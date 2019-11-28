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EVVEL ZAMAN

Evvel Zaman

“Sözlerinin arasına bir parça virgül, puan virgül ve nokta serpiştir a gözümün nuru!"

1935'ten iki dergi yazısıyla edebiyatımızın iki ünlü çiftinin ilişkilerine tanıklık ediyoruz: Suat Derviş-Nizamettin Nazif ve Mahmut Yesari-Cahit Uçuk evlilikleri birlikte üretme pratikleri açısından da anlatılmaya değer

SERDAR SOYDAN
Evvel Zaman

Selahattin Enis’in Erkek Kızları

1 Şubat 1923’te Zümrüdüanka dergisinde yayınlanan “Erkek Kızlar” öyküsü Serdar Soydan'ın sunumu ve Latin harflerine çevirisiyle K24'ün Evvel Zaman sayfalarında

SERDAR SOYDAN
Evvel Zaman

Özcan Ergüder, Erdal Öz'ün sorularına cevap veriyor

1957 yılının ilk yarısı Sait Faik Hikâye Armağanı etrafında dönen ateşli tartışmalara sahne olurken, sessizliğini koruyan Özcan Ergüder yalnızca Erdal Öz'ün sorularını yanıtlar. K24 Evvel Zaman sayfalarında yarım asır geriye, dönemin edebiyat tartışmalarına gidiyoruz...

BENGÜ VAHAPOĞLU
Evvel Zaman

Suat Derviş’in “Denize Söyledikleri”

28 Nisan 1927 tarihinde, Servet-i Fünun dergisinin 1602’inci sayısında yayımlanan ve yazarına "dine hakaret etmek, dini aşağılamak" suçlarından dava açılmasına sebep olan "Denize Söyledikleri" ilk kez K24'ün Evvel Zaman sayfalarında...

SERDAR SOYDAN
Evvel Zaman

Peyami Safa’nın üvey kızları

Yazarın, önce Server Bedi adıyla ardından esas imzasıyla yayınlama kararı aldığı Havva'nın Üvey Kızları 90 yıl boyunca Latin Harflerine çevrilmemiş, gizli kalmış Safa romanlarından biri... Romandan bir bölüm ve gün yüzüne çıkma macerası K24 Evvel Zaman sayfalarında...

SERDAR SOYDAN
Evvel Zaman

Yakup Kadri ve “İşin İç Yüzü”

Hikâye Külliyatı adlı kitapçık serisinde yayımlanan, Serdar Soydan tarafından Latin harflerine aktarılan "İşin İç Yüzü" hikâyesi ilk kez K24 Evvel Zaman sayfalarında...

SERDAR SOYDAN
Evvel Zaman

Nezihe Muhiddin: Gökkuşağının altında

Kısa, dalgalı saçları, makyajsız yüzü, takım elbisesi, gömleği ve kravatıyla, profilden, düşünceli bir şekilde poz veren Nezihe Muhiddin aslında başka bir kadınlığı, başka bir erkekliği müjdelemektedir

SERDAR SOYDAN
Evvel Zaman

Suat Derviş’in gözleri

Suat Derviş'in bu mektubu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde, siyasal yetkenin, düşüncelerini beğenmediği, yazdıklarını sakıncalı bulduğu yazarlara çektirdiklerinin binlerce vesikasından sadece biridir

SERDAR SOYDAN
Evvel Zaman

Nahid Sırrı’nın Saray Hikâyeleri

Nahid Sırrı, 1945-1960 yılları arasında Osmanlı Hanedanı ve devlet adamlarına dair üç yüze yakın yazı kaleme alır. Daha doğrusu, şimdilik bu kadarı bulunabildi

SERDAR SOYDAN
Evvel Zaman

Hüseyin Rahmi’ye göre uzun yaşamanın sırrı: “Gülünüz”

Öykülerinde okurlarını güldürmeyi, bir yandan da onlara gelgeç savaşları, altı boş telaşlarıyla hayatı sorgulatmayı amaç edinmiş bir yazar Hüseyin Rahmi...

SERDAR SOYDAN
Evvel Zaman

Kitap nasıl okunmalı?

Virginia Woolf'un ilk kez 1926'da okurla buluşan "Kitap nasıl okunmalı?" başlıklı denemesi, Ahmet Birsen'in çevirisiyle K24'ün Evvel Zaman sayfalarında...

VIRGINIA WOOLF
Evvel Zaman

Haldun Taner'in kaleminden Münir Özkul

Haldun Taner, 10 Ekim 1976'da Milliyet Sanat dergisinde yayımlanan portre yazısında Münir Özkul'u şöyle tarif ediyor: Bence Münir gelmiş geçmiş Türk komedyenlerinin en önde gelenlerinden biri ve şahsî kanımca en iyisidir

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