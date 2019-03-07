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BARIŞ ÖZKUL

Kritik

Barış Bıçakçı'dan maneviyatı güçlü, duyumsallığı zayıf bir poetika: Tarihî Kırıntılar

Çevresine sirayet etmiş sahtelik karşısında kendini Turgut Uyar sanan, hayata Turgut Uyar dublörü olarak direnen bir karakterle karşılaşıyoruz bu kez

BARIŞ ÖZKUL
Dosya

Makyavelist ve akışkan siyasetin son durağı "yerlilik ve millîlik"

Son 10 yılda Makyavelizm bir siyasî zekâ örneği ve liderlik başarısı olarak pazarlanırken, ilkeler ve değerler geri plana itildi; siyasete "seçim kazanıldığı sürece her şey mubahtır" mantığı egemen oldu...

BARIŞ ÖZKUL
Kritik

Vartan Paşa'nın Boşboğaz Bir Âdem'i

“Yerli ve millî” olma yolunda ilerleyen bir edebiyat tarihçiliği böyle kayıp kıtaları keşfedemez; keşfetse bile görmezden gelir. 19'uncu yüzyılın nice Vartanyanlarla dolu olduğunu söyleyebiliriz...

BARIŞ ÖZKUL
Kritik

Köleliğin ve özgürlüğün renk tanımazlığı

Yeraltı Demiryolu yargıda bulunmadan önce anlamaya, iyi ve kötüyü sabit konumlar olmaktan çıkaran nüansları görmeye çağıran bir anlatı. Bu çağrıyı da didaktizmle değil, karakterlerin somut deneyimleriyle aktarıyor...

BARIŞ ÖZKUL

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