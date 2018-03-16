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Ahmet Sever

ahmetsever4242@gmail.com

16 Mart 2018

Biri “Türkiye Hristiyan olacak” dese ne yaparsınız?

Kavaklıoğlu gibilerinin, “Avrupa Müslüman olacak” sözleri, Avrupa’daki aşırı sağ partilerin değirmenine inanılmaz su taşıyor

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AKP Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu geçenlerde şunları söyledi:

“Avrupa ve ABD’yi Osmanlı korkusu sardı. Allah’ın izniyle Avrupa Müslüman olacak.”

Şimdi Fransa, Almanya, Hollanda veya herhangi bir AB üyesi ülkenin ulusal meclisindeki bir komisyonun başkanı şöyle konuşsaydı:

“Tanrının izniyle Türkiye Hristiyan olacak.”

Ne olurdu?

Başta Alparslan Kavaklıoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere herkes ayağa kalkmaz mıydı? Ortalığı birbirine katmaz mıydı? Meydanlarda Avrupa yuhalatılmaz mıydı?

Kim bilir belki daha fazlası da olurdu...

Kavaklıoğlu’nun sözlerini okuyunca yıllar önce Brüksel’de Milliyet için Avrupa’daki aşırı sağcı liderlerle yaptığım yazı dizisini hatırladım.

Alman aşırı sağcı Franz Scönhuber’e (Bodrum’da yazlığı olduğu için Bodrum Nazisi olarak da anılıyordu) şu soruyu sormuştum:

“Türkiye’nin AB üyeliğine ve Almanya’da yaşayan Türklere neden karşısınız?

Cevabı şu olmuştu:

“Almanya’da yüzlerce cami ve mescit var. Ben bir gün tercümanımla Münih’deki bir camiye gittim. Hoca, ‘bir gün gelecek İslam’ın yeşil bayrağı tüm Almanya’da dalgalanacak’ dedi.

Şimdi size soruyorum, Türkiye’deki kiliselerden birinde bir papaz, ‘Bir gün gelecek, Hristiyanlığın haçlı bayrağı tüm Türkiye’de dalgalanacak’ dese ne olur? Başına ne gelir? Nasıl bir tepki gösterirsiniz?”

Ben başka bir soruya geçtim...

Siz bu soruya nasıl bir cevap verirdiniz?

Kavaklıoğlu gibilerinin, “Avrupa Müslüman olacak” sözleri, Avrupa’daki aşırı sağ partilerin değirmenine inanılmaz su taşıyor. İslamofobi neden güçleniyor, sorusuna yanıt ararken, Türkiye’den bazı çevrelerin buna ne kadar katkı sağladığını da sorgulamak gerekiyor.

Kendinize söylenmesini ve yapılmasını istemediğiniz şeyleri siz de başkalarına söylemeyecek ve yapmayacaksınız.

Ben istediğimi söylerim, ama bana kimse benzer bir şeyi söyleyemez, derseniz...

Böyle bir dünya yok...

Bir de şu korkutma meselesi...

“ABD ve Avrupa’yı Osmanlı korkusu sardı” diye övünüyor bazılarımız ya...

Zamanında Hitler’den de çok korkmuşlardı...

İçinde saygı, hayranlık, takdir yoksa sadece korku yaymak övünülecek bir şey midir?

 

 

 

 

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