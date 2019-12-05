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MATMAZEL NORALİYA'NIN KOLTUĞU YETMİŞ YAŞINDA

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Matmazel Noraliya'nın Koltuğu yetmiş yaşında

Bu yıl, sadece Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nun yayımlanışının yetmişinci yılı değil, aynı zamanda Peyami Safa’nın doğumunun da yüz yirminci yılı ve yazarın külliyatının okura eksiksiz olarak ulaştırılması çabası da ilerliyor

SEVAL ŞAHİN
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Kırk yedinci ve ilk roman!

Kendi adıyla yazdığı dokuzuncu, takma adlarını hesaba katacak olursa kırk yedinci romanıdır söz konusu olan. Ve Peyami Safa, Noraliya'dan evvel roman adına layık hiçbir kitap yazmadığını söylemektedir 

SERDAR SOYDAN
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Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda bir çatışma alanı olarak psikanaliz

Yazarın bireyden, bireyin kendiliğinden ve özgürlüğünden yola çıkarak kurgulamayı tercih ettiği haliyle Ferit imandan (doğu) uzaklaştıkça psikanalizin (batı) ideal nesnesi/hastası haline gelir

BURCU ALKAN
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Ferit’in bilincinde bir gezinti

Romandaki tek hakikat, Ferit’in annesinin ölmüş, babasının Avrupa’ya kaçmış, kız kardeşinin veremle mücadele ediyor oluşu ve Ferit’in fakirliğidir

UĞUR ERDEN
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Matmazel Noraliya'nın Koltuğu'nda modernlik ve mekân üzerine düşünceler

Ferit mekân ve eşyaları değiştirerek, Matmazel Noraliya’nın koltuğunda geçirdiği birkaç dakikada metafizik bir gerçekliğe yaklaşır gibi olur. Ferit’in, bir uçtan diğerine yaşadığı bu salınım, dünya edebiyatında da örnekleri çok olan modernlik eleştirisi külliyatına Peyami Safa’nın katkısıdır

SÜREYYA ELİF AKSOY
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Koltuğun kadın kahramanları

Fatma’nın yanından ayrıldıktan sonra odasında soyunurken babasının söyledikleri aklına gelir. Babasına göre “bazı mendebur istisnalarıyla her kadın mubahtır”

YAĞMUR YILDIRIMAY

HİÇBİRİNİ UYDURMADI: MARGARET ATWOOD

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Zamanın ruhuna diklenen matrak kocakarı: Margaret Atwood

Salt feminist, sosyalist veya distopik bir edebiyat yapmıyor, ayakları yere çok sağlam basan edebiyatında transhuman hâllerin, spekülatif ya da bilim kurgunun yeri çok geniş...

MERT TANAYDIN
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Damızlık kızın gerilimi: The Testaments’ta Gilead içinde bir ajan var!

Yaşanmışlıkları kaydetmek veya yazmak bir “umut hareketidir” diyor Margaret Atwood. Aynı şişelere yerleştirilmiş notları denize bırakmak gibi, tanıkların kayıtlarının herhangi bir yerde biri tarafından okunacağına inanmak gibi...

MICHIKO KAKUTANI
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Olur da biri “Bunları nereden uydurdun” diye sorarsa...

Margaret Atwood Damızlık Kızın Öyküsü ile kitabın devamı olan The Testemants romanlarına ilham veren gerçek hayattan alınmış olayların peşinde...

K24
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Döngüsel bir zamanda, dönüşümün hikâyesi: Evlenilecek Kadın

Bir erkekle ilişki yürütebilmek için güdülmesi gereken taktikleri düşündüğümüzde, 60’ların dünyasından çok mu farklı bugünler?

MERİN SEVER
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Hikâye, mit, reklam

Bir nesne olarak kitap reklamıyla mı, yoksa bir politik ideoloji propagandasıyla mı karşı karşıyayız? Bütün bu yaşadıklarımız feminist mi? Lansmandaki kekler glutensiz ve şekersiz mi?

AYSU ÖNEN
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"Ne okuduğunuz da en az ne yazdığınız kadar önemlidir"

Margaret Atwood: Yazmanın garantisi yoktur. Şayet büsbütün kendinizi bu işe vermeyecekseniz ve bu fedakârlığı yapmayı göze alamıyorsanız, yapmayın

K24
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Atwood’un üstopyaları, edebiyatın alarm sistemi

Kadın bedeninin doğurganlığının kontrol altına alınmasının, neslin devamı için cinsiyet baskısının, ötekileştirmenin, hayali ya da gerçek düşmanlar yaratmanın temelinde cinsel enerjinin ve cinsiyetçiliğin harmanlanarak totaliterleşmeyi genişlettiğini çok iyi bilir ve öykülerinde kullanır Margaret Atwood...

OYLUM YILMAZ

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