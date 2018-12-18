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Ahmet Sever

ahmetsever4242@gmail.com

TARİH

18 Aralık 2018

Türkiye bu kadar tehdit ve hakaret eden bir Cumhurbaşkanı görmedi

Erdoğan, Fatih Portakal üzerinden tüm muhalefete gözdağı veriyor...

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TARİH

07 Aralık 2018

Erdoğan'a nasıl hakaret etmişim?

Soylu'nun “Sahtekar, düzenbaz, alçak” ifadelerini AİHM kantarında tartan savcılar “Eleştiri hakkı” derken, Erdoğan şikayetçi olunca eleştiri içeren cümleleri hakaret sayıyor...

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TARİH

20 Haziran 2018

“Dava” için her yol meşru değil artık...

Böyle devam ederse, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde demokrasi son yolculuğuna uğurlanacak...

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TARİH

17 Haziran 2018

Erdoğan'ın tek adamlığı, Trump'ın menfaatine

24 Haziran seçim sonuçlarını en fazla merak edenlerden biri de eminim Trump olacak...

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TARİH

04 Haziran 2018

Saldırın denince saldırmışlardı; şimdi susun dendi, sustular...

Her fırsatta en iğrenç şekilde küfür, hakaret, tehdit savuran Ak troller neden birden sus pus oldu?

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TARİH

20 Mayıs 2018

Ahmet Hakan, seni ben bile kurtaramam

Senden başka bir Allah’ın kulu bu konuyu neden yazmadı?

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TARİH

16 Mart 2018

Biri “Türkiye Hristiyan olacak” dese ne yaparsınız?

Kavaklıoğlu gibilerinin, “Avrupa Müslüman olacak” sözleri, Avrupa’daki aşırı sağ partilerin değirmenine inanılmaz su taşıyor

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TARİH

06 Mart 2018

Birileri “sopa” yerken, onlar “havuç” yiyor

Türkiye her anlamda, her alanda çoraklaşıyor, çöl oluyor...

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TARİH

17 Şubat 2018

Çetin Altan, hâlâ "enseyi karartmayın" der miydi acaba?

Sanırım Erdoğan'dan aldığı ödülü götürüp Saray'ın kapısına bırakırdı

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TARİH

07 Ocak 2018

Paris’te iki farklı görüşme mi yapıldı acaba?

"Paris ziyareti Türk ve Fransız basınına taban tabana farklı yansıdı"

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TARİH

05 Ocak 2018

Ahmet Kekeç'e cevabımdır

Ben yazılarımda eleştiririm, ama hakaret etmem Ahmet Kekeç...

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TARİH

27 Aralık 2017

Yorumu size bırakıyorum

Erdoğan, 1999 yılında bir şiir okuduğu için 6 ay hapis yattığı cezaevinin bulunduğu yerde konuşuyor...

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