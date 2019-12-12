Genellikle kadın karakterleri merkezine alan Jean Stafford, yalnızca yaralı bir çocukluğun yetişkin dünyasındaki yansımaları üzerinde durmaz. Kadınları “hasta” eden, yüzleşme konusunda en az kadın karakterler kadar isteksiz ya da başarısız görünen diğer “hasta” erkeklerdirHİLÂL AYDIN
Ölümü özellikle ekonomik etkinliklerin sona ermesi anlamında ele alıyor şair. Aslında buna ekonomik edilginliklerin sona ermesi de diyebiliriz çünkü piyasayı işaret ederken bir etkileşimden değil sömürüden bahsediyor daha çokFATMA NUR TÜRK
Hayvan Müzesi devrimci imkâna dair işaretler olduğu gibi bir saplantı anıtı olarak da okunabilir. Kişinin kendisine yeni bir öykü ve hatta mit yaratma çabasının uzak sıçrayışlarla mümkün olabileceği düşüncesinde ısrar etmek ve hatta bunu tuhaf bir megalomaniyle harmanlamakÖMER F. OYAL
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