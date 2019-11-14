Soruşturma

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TÜYAP 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılan bağımsız yayıncılara bu seneki fuar deneyimlerini sorduk; artısıyla eksisiyle...
Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin düzenlediği Kıraathane Kitap Şenliği cumartesi gününe kadar devam edecek. Şenliğe katılan yayıncılar şenliğin önemini ve öne çıkan kitapları anlattı
Sorduk: Bu yıl yayın programınızda olan kitaplar arasından sizi en çok heyecanlandıran hangisi? İşte yayıncıların “İyi ki bu kitap bizim yayınevimizden çıkıyor” dedikleri kitaplar...
Kimi aynı anda birden fazla kitabın üstünde çalışıyor, kimi birini teslim edip hemen diğerine başlıyor. Önümüzdeki aylarda yayımlanacak kitapları önce çevirmenlerinden duymuş olun
"Buyurun buradan okuyun" seçkimiz çok sevildi ve konuşuldu. Yaz için de tabii ki "yaz kitapları" değil, "yaz okumaları" seçkisi yapmak istedik. İşte, K24 yazarlarının önerdiği kitaplar ve gerekçeleri...
Yazarlarımızdan 2018 yılında kendisini etkileyen, üzerine düşündüğü, çok sevdiği "o kitabı" yazmasını istedik ve bakın ortaya "yılın en iyileri" listelerinden farklı, gerekçeli metinleriyle neler çıktı...
Kültürden kültüre değişen çocuk edebiyatları, çeviride yaşanılan sıkıntılar, alanın zorlukları, kısıtlamaları ve daha fazlasını merak ettik; sorduk, soruşturduk...
Handan İnci, Beşir Ayvazoğlu, İbrahim Şahin, Seval Şahin ve Oğuz Demiralp, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın günümüzdeki önemini ve Tanpınar araştırmaları alanındaki gelişmeleri K24'e yorumladı.
En önemli edebiyat ödüllerinin seçici kurullarının nasıl belirlendiği, kimlerden oluştuğu ve kaç yılda bir yenilendiği sorularının peşine düştük...
Sansür, tutuklamalar ve kapatılan yayınların gölgesinde 35 yılını dolduran İstanbul Kitap Fuarı’nda umut yine kitaplarda. İşte yayınevlerinin fuarda okur karşısına çıkacakları yeni kitapları...
Jonathan Littell, Orhan Pamuk, Elif Şafak, Fernando Pessoa, İlhami Algör, Ferit Edgü, Proust, Woolf ve Musil nasıl sahneye uyarlanır? İKSV’nin düzenlediği 20. Tiyatro Festivali’nde sahnelenen uyarlamaların arkasındaki isimler anlatıyor...
Bugüne kadar herhangi bir şiir antolojisinde şiiriniz yer aldı mı ve bu sizin için nasıl bir anlam
ifade etmekte? İşte yanıtlar ve yorumlar...
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