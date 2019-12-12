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SÖYLEŞİ

Söyleşi

“Gönüllü yalnızlık, yaşamaya değer bir yaşam arayışı”

Olivier Remaud Türkçede yeni çıkan kitabını anlattı: Gönüllü yalnızlık bize öyle bol keseden hediye dağıtmayan bir dünyada yolumuzu bulmak için kullanabileceğimiz yöntemlerden birisi. Boğulacak gibi hissettiğimiz zaman bize nefes alma olanağı veren bir yöntem

NİLÜFER KUYAŞ
Söyleşi

"Bloom yana yakıla akademinin panzehirini arıyordu"

Harold Bloom'un ölümünden bir gün sonra yayımlanan kitabı "Amerikan Kanonu"nun editörü, edebiyat profesörü ve "Aceleci Bir Çağda Yavaş Okuma" kitabının yazarı David Mikics, K24'ün sorularını yanıtladı

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
Söyleşi

"Belki de ilk defa görev duygusuyla bir kitap yazdım!"

Erkek şiddetiyle öldürülen kadınların hepsi şehittir. Ataerkilliğe boyun eğen, onun nimetlerinden faydalanmaya tenezzül eden aşağılık erkekler tarafından öldürülmüşlerdir

FUNDA ŞENOL CANTEK
Söyleşi

"Düzyazı yazarken bile benim için şiir hâlâ merkezde"

Roman, öykü ve denemeleriyle de büyük ilgi çeken Ben Lerner, toplu şiirlerinden bir seçkiyi Türkçeye çeviren Donat Bayer'in sorularını yanıtladı

DONAT BAYER
Söyleşi

“Başkalarının ne yaptığı hakkında atıp tutmak yerine, çenenizi kapatın ve yazın!”

Colson Whitehead’le ırkçılığa odaklanan romanlarını, dünyamızın hâllerini, yazarın sorumluluğunu, içimizdeki kötülüğü, değişen dil tercihlerini, sürü zihniyetinden korunmanın yollarını, zombileri, Toni Morrison’ı, Peter Handke’yi ve başka birkaç şeyi daha konuştuk

YASEMİN ÇONGAR
Söyleşi

“Doğa ve hikâyeyi buluşturmak çocuğu dış dünyaya yöneltir”

Behiç Ak yeni kitabında hem çocuklara hem de ebeveynlerine sesleniyor: "Bir çocukla, diyalog kurmanın en iyi yolu bir hikâyeyi paylaşmaktır.”

GÜRER MUT
Söyleşi

Kendi krallığını kuran şair: Hüseyin Ferhad

Hüseyin Ferhad: Yurt, vatan, ülke; göz kamaştırıcı, revnaklı, bir o kadar kağşak kavramlardır. Şairin yurdu elbette dilidir, dilinin konup göçtüğü coğrafyadır

OLCAY ÖZMEN
Söyleşi

Gerçek kahramanlar sahnede

Anestis Azas ve Prodromos Tsinikoris: Parlamentoya seçilen Neo–Nazi Partisi, “Sokakları ve şehirleri göçmenlerden temizleyeceğiz” vaadiyle gelmişti. Biz de “kelimenin tam anlamıyla” bu sloganı alıp sahnede “Yunanistan'ı kim temizliyor” diye sormaya karar verdik

GÜLİN DEDE TEKİN
Söyleşi

"Her an dinlenebiliriz ve bunun farkındayız..."

Peter Szendy: İşitsel gözetim bugün küresel bir olguya dönüşmüş durumda. Durmaksızın yeni örnekleri ortaya çıkarılıyor. Bugün gizlice dinlendikleri için şikayet edenler, ertesi gün diğerlerini dinletiyorlar

İLKSEN MAVİTUNA
Söyleşi

“Ömrümün sonuna kadar hep borçlu kalacağım”

Selim İleri: Bir fanusun içindeyim, doğru fakat hiçbir şekilde koruma altında olduğumu söyleyemem. Hiçbirimiz söyleyemeyiz...

ERAY AK-SİBEL ORAL
Söyleşi

"Hayatımı ve zamanımı çalamadıklarının en büyük kanıtı oldu"

Britanya'da Baillie Gifford Kurmaca Dışı Ödülü'ne aday gösterilen Ahmet Altan, Dünyayı Bir Daha Hiç Görmeyeceğim kitabına ilişkin soruları yanıtladı...

K24
Söyleşi

"Galiba mühim olan, kendimizin kim olduğumuzu sandığımız değil de hikâyelerimizi nasıl anlattığımız"

Andrew Finkel ile II. Abdülhamid ve Sherlock Holmes'u bir araya getirdiği ilk romanı İkinci Eş Serüveni'ni ve hikâye aramak meselesini konuştuk...

ADALET ÇAVDAR

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