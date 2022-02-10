Hollandalı yazar ve şair Marieke Lucas Rijneveld bu yılın başında eril kişi zamiriyle anılmak istediğini ilan etti. 2020’de Uluslararası Booker Ödülü’nü alan, Türkçesi geçtiğimiz yılın sonunda çıkan kitabı Akşamlar Rahatsız Edicidir basıldığı yıl zehir zemberek eleştiriler almıştı. Ama en sert eleştirenlerin bile sesi zamanla kısıldı – çünkü sanat rahatsız edici olabilir ve değişim kaçınılmazdır.ÇİLER İLHAN
"Başlığına Balat kurulmuş olsa da, kitabın diğer ana kahramanı Hasköy. Bu iki semt çok sayıda ortak eş-dost-akraba barındırmasına ve 'aralarında sadece Haliç’in suları akmasına' rağmen birbirine mansevo (delikanlı, yiğit, gururlu) ve pasika (cılız, korkak, pısırık) isimlerini takmış. Bu tatlı rekabet hep sürmüş, anlatılara göre."ÇİLER İLHAN