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Tomris Alpay'ın 2019 Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne değer görülen kitabı "Gülsün, Ağavni, Zilha" Aras Yayıncılık'tan raflarda yerini buldu. Kitaptan tadımlık bir öykü K24'te...
Yiğit Bener’in Can Yayınları’ndan raflarda yerini alan yeni romanı Acı Portakal'dan tadımlık bir bölüm yayınlıyoruz...
Hilmi Yavuz'un Behçet Necatigil'i anlattığı "Behçet Hoca" Everest'in 1900. kitabı olarak yayımlanıyor
Irmak Zileli'nin gelecek hafta raflardaki yerini alacak yeni romanı Son Bakış'tan tadımlık bir bölüm K24'te...
Fransız filozof Olivier Remaud'dan Gönüllü Yalnızlık Esra Özdoğan çevirisiyle ve Kıraathane Kitapları etiketiyle haftaya kitapçılarda...
Arkadaşlarla Sohbetler kitabıyla tanıdığımız Sally Rooney'nin yeni romanı Normal İnsanlar, Emrah Serdan çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı, haftaya kitapçılarda...
Çağdaş Latin Amerika edebiyatının yeni kuşak yazarlarından Valeria Luiselli'nin yeni romanı Kayıp Çocuk Arşivi, yarından itibaren tüm kitapçılarda ama önce K24 okurları için tadımlık bir bölüm...
Karl Ove Knausgaard'ın Mevsimler serisinin son kitabı Yaz, çok yakında okurla buluşuyor. Haydar Şahin'in çevirisiyle Monokl Yayınları'ndan çıkacak kitaptan tadımlık bir bölüm K24'te...
Uykusuzluğu edebiyattan mitolojiye, psikolojiden popüler kültüre uzanan bir yelpazede ele alan Marina Benjamin'in Burcu Uluçay tarafından çevrilen Uykusuzluğun Şarkısı kitabından tüm uykusuzlara tadımlık bir bölüm...
Vejetaryen adlı romanıyla 2016'da Man Booker Uluslararası Ödülü'nü alan Han Kang'ın Çocuk Geliyor adlı kitabı, April Yayıncılık etiketiyle 10 Eylül'de Göksel Türközü çevirisiyle raflarda olacak. Öncesinde, kitaptan tadımlık bir bölüm K24'te....
Yaşayan en önemli Marksist edebiyat kuramcılarından Terry Eagleton'ın, sömürgecilikten günümüze, bütünlüklü bir tanım yapmanın neredeyse imkânsız olduğu "kültür"ün serüvenini ele aldığı kitabından tadımlık bir bölüm yayınlıyoruz
"Abdülhamid Sherlock Holmes'ü gayet özel bir nedenle görevlendirmeye karar vermişti." Andrew Finkel'in ilk romanı İkinci Eş Serüveni'nden tadımlık bir bölüm, K24 okurları için...
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