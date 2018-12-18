Ahmet Sever

TARİH
18 Aralık 2018
Erdoğan, Fatih Portakal üzerinden tüm muhalefete gözdağı veriyor...Devamını Oku
TARİH
07 Aralık 2018
Soylu'nun “Sahtekar, düzenbaz, alçak” ifadelerini AİHM kantarında tartan savcılar “Eleştiri hakkı” derken, Erdoğan şikayetçi olunca eleştiri içeren cümleleri hakaret sayıyor...Devamını Oku
TARİH
20 Haziran 2018
Böyle devam ederse, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde demokrasi son yolculuğuna uğurlanacak...Devamını Oku
TARİH
17 Haziran 2018
24 Haziran seçim sonuçlarını en fazla merak edenlerden biri de eminim Trump olacak...Devamını Oku
TARİH
04 Haziran 2018
Her fırsatta en iğrenç şekilde küfür, hakaret, tehdit savuran Ak troller neden birden sus pus oldu?Devamını Oku
TARİH
20 Mayıs 2018
Senden başka bir Allah’ın kulu bu konuyu neden yazmadı?Devamını Oku
TARİH
16 Mart 2018
Kavaklıoğlu gibilerinin, “Avrupa Müslüman olacak” sözleri, Avrupa’daki aşırı sağ partilerin değirmenine inanılmaz su taşıyorDevamını Oku
TARİH
06 Mart 2018
Türkiye her anlamda, her alanda çoraklaşıyor, çöl oluyor...Devamını Oku
TARİH
17 Şubat 2018
Sanırım Erdoğan'dan aldığı ödülü götürüp Saray'ın kapısına bırakırdıDevamını Oku
TARİH
07 Ocak 2018
"Paris ziyareti Türk ve Fransız basınına taban tabana farklı yansıdı"Devamını Oku
TARİH
05 Ocak 2018
Ben yazılarımda eleştiririm, ama hakaret etmem Ahmet Kekeç...Devamını Oku
TARİH
27 Aralık 2017
Erdoğan, 1999 yılında bir şiir okuduğu için 6 ay hapis yattığı cezaevinin bulunduğu yerde konuşuyor...Devamını Oku
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