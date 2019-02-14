BEHÇET ÇELİK

DİĞER
Dünyaya iştahla açıldığımız yıllardaki ruh halimizle kitap okumak başkadır, olana bitene bıkkınlıkla baktığımız zamanlardaki ruh halimizle okumak başkadır; “aynı kitap asla iki kere okunmaz” dense yeridir.
Chicago Kıyıları'nda yer alan öyküler de peş peşe okunduklarında, “Uzun, tek bir öykü gibi bu,” hissi bırakıyor. Birbirlerine çok benzeyen kişiler yok oysa öykülerde...
Daha ilk kitabından itibaren (belki de en çok o kitapta) mevcut, kabul edilmiş öykü tanımına, tanımlarına uymayan, hatta ısrarla bunların dışına çıkmaya çabalayan bir yaklaşımı olmuştur Sevgi Soysal'ın...
Pete Najarian'ın romanlarının gücü ve etkisi bireysel hikâyelerle toplumsal hikâyeler arasındaki bağları açık etmesinde. Onun romanlarında bireysel ve toplumsal hikâyeler birbirine dolanan iki sarmal hâlinde çıkıyor karşımıza...
Aşk üzerine bir roman olmaktan öte hayat üzerine, hayatlarımızda bizden neler beklendiği ve bizim nerelerde, nasıl ve niçin tökezlediğimiz üzerine bir yapıt Yedi Yıl
Suat Derviş'in anlattığı hikâyeye toplumsal/iktisadi boyutun eklenmesiyle, Ankara Mahpusu sistem eleştirisi getiren bir yapıt hâlini alır. Suat Derviş'in dünya ve sanat görüşü bu doğrultudadır
Jenny Erpenbeck, Gidiyor, Gitti, Gitmiş romanında Avrupa'daki mülteciliğin nasıl bir şey olduğunu, temel sorunlarının dayandığı bürokratik engelleri didaktizme düşme riskini üstlenme pahasına aktarıyor...
Nezihe Meriç'in içleri daralan kadınlarının sorunları köye, taşraya dönmekle sınırlı değildir. Onların sıkıntıları, sorunları şehirdeyken de kendilerini “eski teknede” hissetmeye başlamalarıyla artmıştır.
Rachel Cusk'ın birbirine bağladığı sayısız hikâyenin bütününden ortaya çıkan hayatımız, kendimiz, benliğimiz dediğimiz şeyin pek de sabit bir şey olmadığı, “geçiş” hâlinde olduğu. Hatta belki de bir “çerçeve"den ibaret olduğu...
Günün Sonu Yok'ta Rachel Seiffert, arka plana toplumsal, siyasî meseleleri yerleştirmiş olsa da gündelik hayat içerisinde insanlık durumlarının parıldayıverdiği anlara odaklanıyor daha çok...
“Hayatımı yazdıklarımla karşılaştırmak saçmalığın ta kendisi. Hakikatteki beni ben bile daha kimseye göstermedim; gösterir miyim, ondan da pek emin değilim..."
Taşlar Ülkesine Yolculuk, iki aylığına Ermenistan'a giden Vasili Grossman'ın izlenimlerinden oluşuyor. Kitap için Grossman'ın "yarattığı" Ermenistan demek de mümkün...
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