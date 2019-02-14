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BEHÇET ÇELİK

Dosya

Unuttuğumuz kitaplar

Dünyaya iştahla açıldığımız yıllardaki ruh halimizle kitap okumak başkadır, olana bitene bıkkınlıkla baktığımız zamanlardaki ruh halimizle okumak başkadır; “aynı kitap asla iki kere okunmaz” dense yeridir.  

BEHÇET ÇELİK
Kritik

Stuart Dybek'in öyküleri

Chicago Kıyıları'nda yer alan öyküler de peş peşe okunduklarında, “Uzun, tek bir öykü gibi bu,” hissi bırakıyor. Birbirlerine çok benzeyen kişiler yok oysa öykülerde...

BEHÇET ÇELİK
Kritik

Sevgi Soysal'ın öykülerinin özgünlüğü

Daha ilk kitabından itibaren (belki de en çok o kitapta) mevcut, kabul edilmiş öykü tanımına, tanımlarına uymayan, hatta ısrarla bunların dışına çıkmaya çabalayan bir yaklaşımı olmuştur Sevgi Soysal'ın...

BEHÇET ÇELİK
Kritik

Belleğin Kızları: İç içe geçmiş zamanlar, hikâyeler

Pete Najarian'ın romanlarının gücü ve etkisi bireysel hikâyelerle toplumsal hikâyeler arasındaki bağları açık etmesinde. Onun romanlarında bireysel ve toplumsal hikâyeler birbirine dolanan iki sarmal hâlinde çıkıyor karşımıza...

BEHÇET ÇELİK
Kritik

Peter Stamm'ın Yedi Yıl romanı

Aşk üzerine bir roman olmaktan öte hayat üzerine, hayatlarımızda bizden neler beklendiği ve bizim nerelerde, nasıl ve niçin tökezlediğimiz üzerine bir yapıt Yedi Yıl

BEHÇET ÇELİK
Kritik

İnsanlık vekarını kaybetmeden hür olmak

Suat Derviş'in anlattığı hikâyeye toplumsal/iktisadi boyutun eklenmesiyle, Ankara Mahpusu sistem eleştirisi getiren bir yapıt hâlini alır. Suat Derviş'in dünya ve sanat görüşü bu doğrultudadır

BEHÇET ÇELİK
Kritik

Bir günün içinde değişen yaşamlar

Jenny Erpenbeck, Gidiyor, Gitti, Gitmiş romanında Avrupa'daki mülteciliğin nasıl bir şey olduğunu, temel sorunlarının dayandığı bürokratik engelleri didaktizme düşme riskini üstlenme pahasına aktarıyor...

BEHÇET ÇELİK
Dosya

Nezihe Meriç'in öyküleri: Yeni hamura yeni tekne

Nezihe Meriç'in içleri daralan kadınlarının sorunları köye, taşraya dönmekle sınırlı değildir. Onların sıkıntıları, sorunları şehirdeyken de kendilerini “eski teknede” hissetmeye başlamalarıyla artmıştır.

BEHÇET ÇELİK
Kritik

Rachel Cusk'ın romanları

Rachel Cusk'ın birbirine bağladığı sayısız hikâyenin bütününden ortaya çıkan hayatımız, kendimiz, benliğimiz dediğimiz şeyin pek de sabit bir şey olmadığı, “geçiş” hâlinde olduğu. Hatta belki de bir “çerçeve"den ibaret olduğu...

BEHÇET ÇELİK
Kritik

Rachel Seiffert'in öyküleri

Günün Sonu Yok'ta Rachel Seiffert, arka plana toplumsal, siyasî meseleleri yerleştirmiş olsa da gündelik hayat içerisinde insanlık durumlarının parıldayıverdiği anlara odaklanıyor daha çok...

BEHÇET ÇELİK
Kritik

Platonov'un mektupları

“Hayatımı yazdıklarımla karşılaştırmak saçmalığın ta kendisi. Hakikatteki beni ben bile daha kimseye göstermedim; gösterir miyim, ondan da pek emin değilim..."

BEHÇET ÇELİK
Kritik

Vasili Grossman'ın gözünden Ermenistan

Taşlar Ülkesine Yolculuk, iki aylığına Ermenistan'a giden Vasili Grossman'ın izlenimlerinden oluşuyor. Kitap için Grossman'ın "yarattığı" Ermenistan demek de mümkün...

BEHÇET ÇELİK

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