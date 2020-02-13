İstanbul Politikalar Merkezi'nden hekim ve akademisyen Ümit Şahin’le 68’den bugüne 3 kuşak aktivizmi, toplumsal hareketlerin kırılma noktalarını ve bugün çocukların örgütlediği “yeni dalga” iklim hareketini konuştuk.SILA TANİLLİ
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Şahin’in analizi öyle bir boyuta varır ki bu romanın neredeyse içinde yaşadığımız şu süper modernlik, aşırı modernlik, hatta zıvanadan çıkmış modernlik çağına damgasını vuran sanal gerçeklik üzerine erken bir kehanet olduğunu sezdirir bize.TÜLİN URAL
Bu albümleri seveceğinizin tabii ki bir garantisi yok. Çünkü malumunuz, zevkler ve renkler… Hem ayrıca bir albüm burada yer almıyordur ama o da her emek sarf edilen eser gibi anılmayı hak ediyordur, birinin kulağına çalınıyordur vs.DENİZ KOLOĞLU
Son kitabıyla Feryal Tilmaç bizi on dört öyküde farklı kadınlık halleriyle tanıştırıyor. Kitabın adı aslında bir davet: “Sen yabancı değilsin, hikâyelerimi dinle” derken, bir yandan da insanla ilgili hiçbir şeyin yabancı olamayacağını hatırlatıyor bize.ESRA AÇIKGÖZ
Dürrenmatt’ın modası neden geçmiyor? Çünkü eserlerinde işlediği ana tema hep ölüm ve iktidar. Bu kadar evrensel ve varoluşçu bir ana temanın kullanım süresi, raf ömrü yok. 1950’lerde yazdıkları, bugün için belki daha da geçerli. Eserleri bu tema nedeniyle sanki mizahmış gibi görünse de aslında trajik.EDİP EMİL ÖYMEN
Okuyacağınız metin, bir yazı dizisinin ilki. Bundan böyle düzenli olarak nâdirattan bir kitabı kısaca tanıtmaya çalışacağım burada; önemleri edebî değerlerinden ziyade yazıldıkları ortam hakkında bize öğrettiklerinde yatan, unutulmuş birtakım eserleri ele alacağım.İRVİN CEMİL SCHİCK
Yine depremli günler yaşıyoruz. Özellikle televizyonlarda, gazetelerde İstanbul'da olası bir deprem öncesinde alınmayan tedbirler konuşulup, yazılırken 24 Ocak 2020'de Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle birlikte bu konu yeniden gündemimizin baş sırasına oturdu… Daha önceki depremlerden, felaketlerden deneyimliyiz. Unutmamız bu sefer ne kadar sürecek? Hep beraber yaşayıp göreceğiz.FEZA KÜRKÇÜOĞLU
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