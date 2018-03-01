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KARİN KARAKAŞLI

Dosya

Sürünen erkekliğin gözlerine bakmak

"Onların nasıl katil olduklarından çok, nasıl ‘Akıllı ol...' diye bağırdıklarını, nasıl erkek olduklarını, niye kasıldıklarını, ne diye gerindiklerini daha yakından görmek için..."

KARİN KARAKAŞLI
Dosya

Yaşarken ve yazarken başlamak

Her başlangıç hakkını ister. Başlamanın başı ille de ödeşmedir. İtiraf ettiklerindir kendine, artık kaçacak delik kalmayışıdır

KARİN KARAKAŞLI
Dosya

En suskun katmanın muhatabı: Svetlana Aleksiyeviç

Bir insanın anlatılmamış hikâyesinden daha sahici ne var? İnsanlığın hikâyesini dinleyen ve aktaran Svetlana Aleksiyeviç’in külliyatı, roman gibi hayatlar ve hayat gibi romanlarla dolu

KARİN KARAKAŞLI
Dosya

Yersiz yurtsuz

Bulunduğun alanla, orası sadece boşluk bile olsa bağlantı kurma, kendini konumlama tarifidir mekân...

KARİN KARAKAŞLI
Dosya

"Hayır, gerçekten nasılsınız?"

Beklediğim süre boyunca alıştığım üzere “Nasılsınız” sorusu geliyor görevliden. Yine başımı kaldırmadan. “Teşekkür ederim, iyiyim” diyorum. Uygun replik budur ya. Orada da biter muhabbet. Bitmiyor ama. “Hayır, gerçekten nasılsınız” diyor aynı ses...

KARİN KARAKAŞLI

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