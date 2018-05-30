KAHRAMAN ÇAYIRLI

DİĞER
Tayfun Pirselimoğlu'nun son filmi Yol Kenarı, etkileyici mekân kullanımına ve kadrajlarına karşın, akıcılık ve ritim açısından yönetmenin eski filmlerini aratıyor
ABD deneysel sinemasının öncü sanatçılarından Barbara Hammer 40 yılı aşkın sanat yaşamında kadının edilgen, erkeğin etken olduğu denklemleri ısrarla tersine çevirir
İKSV Film Festivali, bu yıl "Dünden Bugüne Türk Klasikleri" kapsamında İpekçe'yi yeniden gösteriyor. İpekçe, film boyunca sallanan koltuğuyla rüya-gerçek, gölge-suret, köy-şehir, toplum ve birey arasında hepimizi sallamaya devam ediyor
Hakan Balamir ve Mary Tsoni: Ege Denizi'nin iki yakasından geçen yıl hayatını kaybeden iki oyuncuya bir bakış...
"Batı"lı, üst sınıfa mensup, pırıl pırıl bir ailenin hayatına konuk ediyor bizi, Kutsal Geyiğin Ölümü. Her şey sorunsuz, fazla düzgün, sonsuza dek sürecek bir huzur paylaşılıyor gibi...
© Tüm hakları saklıdır.
↑ Yukarı çık