyabetli olmak

"Ülkemizde 18 yaş altında 20.000 dolayında Tip 1 diyabetli çocuk bulunmakta ve bunların en az 15.000'nini okul çağındaki çocuklar oluşturmaktadır"

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TARİH

21 Ağustos 2018

"Arkadaşım Diyabet Aile Kampı"

Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından 17-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Uludağ'da "Arkadaşım Diyabet Aile Kampı" düzenlendi

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TARİH

20 Temmuz 2018

Diyabetten güzellik yaratmak ya da Kamp Yazıları

Bizim kamplarımıza ücretin katılım engeli olmaması için çaba gösteriyoruz

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