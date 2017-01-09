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MAHMUT TEMİZYÜREK

Her Şey

Onat Kutlar: Teşekkürler Kalbim Sana...

1950’de başlayan yeni bir öykü tarzında öncülerden, denemede özgünlerden, sinemada edebiyatçı kuşaktan, şiirde yetkin şairlerden... Ölümünün 22. yılında Onat Kutlar'ı şiiriyle anıyoruz...

MAHMUT TEMİZYÜREK
Dosya

Şiirin birikimli bahçıvanı: Mehmet H. Doğan

Mehmet H. Doğan eleştiri yazılarına “deneme” demeyi uygun görmüştü. Türkçe literatürde eleştiri ve denemenin sınırları kesince ayrışmış değildir...

MAHMUT TEMİZYÜREK
Kritik

Didem Zamanı (ve kadın ve şair)

Şiiri şairin öyküsüne indirgemek, kolaycılıktı. Yazanın cinsiyetine bağlamak, ayrımcılıktı. Didem Madak'ın şiirini kendi dertlerine bahane etmek, faydacılıktı. Hepsi doğru ama bunca yanlış yolda doğru yolu bulmak mümkün müydü ve bu yol tek miydi

MAHMUT TEMİZYÜREK
Kritik

Teleskoplu destancı

Yaşar Kemal’in, Homeros’la ve Cervantes’le bağlantısı nedir? Claude Levi-Strauss ve Walter Ong’un gözünden baktığımızda nasıl bir Yaşar Kemal dünyası buluruz? Mahmut Temizyürek, Binboğalar Efsanesi romanı özelinde Yaşar Kemal edebiyatını inceliyor

MAHMUT TEMİZYÜREK
Portre

O güzel adam, o güzel atında, gözünde teleskop

O artık tarihsel bir kişiliktir; Homeros gibi, Dante gibi, Cervantes, Shakespeare ya da Nâzım Hikmet gibi eşsiz anlatıcıların, kudretli şairlerin soyundan gelmiş, adını Türkçe yazmış tarihsel bir kişilik

MAHMUT TEMİZYÜREK

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