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PORTRE

Portre

Harold Bloom’un ardından: Ihlamur Sokağı’nda soğuk bir gün

Bloom hüzünlüydü ama umutsuz olduğunu sanmıyorum. Edebiyatın geleceğine ilişkin öngörüsünü sorduğumda şu cevabı almıştım: “Hiçbir şeyin hayal gücüne dayalı edebiyatı öldüreceğini düşünmüyorum"

BAŞAK BİNGÖL YÜCE
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Her şey aşırı gürültülü bir şekilde aydınlandığında o buradaydı

Jonathan Safran Foer’in metinlerinde bir olaya gülmek, aynı zamanda o olayı anlamaktır da...

UMUT DAĞISTAN
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Suçlu beyaz gözler

Toni Morrison kötü şeyler yapan iyi siyah kahramanlarının üzerinde beyaz gözler dolaştırmaz, beyaz icadı yargı ve vicdandan bağımsız olarak anlatır hikâyelerini...

AYSU ÖNEN
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Biyometrikoto-kat-portre of Ali Teoman

1993'te henüz 31 yaşındayken yazmak için mimarlığı bırakır. Fiili yapmasa da mimarlık eğitimi onu değiştirmiştir, bunu kendi de ifade eder... Ali Teoman yaşasaydı bugün 56 yaşında olacaktı...

SİMLA SUNAY
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Edebiyatın mahcup delikanlıları ve Ülkü Tamer

Sadece edebiyatçı olarak değil, insan olarak da güzel anıldı. Eksikliğini, alışkanlıkla başımızı çevirdiğimizde artık göremeyeceğimiz bir manzara gibi hissedeceğiz. “Mesleği umut” olan bir şairin çıraklığı kaldı bize

FUNDA ŞENOL CANTEK
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Kırkıncı Oda'yı açmak: Peride Celal-Münevver Andaç

Peride Celal ile Münevver Andaç'ın hayatları Elektrik Şirketi'nin Neşriyat Bürosu'nda kesişir. Andaç, çeviri işleri ile uğraşırken Celal, daktilo olarak görev yapar. Her ikisi de para kazanmak zorunda olan iki kadındır...

SEZİN AYDEMİR
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Antişaire antiveda

Şiirin haylaz kâşifi, Şilili asırlık huysuz çınar Nicanor Parra, geçen hafta 103 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ardında serkeş ve hürmetsiz şiirlerle dolu bir külliyat, sanatıyla Roberto Bolaño'dan Beat kuşağına etkilediği yüzlerce yazar bıraktı...

ÖZGÜN ÖZÇER
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Sinema ve Onat Kutlar: Daha aydınlık bir yeryüzü çağrısı

Onat Kutlar'ı bizden ayıran ve gittikçe daha da vahşileşen teröre ve katliamlara inat, yeter ki perdesi kararmasın diye...

DEVRİM DİRLİKYAPAN
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Bir direniş imkânı olarak Susan Sontag

"Çalışmalarım gereğinden fazla çetin; hayatım ise zalim bir fıkra" diye yazmıştı günlüğüne Susan Sontag...

SEFA KAPLAN
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Gönlümüzdeki çatlaklardan sızan ışık: Leonard Cohen

6 Kasım, Leonard Cohen’in birinci ölüm yıl dönümüydü. Kanada, her zaman gurur duyduğu büyük oğlunu iki büyük faaliyetle andı, anıyor. Biz ise 82 yıllık ömre nasıl sığdığını bilemediğimiz bazı satırbaşları ile yetiniyoruz

SEFA KAPLAN
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Gülümseyen feminist

Müthiş bir disiplin, ilke ve etik sahibiydi, korkulası bir inadı vardı; iflah olmaz demokrat ve optimistti...

CEYLÂN ORHUN
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Bir "kalem sincabı" Italo Calvino

Italo Calvino edebiyatının masalla gerçek arası dinamiği, ütopya ile ilişkisi ‘çöp ve karıncalarla’ kaplı bir dünyanın ortasına açtığı labirent, insan- hakikat ilişkisini edebiyatın başkişisi yapar

ELİF TANRIYAR

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