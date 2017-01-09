MAHMUT TEMİZYÜREK

DİĞER
1950’de başlayan yeni bir öykü tarzında öncülerden, denemede özgünlerden, sinemada edebiyatçı kuşaktan, şiirde yetkin şairlerden... Ölümünün 22. yılında Onat Kutlar'ı şiiriyle anıyoruz...
Mehmet H. Doğan eleştiri yazılarına “deneme” demeyi uygun görmüştü. Türkçe literatürde eleştiri ve denemenin sınırları kesince ayrışmış değildir...
Şiiri şairin öyküsüne indirgemek, kolaycılıktı. Yazanın cinsiyetine bağlamak, ayrımcılıktı. Didem Madak'ın şiirini kendi dertlerine bahane etmek, faydacılıktı. Hepsi doğru ama bunca yanlış yolda doğru yolu bulmak mümkün müydü ve bu yol tek miydi
Yaşar Kemal’in, Homeros’la ve Cervantes’le bağlantısı nedir? Claude Levi-Strauss ve Walter Ong’un gözünden baktığımızda nasıl bir Yaşar Kemal dünyası buluruz? Mahmut Temizyürek, Binboğalar Efsanesi romanı özelinde Yaşar Kemal edebiyatını inceliyor
O artık tarihsel bir kişiliktir; Homeros gibi, Dante gibi, Cervantes, Shakespeare ya da Nâzım Hikmet gibi eşsiz anlatıcıların, kudretli şairlerin soyundan gelmiş, adını Türkçe yazmış tarihsel bir kişilik
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