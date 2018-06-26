Erdoğan'a kazandıran MHP'nin arkasında kimler var?

Bahçeli daha seçimlere bir buçuk yıl varken Erdoğan'ın kulağına ne fısıldadı?

Erdoğan iktidarını tek başına sürdürürken, ne duydu ki hemen Bahçeli'yi dinledi?

Bahçeli görüşmenin hemen ardından erken seçim çağrısı yaparken, Erdoğan derhal erken seçim kararını neden aldı?

AKP'nin tek başına iktidar olamayacağını, oylarının ciddi oranda düşeceğini, MHP lideri nereden bilebildi?

MHP'nin içinden İYİ parti diye bir başka parti çıkarken , MHP bu seçimlerde nasıl yüzde 11 oy alabildi?

Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 11.9 oy alabilen MHP'den , İyi partiye hiç mi oy gitmedi?

Aynı tabandan oy alan MHP ve İYİ partinin oy toplamı bu seçimlerde nasıl yüzde 22 oluverdi?

Türkiye'deki MHP tabanlı seçmen aniden nasıl patlayıverdi?

Bu seçimlerde AKP yüzde 42.5 oy alabiliyorken, Erdoğan MHP desteği olmasaydı, nasıl yüzde 52.5 oy alabilecekti?

Bahçeli'yi koalisyon için kimler sahneye koydu?

Erdoğan'ın zaferini sağlayanlar kimler?

Bu kimleri bulmadan, bu seçim sonuçlarını izah etmek mümkün mü?

Derin sesler, derin koalisyon, içerde ve dışarda derin hesaplar... Biz bu kadar derine inemiyoruz. Bu oyunları bilmiyoruz.