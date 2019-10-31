K24 Logo

AHMET ERGENÇ

Her Şey

Tuz Zamanı ve Zugunruhe

Tuz Zamanı: Arzu, libido, bilinç dışı, kriz, kurban, tanıklık, trajedi ve felaket gibi büyük kavramları küçültüp cebine yerleştirmektense, büyütüp yüzünüze çarpan bir huzursuz estetik anlatı

AHMET ERGENÇ
Kritik

Demirtaş hikâyeleri: Açık yazı

Hem Seher’de hem de Devran’da hayatı “pamuk ipliğine bağlı” olanları ya da çağdaş ifadesiyle “prekarya”yı anlatıyor Demirtaş. Ekonomik, kültürel ya da siyasî (ya da evet, üçü birden) anlamda prekarya, yani “sallantıda” olan insanların hikâyeleri...

AHMET ERGENÇ
Dosya

Evsizlik, ontolojik bir mesele

Evsizleşme sadece fiziksel değil, ontolojik bir harekettir, tam da o yüzden cazip, tehlikeli ve felsefî bir hareketttir. Edebiyatta yola çıkan, evden kaçan, evi inkâr eden karakterlerin cazibesinin nedeni de budur herhalde

AHMET ERGENÇ
Kritik

Latife Tekin'in “gör dediği”: Distopya ve ütopya?

Latife Tekin'in okura “gör dediği” bir şey var, bir politik ajandası: ve bir de bunu gösterme biçimi var, anlatı politikası

AHMET ERGENÇ
Dosya

Sevim Burak'ın hışırdayan kâğıtları

Türkçe edebiyatta müziği “performatif bir edebî araç” olarak kullananların başında Sevim Burak geliyor. Sevim Burak'ın bütün edebî projesi mevcut (majör) dili aşınıdırıp, onun yerine başka (minör) bir dil yaratmakla ilgili...

AHMET ERGENÇ
Kritik

Olaylar neden Beyoğlu'nda geçmez?

Bu kuşağın edebiyatçıları Beyoğlu'nun çeşitli mekânlarını, barlarını, meyhanelerini, toplanma yerlerini, bu bohem ve politik havayı neden yazmazlar? Beyoğlu'nun son yıllardaki hikâyesini kim, nasıl yazacak?

AHMET ERGENÇ
Kritik

Tanpınar'ın şeytanı

Edebiyatta şeytan denilen şey belki de ayrıntıda değil, negativitede gizlidir. Ele geçirilemez bir karşı-ses olarak konuşmasında, kendi manifestosunu yazmak yerine vur-kaç cümlelerle diğer manifestoları bozup, sahneyi terk etmesinde

AHMET ERGENÇ
Dosya

Bir acayip kardeş: Dirmit

Dirmit’in kendi uyumsuzluğuna sahip çıkmak, bir anlamda özgürleşmek için mücadele ederken karşısına dikilen en aşılmaz engellerden birinin de abisi Seyit olması “kardeşler” mevzusu için manidar...

AHMET ERGENÇ
Kritik

Anti-kahramanın gör dediği: İhsan ve Çöreklenen

Edebiyatta inşayı değil, yıkımı ve öz-yıkımı arayan karakterlerin felsefî sarsıcılığı ve perişan cazibesinin nedeni şudur: İyi olarak sunulan ne varsa yıkılır, kimlik olarak sunulan ne varsa bozguna uğratılır...

AHMET ERGENÇ
Kritik

“Tuhaf” bir edebiyat dizisi

Koç Üniversitesi Yayınları'nın yeni başlattığı "Tuhaf Etki" dizisi devam ederse, belki, ileride anılabilecek yeni bir edebî damar için bir vesile olabilir

AHMET ERGENÇ
Kritik

Baba, oğul ve kaybolan yazar

Kuşlar Yasına Gider’de Toptaş sadece “kelimeleri” değil, dilin kendisini yutmuş gibi duruyor. Zira karşımızda dille neredeyse hiç meşgul olmayan, dili sadece bir hikâye aktarımı aracına indirgemiş bir roman var

AHMET ERGENÇ
Dosya

Gizli Emir: Bir OHAL romanı

Melih Cevdey Anday'ın Gizli Emir romanı, mevcut ‘olağanüstü’ hali daha geniş bir çerçeveden kavramak için faydalı olacaktır...

AHMET ERGENÇ

© Tüm hakları saklıdır.