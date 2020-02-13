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Kritik

“Buradayız ama bize daha çok var”

Popüler olmanın işlevselliğinin farkındaydı hep Murathan Mungan. Fakat onun popülist tuzaklara düştüğünü hiç görmedik. Tüm kariyeri boyunca politik tavrını netlik ve açıklıkla ortaya koymaktan geri durmadı.

MESUT VARLIK
Söyleşi

Geleceği inşa etmek: Küresel iklim hareketinde yeni dalga aktivizm

İstanbul Politikalar Merkezi'nden hekim ve akademisyen Ümit Şahin’le 68’den bugüne 3 kuşak aktivizmi, toplumsal hareketlerin kırılma noktalarını ve bugün çocukların örgütlediği “yeni dalga” iklim hareketini konuştuk.

SILA TANİLLİ
Kritik

Yazarın iradesi, kahramanın tesadüfü, okurun talihi

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Şahin’in analizi öyle bir boyuta varır ki bu romanın neredeyse içinde yaşadığımız şu süper modernlik, aşırı modernlik, hatta zıvanadan çıkmış modernlik çağına damgasını vuran sanal gerçeklik üzerine erken bir kehanet olduğunu sezdirir bize.

TÜLİN URAL
Her Şey

Yeni albümlerden zevkle dinleyeceğinizi umduğumuz küçük bir seçki

Bu albümleri seveceğinizin tabii ki bir garantisi yok. Çünkü malumunuz, zevkler ve renkler… Hem ayrıca bir albüm burada yer almıyordur ama o da her emek sarf edilen eser gibi anılmayı hak ediyordur, birinin kulağına çalınıyordur vs.

DENİZ KOLOĞLU
Her Şey

14 Şubat 2020: Haftanın göze çarpan kitapları

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24
Kritik

Sanatta 'yeni' ve kültürel ekonomi

Groys’un geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ve kültürde yeni kavramının işlevini araştıran bu yeni kitabı, tarihin sonunun da ilan edildiği bir dönemde, sanatta ve kuramda herhangi bir yeniliğin mümkün olamayacağı kabulüne karşı kaleme alınmış.

EMRE TANSU KETEN
Her Şey

The Irishman dolayısıyla Netflix

Netflix algoritması sizin sinema seyir zevkinizi anlamak için uğraşıyor ve sonra size önerilerde bulunuyorsa, ileride sizin zevkinizi de manipüle edebilecek demektir. Edemez mi?

AHMET TURAN KÖKSAL
Söyleşi

Sen yabancı değilsin, bu hikâyeler sana: Feryal Tilmaç ile söyleşi

Son kitabıyla Feryal Tilmaç bizi on dört öyküde farklı kadınlık halleriyle tanıştırıyor. Kitabın adı aslında bir davet: “Sen yabancı değilsin, hikâyelerimi dinle” derken, bir yandan da insanla ilgili hiçbir şeyin yabancı olamayacağını hatırlatıyor bize.

ESRA AÇIKGÖZ
Kritik

Dürrenmatt ve Hanımefendi’nin Ziyareti: Para her şeyi mi satın alır?

Dürrenmatt’ın modası neden geçmiyor? Çünkü eserlerinde işlediği ana tema hep ölüm ve iktidar. Bu kadar evrensel ve varoluşçu bir ana temanın kullanım süresi, raf ömrü yok. 1950’lerde yazdıkları, bugün için belki daha da geçerli. Eserleri bu tema nedeniyle sanki mizahmış gibi görünse de aslında trajik. 

EDİP EMİL ÖYMEN
Kritik

Bir huzursuz muhalifin bahçesi

Yıldırım Türker’in gündeme dair yazdığı yazılar ne kadar güncelse, Bahçe yazıları da hâlâ o kadar güncel. Nefes almaya, kendimizi kollamaya, başka bir dünyanın mümkün olabileceğine inanmaya yine çok ihtiyacımız var.

MEHMET CEVAT YILDIRIM
Her Şey

Min Nevâdiri’l-Kütüb–1: 18. yüzyıl Fransız edebiyatında ‘oryantal’ teması ve Hz A’işe’ye maledilen apokrif bir roman

Okuyacağınız metin, bir yazı dizisinin ilki. Bundan böyle düzenli olarak nâdirattan bir kitabı kısaca tanıtmaya çalışacağım burada; önemleri edebî değerlerinden ziyade yazıldıkları ortam hakkında bize öğrettiklerinde yatan, unutulmuş birtakım eserleri ele alacağım.

İRVİN CEMİL SCHİCK
Evvel Zaman

1939 Erzincan depremi: "Birçok nüfus enkaz altındadır"

Yine depremli günler yaşıyoruz. Özellikle televizyonlarda, gazetelerde İstanbul'da olası bir deprem öncesinde alınmayan tedbirler konuşulup, yazılırken 24 Ocak 2020'de Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle birlikte bu konu yeniden gündemimizin baş sırasına oturdu… Daha önceki depremlerden, felaketlerden deneyimliyiz. Unutmamız bu sefer ne kadar sürecek? Hep beraber yaşayıp göreceğiz.

FEZA KÜRKÇÜOĞLU
K24 Podcast

İKLİM KRİZİNİ OKUMAK

Edebiyatta yeni bir yönelim: İklimkurgu

İklim krizi son yıllarda üzerine en çok konuştuğumuz konulardan biri. Etkilerini her geçen gün daha şiddetli biçimde hissediyoruz. Dünyadaki tüm canlılar için keskin bir gerçek olan iklim krizi aynı zamanda bir edebi türün de doğmasına vesile oldu: iklimkurgu (climate fiction veya kısaca cli-fi).

CAN SEMERCİOĞLU

İklim krizini okumak: Literatüre genel bir bakış

İklim krizine dair belli başlı kitaplar için bir kılavuz...

SILA TANİLLİ

İklimkurgudan iklimbilimcilere…

K24’ün 5. yaşına bastığı, artık varlığını pek az kimsenin sorguladığı bir iklim krizinin içinde yaşadığımız günlerde yayınlanan bu dosya, krize dair kitapların kuşbakışı bir derlemesini içeriyor.

MUSTAFA ARSLANTUNALI

The End of Ice üzerine bir güzelleme

Dahr Jamail'in kitabı bir yandan bireysel bir macera romanı, öbür yandan da dört başı mamur bir bilimsel rapor olarak heyecanla okunabiliyor. Hem de gerçekten bir solukta. Keşke çevrilse...

ÖMER MADRA

Gaia: Dünyadaki yaşama arkaik bir bakış

Gezegenin yaşanabilir bir yer olmaktan çıkmasını engellemek için onun bir ana, bilinçli dev bir organizma, bizim iyiliğimizi isteyen uyumlu ve iyicil bir özne olduğunu düşünmek zorunda değiliz.

MUSTAFA ARSLANTUNALI

Bruno Latour: "Bildiğimiz gibi yaşamaya devam etmek için beş gezegen daha olması gerekiyor”

Jean Birbaum'un Bruno Latour ile yaptığı ve 31 Mayıs 2019’da Le Monde’da yayımlanan söyleşiyi İlksen Mavituna çevirdi…

K24

Tek Yön

WALTER BENJAMIN

Sinan’ın Tekkesinde Ölüm

İVO ANDRİÇ

Normal İnsanlar

SALLY ROONEY

Ya Hiç Karşılaşmasaydık: Psikoterapi Odasından İlişkilere ve Edebiyata

TUĞÇE ISIYEL

Ġüc’cüg Pirens

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Kötü Kalp

ASLI TOHUMCU

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