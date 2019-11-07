K24 Logo

EDİTÖRDEN

Editörden

K24 değişiyor!

İyi yaptığımız şeylerden vazgeçmeme, eksiklerimizi giderme ve bugüne dek yapamadıklarımızı yapmayı deneme kararlılığıyla yola devam ediyoruz

YASEMİN ÇONGAR
Editörden

Hiçbirini uydurmadı: Margaret Atwood

"Bir danışmanım vardı, şu yazma işine bir son vermemi, okulu bırakmamı, münasip bir koca bulup evlenmeye bakmamı söyledi. Ama ona kulak vermedim…"

SİBEL ORAL
Editörden

Devlet ve Tabiat

“Dev” ve “çılgın” projeler ekolojik sistemi talan edip kendine rant sağlamaya devam ediyor. Bu bir savaş. Tabiatın devletle savaşı. Devletin hem tabiatla hem de halkla savaşı...

SİBEL ORAL
Editörden

Kurmak, yıkmak ve yeniden yapmak için: Kendine ait bir zaman

Zaman varsa, kadın içindeki kendine ait odalarının kapılarını tek tek açacak, dilerse de kapatacak. Kendini kuracak; düşlerini, dilini, cümlelerini ve isterse de yıkacak...

SİBEL ORAL
Editörden

Buralıyım: Almanya

Bugünün Almanya'sında ikidillilik, yabancılık/ötekilik, çokkültürlülüğün arasında kültür sanat alanında üretim yapanlar, "Göçe Dair" dosyamızın ikinci bölümünde hikâyelerini anlatıyor...

SİBEL ORAL
Editörden

Olmak ya da "kültürel iktidar" olamamak

Saray sanatçılarının soluk resmi, hidayet romanlarındaki değişim, TRT 2, hayaller, dindar nesil, çocuk kitapları, değişen Türk dizileri, ihtiraslar, bienaller, festivaller ve kültürel iktidar...

SİBEL ORAL
Editörden

Göçe dair

Gitmekten başka çaresi olmayanlar, sürgün edilenler, başka ülkeye sığınanlar, "bu ülkeden" gitmek isteyenler, gidip de kalamayanlar, istenmeyenler...

SİBEL ORAL
Editörden

Ağaçlar hakkında

Bizden daha eski sahipleri dünyanın; biz sahip değilken ve bugün sahip çıkmayı umursamazken, onların sahip olduğu bu dünyada sanatta, edebiyatta, ekolojide, mitolojide her şeyde ağaçlar üzerine düşünmeye bir davet bu ayki dosyamız...

SİBEL ORAL
Editörden

K24 dört...

Salt yazmak için yazmayan, kültüre ve çağına katkısı olan, emeğin, edebiyatın kıymetini bilen okura, yayıncıya, yazara; herkese bin selâm!

SİBEL ORAL
Editörden

Evimiz, evsizliğimiz

Yıkılan, yapılan, bombalanan, çöple dolan, çürüyen, basılan, satılan, verilen, alınan, tek odalı, 1150 odalı... Konumuz ev.

SİBEL ORAL
Editörden

Bugün kültür sanat gazeteciliği hâlâ mümkün mü?

Evet, bugün "hâlâ" mümkün mü ve neden olmasın diye sormak istiyoruz, o gemiyi beklemeye ama umutla beklemeye devam etmek istiyoruz...

SİBEL ORAL
Editörden

Gerçekten kurguya vampir ve sonrası

Ortaya çıktığı dönemde "realist ve akılcı akıma karşı" doğan vampir anlatılarının bugün, 2018 yılında geldiği nokta gerçekten de şu soruyu doğrular nitelikte: Vampirlerin kanını nereye kadar emeceğiz?

SİBEL ORAL

© Tüm hakları saklıdır.