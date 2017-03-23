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MESUT VARLIK

Kritik

“Kulenin bekçileri o kadar dikkatli değil”

Julio Cortázar Gözlemevi'nde, aklın yaralı, yaralayıcı bilincinden uzakta durmayı başarabilen bir bilimin imkânını sorguluyor

MESUT VARLIK
Dosya

Her antoloji bir iktidar manzumesidir

Bireysel beğenilerden hareketle tartışmak ile bir metnin ortaya koyduğu argümanlar ve onun üzerine inşa edilen seçimlerin tutarlılığının/uygunluğunun tartışılması arasındaki rakım farkı, bundan sonraki tartışma seviyemizi belirleyecektir

MESUT VARLIK
Söyleşi

“Türkçeye karşı büyük bir iştahım var”

Enis Batur'la Dîvan, İstanbul, inşaat, külliye, Paris, ulusallık, sokaklar, eğitim, yayıncılık üzerine konuştuk ve her şey bir şekilde şiire bağlandı...

MESUT VARLIK

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