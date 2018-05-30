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KAHRAMAN ÇAYIRLI

Her Şey

Ana yollara değil yol kenarlarına…

Tayfun Pirselimoğlu'nun son filmi Yol Kenarı, etkileyici mekân kullanımına ve kadrajlarına karşın, akıcılık ve ritim açısından yönetmenin eski filmlerini aratıyor

KAHRAMAN ÇAYIRLI
Her Şey

Kadın cinselliğinden ölesiye korkan "erkek bakışı" şimdi ne yapacak?

ABD deneysel sinemasının öncü sanatçılarından Barbara Hammer 40 yılı aşkın sanat yaşamında kadının edilgen, erkeğin etken olduğu denklemleri ısrarla tersine çevirir

KAHRAMAN ÇAYIRLI
Her Şey

Köye fazla, şehre eğreti: İpekçe

İKSV Film Festivali, bu yıl "Dünden Bugüne Türk Klasikleri" kapsamında İpekçe'yi yeniden gösteriyor. İpekçe, film boyunca sallanan koltuğuyla rüya-gerçek, gölge-suret, köy-şehir, toplum ve birey arasında hepimizi sallamaya devam ediyor

KAHRAMAN ÇAYIRLI
Her Şey

Hepimizin baktığı yer

Hakan Balamir ve Mary Tsoni: Ege Denizi'nin iki yakasından geçen yıl hayatını kaybeden iki oyuncuya bir bakış...

KAHRAMAN ÇAYIRLI
Her Şey

Geyikler geri yürüdüğünde

"Batı"lı, üst sınıfa mensup, pırıl pırıl bir ailenin hayatına konuk ediyor bizi, Kutsal Geyiğin Ölümü. Her şey sorunsuz, fazla düzgün, sonsuza dek sürecek bir huzur paylaşılıyor gibi...

KAHRAMAN ÇAYIRLI

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