Çiğdem Anad

TARİH
07 Aralık 2019
Bu katil sürüsünü dizginleyecek devlet aygıtları çalışmıyor. Sanki tersine katillere, tacizcilere destek verircesine, polis kadın örgütlerinin protesto yürüyüşüne plastik mermi sıkarak, gaz bombası atarak engel oluyorDevamını Oku
TARİH
30 Kasım 2019
Memurun, işçinin, öğretmenin, gazetecinin, köylünün parası zaten yok ki, faizden cebini doldursunDevamını Oku
TARİH
03 Ekim 2019
Soru sormayan ama gazeteci olduğunu iddia edenlere birçok sıfat yakıştırılabilir ama gazeteci denmezDevamını Oku
TARİH
27 Eylül 2019
Her türlü kuşatmaya karşı çıkan cumhurbaşkanının belki laiklerle iş birliği yapma zamanı gelmiştirDevamını Oku
TARİH
28 Ekim 2018
"Baki Şehirlioğlu gazetecilik yapılabilen bir dönemin temsilcisi, televizyon haberciliğinin ahlak abidesiydi. Hiç bir iktidarın değil, doğruların peşindeydi"Devamını Oku
TARİH
26 Haziran 2018
Derin sesler, derin koalisyon, içerde ve dışarda derin hesaplar...Devamını Oku
TARİH
11 Mayıs 2018
Varsın, yargılanmasın, varsın yaptıklarının üzerine bir sünger çekilsin. Ama bu ülkenin geleceğini bu halk kendi iradesiyle belirlesinDevamını Oku
TARİH
31 Aralık 2017
Yan yana dizili Hansel, Gratel evleri bize şekerleri, çikolataları gösteriyorDevamını Oku
TARİH
29 Ekim 2016
Evlatların öldükten sonra bu vatanın ne kıymeti var?Devamını Oku
TARİH
01 Ekim 2016
Yenikapılılar... İlk hedefiniz adalar, Fırat'ın doğusu... İleri, hep daha ileri...Devamını Oku
TARİH
28 Eylül 2016
Sürgün, hapis, mazlumluk edebiyatından topluca vazgeçmenin zamanı çoktan geldi arkadaşlarDevamını Oku
TARİH
03 Mart 2016
Ey Bahçeli, ey Kılıçdaroğlu, ey Demirtaş, ey Davutoğlu...Devamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.