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KRİTİK

Kritik

Kanayan kalpler ve insanlık sahnesinin diğer gösterileri

Genellikle kadın karakterleri merkezine alan Jean Stafford, yalnızca yaralı bir çocukluğun yetişkin dünyasındaki yansımaları üzerinde durmaz. Kadınları “hasta” eden, yüzleşme konusunda en az kadın karakterler kadar isteksiz ya da başarısız görünen diğer “hasta” erkeklerdir

HİLÂL AYDIN
Kritik

Profesyonel insana karşı çöp gerçekliği: Ölüm ve Piyasa

Ölümü özellikle ekonomik etkinliklerin sona ermesi anlamında ele alıyor şair. Aslında buna ekonomik edilginliklerin sona ermesi de diyebiliriz çünkü piyasayı işaret ederken bir etkileşimden değil sömürüden bahsediyor daha çok

FATMA NUR TÜRK
Kritik

Toplum ötekine yabancıdır: Hasan Ali Toptaş ve "Beni Kör Kuyularda" üzerine

Her türlü kötülüğe karşı sessiz, kökten gelen bir kabullenişle hareketsiz, gölgesi yeryüzüne düşmüş bir kast sistemi içinde gücünü yitirmiş bir şeydir içinde bulunduğumuz bu toplum

ABDULLAH EZİK
Kritik

Io: Bir başkaldırı ve aydınlanma trajedisi

23. İstanbul Tiyatro Festivali'ni Şahika Tekand kendi yazıp yönettiği "Io" oyunuyla açtı

NİLÜFER KUYAŞ
Kritik

Bir küresel roman romantizmi

“Edebiyat alanı”nın karmaşık yapısını düşünmeyi kolayca unutan bu yaklaşımdan romantik bir “edebîlik” övgüsü ve serbest piyasa mistisizminden başka bir şey kalır mı?

MEHMET FATİH USLU
Kritik

Flannery O’Connor’ın gotik suretleri

Güney gotiği sadece korkutucu, tekinsiz hikâyeler anlatmaz, toplumun karanlık yüzüyle yüzleşmesini sağlar. Korku ve acıma gibi şiddetli duygular bu yüzleşmede sadece birer araçtır

ŞENOL BEZCİ
Kritik

Kaybolma sanatı

Hayvan Müzesi devrimci imkâna dair işaretler olduğu gibi bir saplantı anıtı olarak da okunabilir. Kişinin kendisine yeni bir öykü ve hatta mit yaratma çabasının uzak sıçrayışlarla mümkün olabileceği düşüncesinde ısrar etmek ve hatta bunu tuhaf bir megalomaniyle harmanlamak

ÖMER F. OYAL
Kritik

Jestler ve sessizliklerden kurulu bir külliyat mümkün mü?

Yapıtsız Sanatçılar: Yapmamayı Yeğlerim, kronoloji ve somut yapıtlara dayalı bir sanat tarihi yazımını ve hatta sanat kanonunu tersyüz ediyor

URAS KIZIL
Kritik

Ayşegül Devecioğlu edebiyatı ve Güzel Ölümün Öyküsü

Güzel Ölümün Öyküsü okura sanki bu köhne dünyayı, sırf ona olan sevgisinden, bir barakaya tıkmış da bir “güzel” öldürmüş hissini doyasıya yaşatan bir roman...

NİYAZİ ZORLU
Kritik

Hiç kimseye gönderilmeyen mektuplar

Edebiyatımız bu çeşit bir boyun eğmiş yazarlar mezarlığıdır; o nedenle geçmişe baktığımızda yeniden okuma gereği duyduğumuz birkaç isimden fazlası çıkmaz

SELÇUK ORHAN
Kritik

Kırılgan erkekliğin şiddetli şakası

Hiçbirimiz zorba erkekliği başka bir yıkıcı erkeklik versiyonuna ikame eden bir “şaka” istemiyoruz, değil mi?

EBRU NİHAN CELKAN
Kritik

Oda ya da kendine ait bir dünya

Bir kadın ve bir şair olarak Duygu Kankaytsın’a “kendine ait bir oda” dar gelir; ondan çok daha fazlasını, kadının çok daha özgür olduğu, çok daha rahat nefes alabildiği geniş bir dünya ister o...

HALİL İBRAHİM ÖZBAY

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