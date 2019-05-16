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AYHAN GEÇGİN

Kritik

Zamana serpili dehşetler: Aslı Biçen'in Tehdit Mektupları

Olağanüstü anlarla olağan anlar arasındaki derin ortaklığı ya da iş birliğini anlamamız gerek. Ne olağanüstü o kadar olağanüstü, ne olağan anlar o kadar olağandır

AYHAN GEÇGİN
Her Şey

Edebiyat, kriz

Ayhan Geçgin'in Aralık 2018'de Duisburg-Essen Üniversitesi'nde yaptığı konuşmanın tam metnini yayınlıyoruz...

AYHAN GEÇGİN
Kritik

Sahipsiz hikâyeler: Mehtap Ceyran'ın Mevsim Yas'ı

Mevsim Yas, Türkçe yazıldığına göre Türklere mi seslenmektedir? Ama Kürtlerin çoğu zaten Türkçe bilir. Ceyran, örneğin Mehmet Uzun gibi kitabı Kürtçe yazabilir miydi?

AYHAN GEÇGİN
Her Şey

Bilmediğim dil: Le Guin'in Tao Te Ching'i

Tao Te Ching ya da geçmişin öteki büyük yapıtları asla geçmişte değildir ya da geçmişle gelecek hiç de düşündüğümüz kadar birbirlerine uzak değildir

AYHAN GEÇGİN
Kritik

Hapiste iki kadın

Dilin kendisiyle uğraşan, Türkçe üzerine düşünen bu iki ismin bir biçimde Kürtlerle dayanışmak zorunda hissetmeleri nasıl bir tesadüftür? Yoksa Türkçenin kaderi, zorunlu olarak Kürtçenin kaderine mi dolaşıktır?

AYHAN GEÇGİN

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