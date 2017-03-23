MESUT VARLIK

DİĞER
Julio Cortázar Gözlemevi'nde, aklın yaralı, yaralayıcı bilincinden uzakta durmayı başarabilen bir bilimin imkânını sorguluyor
Bireysel beğenilerden hareketle tartışmak ile bir metnin ortaya koyduğu argümanlar ve onun üzerine inşa edilen seçimlerin tutarlılığının/uygunluğunun tartışılması arasındaki rakım farkı, bundan sonraki tartışma seviyemizi belirleyecektir
Enis Batur'la Dîvan, İstanbul, inşaat, külliye, Paris, ulusallık, sokaklar, eğitim, yayıncılık üzerine konuştuk ve her şey bir şekilde şiire bağlandı...
© Tüm hakları saklıdır.
↑ Yukarı çık