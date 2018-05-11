Aloo orda mısın, duyuyor musun? Eğer hâlâ mevcutsan, gerçi kimler olduğunuzu hiç öğrenemedik ama eğer hâlâ bir yerlerde duruyorsanız, hâlâ gücünüz varsa, ülkede dengeleri değiştirecek ağırlığınız mevcutsa, şimdi size bir görev düşüyor.

Hadi devreye girin

Size "Türkiye'yi kendi projelerinizle şekillendirin" hiç demiyorum. Devreye girin ve sandık sonucunu kimsenin değiştirmesine izin vermeyin.

Size bunun için "İllegal yollara başvurun" hiç demiyorum. Tersine halkın iradesinin sandıktan doğru oy sayımıyla çıkmasına yardımcı olun.

Yardımınızı "birilerine gözdağı vererek, şiddet kullanarak, komplolara başvurarak yapın" katiyen demiyorum.

Ama, evet, bildiğiniz bir yöntemi kullanın. Kapı arkasında pazarlığa oturun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pazarlığa oturun

Pazarlıkta seslendireceğiniz cümleleri size özetliyorum;

"Halk seçim sonucu ne olursa olsun, Erdoğan'ın kendi zaferini ilan etmek için her yola başvuracağını söylüyor. Buna neden olarak da Erdoğan kaybederse, yargılanır, yargıdan kaçmak için her şeyi yapar, savaş bile çıkarır" diyorlar.

Aloo duyuyor musun derin devlet; işte burada devreye gir. Erdoğan'ın kaybederse, yargılanmayacağına dair güvence ver. Bu şekilde onu seçimlerde adil davranmaya ikna et.

Bunu nasıl yapacağını en iyi sen bilirsin.

Erdoğan'ın yargılanması, hesap vermesi bu ülkenin geleceğinden daha önemli değil. Varsın, yargılanmasın, varsın yaptıklarının üzerine bir sünger çekilsin. Ama bu ülkenin geleceğini bu halk kendi iradesiyle belirlesin.

Aloo derin devlet! Bir kerede demokrasi için oyun kur. Bir kere de halkın çoğunluğu için kapıların arkasında pazarlık masaları kur.

O zaman seni bile severiz.