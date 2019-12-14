Gökçer Tahincioğlu | Yüzleşme

TARİH
14 Aralık 2019
Yok saymak bir alışkanlık, meydan okuyarak suçların üzerini kapatmak da öyle. Ancak hakikat değişmiyor. Yok sayınca yok olmuyor. İşlenen suçlarla ilgili olarak meydan okuyup üste çıkılmak istendiğinde de o eylem suç olmaktan çıkmıyorDevamını Oku
TARİH
07 Aralık 2019
Dinlersiniz… Bazen öfkelenip bağırıp çağırsanız da çaresiz bütün yalanları dinlersiniz. Mahkemenin, savcının sizin gibi dinlemesini, üzerindeki ceketten ve kravattan etkilenmemesini dileyerek dinlersiniz...Devamını Oku
TARİH
30 Kasım 2019
Hülya, sokak sokak, mahkeme mahkeme mücadele eden kadınlardan ve bölgedeki bütün baskıya rağmen kızlarının arkasında durarak destek veren ailesinden aldığı güçle kendisine biçilen kaderi bozdu, başka bir yaşam kurabilmek için büyük bir şansı tırnaklarıyla elde ettiDevamını Oku
TARİH
23 Kasım 2019
Günahsız çocukları, insan hakları savunucusu bir avukatı, kitabevinde fotokopi çeken bir genci kim, niye öldürdü ve ne hesap verdi?Devamını Oku
TARİH
16 Kasım 2019
Umut, varlığına inanılması güç, çoğu zaman hayal kırıklığı yaratan bir kelime. Belki insanı öfkelendiren bir yanı da var. Ama inat etmediğinde umudun da olmuyorDevamını Oku
TARİH
09 Kasım 2019
Bu coğrafyada yoksulluk denilen bir şey vardır, yoksulluk nedeniyle ölenler vardır, hiç görülmeyenler vardır, onlara sırtını çevirmiş bir “hepimiz” vardır...Devamını Oku
TARİH
07 Kasım 2019
İlhan Erdost, ağabeyine baktı, “Başım dönüyor” diye mırıldandı, bir iki adım attı, öldüDevamını Oku
TARİH
02 Kasım 2019
"Nevbahar’dan çalınan hayatın telafisinin imkanı yokken, buna sebep olanların, ellerini, kollarını sallaya sallaya dolaşması hak mıdır? Nevbahar NEDEN yürüyemiyor?”Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Aykırı bir sese, bir yazıya, bir şarkıya can veren ve onlara kulak verecek insanlar var ve hep buradalar…Devamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Bir fotoğraf kaldı geriye, hepsinin neşeli ve geleceği bilmez baktıkları. Birer birer eksildikleri, geriye boşluğun kaldığı bir fotoğraf…Devamını Oku
TARİH
16 Ekim 2019
27 yaşındaki 4 çocuk annesi Hülya, kadını yok sayan düzene karşı mücadelesini sürdürüyor, hem de yargı da karşısına geçmişkenDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Zaaflar, edepsizlikler insan için de olsa, bazı insanlar her kaba sığmıyorDevamını Oku
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