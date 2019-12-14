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Gökçer Tahincioğlu | Yüzleşme

gokcertahincioglu@t24.com.tr

TARİH

14 Aralık 2019

Bu insanları kim öldürdü?

Yok saymak bir alışkanlık, meydan okuyarak suçların üzerini kapatmak da öyle. Ancak hakikat değişmiyor. Yok sayınca yok olmuyor. İşlenen suçlarla ilgili olarak meydan okuyup üste çıkılmak istendiğinde de o eylem suç olmaktan çıkmıyor

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TARİH

07 Aralık 2019

Devletin affettikleri

Dinlersiniz… Bazen öfkelenip bağırıp çağırsanız da çaresiz bütün yalanları dinlersiniz. Mahkemenin, savcının sizin gibi dinlemesini, üzerindeki ceketten ve kravattan etkilenmemesini dileyerek dinlersiniz...

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TARİH

30 Kasım 2019

Hülya’nın hikâyesi: Kader denilen zulümden yeni bir yaşam çıkartmak

Hülya, sokak sokak, mahkeme mahkeme mücadele eden kadınlardan ve bölgedeki bütün baskıya rağmen kızlarının arkasında durarak destek veren ailesinden aldığı güçle kendisine biçilen kaderi bozdu, başka bir yaşam kurabilmek için büyük bir şansı tırnaklarıyla elde etti

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TARİH

23 Kasım 2019

İki çocuk, bir avukat, bir ölüm ve "iyi çocuklar"

Günahsız çocukları, insan hakları savunucusu bir avukatı, kitabevinde fotokopi çeken bir genci kim, niye öldürdü ve ne hesap verdi?

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TARİH

16 Kasım 2019

Ölenler, kalanlar, susturanlar ve inatlaşanlar

Umut, varlığına inanılması güç, çoğu zaman hayal kırıklığı yaratan bir kelime. Belki insanı öfkelendiren bir yanı da var. Ama inat etmediğinde umudun da olmuyor

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TARİH

09 Kasım 2019

Dört kardeş, yokluk, yoksulluk ve büyük laflar

Bu coğrafyada yoksulluk denilen bir şey vardır, yoksulluk nedeniyle ölenler vardır, hiç görülmeyenler vardır, onlara sırtını çevirmiş bir “hepimiz” vardır...

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TARİH

07 Kasım 2019

12 Eylül’le hesaplaşılamamasının 39 yıllık hikâyesi: İlhan İlhan

İlhan Erdost, ağabeyine baktı, “Başım dönüyor” diye mırıldandı, bir iki adım attı, öldü

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TARİH

02 Kasım 2019

Bir annenin adalet mücadelesi

"Nevbahar’dan çalınan hayatın telafisinin imkanı yokken, buna sebep olanların, ellerini, kollarını sallaya sallaya dolaşması hak mıdır? Nevbahar NEDEN yürüyemiyor?”

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TARİH

27 Ekim 2019

Ayrık otları, gözyaşına sığanlar ve Kürt arkadaşları olanlar

Aykırı bir sese, bir yazıya, bir şarkıya can veren ve onlara kulak verecek insanlar var ve hep buradalar…

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TARİH

20 Ekim 2019

"Maviş oğul", itinayla parçalanan bir aile ve olmayanlar

Bir fotoğraf kaldı geriye, hepsinin neşeli ve geleceği bilmez baktıkları. Birer birer eksildikleri, geriye boşluğun kaldığı bir fotoğraf…

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TARİH

16 Ekim 2019

Erkek adaletin baba sevgisi; kadının adı yine yok!

27 yaşındaki 4 çocuk annesi Hülya, kadını yok sayan düzene karşı mücadelesini sürdürüyor, hem de yargı da karşısına geçmişken

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TARİH

13 Ekim 2019

Firari IŞİD'liler ve "için için yanmak"

Zaaflar, edepsizlikler insan için de olsa, bazı insanlar her kaba sığmıyor

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