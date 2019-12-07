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Çiğdem Anad

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TARİH

07 Aralık 2019

Kadın cinayetlerinin faili kim?

Bu katil sürüsünü dizginleyecek devlet aygıtları çalışmıyor. Sanki tersine katillere, tacizcilere destek verircesine, polis kadın örgütlerinin protesto yürüyüşüne plastik mermi sıkarak, gaz bombası atarak engel oluyor

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TARİH

30 Kasım 2019

İslamcı dindarlar; Cumhurbaşkanı size sesleniyor

Memurun, işçinin, öğretmenin, gazetecinin, köylünün parası zaten yok ki, faizden cebini doldursun

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TARİH

03 Ekim 2019

#SoruSoruyorum

Soru sormayan ama gazeteci olduğunu iddia edenlere birçok sıfat yakıştırılabilir ama gazeteci denmez

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TARİH

27 Eylül 2019

BM'ye insanlık dersi veren cumhurbaşkanının kendi ülkesindeki tarikat ve cemaatleri yönetim dışı bırakmaya gücü yetmiyor mu?

Her türlü kuşatmaya karşı çıkan cumhurbaşkanının belki laiklerle iş birliği yapma zamanı gelmiştir

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TARİH

28 Ekim 2018

Bir dönem kapandı

"Baki Şehirlioğlu gazetecilik yapılabilen bir dönemin temsilcisi, televizyon haberciliğinin ahlak abidesiydi. Hiç bir iktidarın değil, doğruların peşindeydi"

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TARİH

26 Haziran 2018

Erdoğan'a kazandıran MHP'nin arkasında kimler var?

Derin sesler, derin koalisyon, içerde ve dışarda derin hesaplar...

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TARİH

11 Mayıs 2018

Aloo, derin devlet!

Varsın, yargılanmasın, varsın yaptıklarının üzerine bir sünger çekilsin. Ama bu ülkenin geleceğini bu halk kendi iradesiyle belirlesin

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TARİH

31 Aralık 2017

Mutlu Noeller

Yan yana dizili Hansel, Gratel evleri bize şekerleri, çikolataları gösteriyor

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TARİH

29 Ekim 2016

Bu bayramda vatanım neresi?

Evlatların öldükten sonra bu vatanın ne kıymeti var?

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TARİH

01 Ekim 2016

Yunanistan'a göçüyoruz, Lozan'ı deliyoruz

Yenikapılılar... İlk hedefiniz adalar, Fırat'ın doğusu... İleri, hep daha ileri...

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TARİH

28 Eylül 2016

Gidebilen gidiyor

Sürgün, hapis, mazlumluk edebiyatından topluca vazgeçmenin zamanı çoktan geldi arkadaşlar

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TARİH

03 Mart 2016

Korkulan insan, sevilen insan

Ey Bahçeli, ey Kılıçdaroğlu, ey Demirtaş, ey Davutoğlu...

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