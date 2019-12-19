Aydın Engin

TARİH
19 Aralık 2019
Böyle uysal bir muhalefet bulan bir iktidarın Urla’yı bir ilk adım olarak görmesinin ve arkasını getirmek için cesaretlenmesinin önünde bir engel var mı?Devamını Oku
TARİH
18 Aralık 2019
Bakalım Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "ne idüğü belirsiz heykelleri" açık artırmada satın alıp yeniden kente armağan edecek ve Tekirdağ’ı heykellerini satan kent utancından kurtaracak mı?Devamını Oku
TARİH
16 Aralık 2019
Anayasa'yı ve yasaları uygulamakla görevli ve yükümlü bir bakan Anayasa’ya, yasalara rağmen bildiğini okuyacağını alenen ilan ediyorDevamını Oku
TARİH
15 Aralık 2019
Yüreğimde kocaman bir umut besliyorum. 24 Aralık akşamı, yılın en uzun gecelerinden biri başlarken seni kucaklayacağımız umudunu…Devamını Oku
TARİH
13 Aralık 2019
AKP Reisi’nin kitlelerin eyleminden, daha doğru bir deyişle "eylemli kitlelerden" de ölümüne korktuğu gerçeğini de göz ardı edemeyizDevamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Fark ettim ki bu yazıdaki ütopya mümkün değildi; distopya ise baştan sona yazarın habis ruhunu yansıtıyorduDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Farkında mısınız? Dünyada bir şeyler değişiyor. Dünyada hızla ve çok köklü değişimler getireceği artık besbelli olmuş bir şeyler değişiyor. Bütün alametler belirdiDevamını Oku
TARİH
07 Aralık 2019
CHP’nin itirazlarına bakılırsa, AKP Reisi Londra’dan S-400 onayını alarak dönmüş olsaydı alkışlarla karşılanacaktıDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
Milliyetçi partinin, liberal partinin, muhafazakâr partinin, sosyal demokrat partinin, sosyalist partinin, komünist partinin tüzükleri de birbirinden farklı mıdır? Şaşıracaksınız ama hemen bütün siyasal partilerin tüzükleri arasında şaşılacak bir benzerlik vardır…Devamını Oku
TARİH
04 Aralık 2019
Çok temel bir silkenmeyi başaramayan, tabanlarındaki değişimin farkında olmayan ya da önemsemeyen siyasal partiler yarınlara kalmayacakDevamını Oku
TARİH
30 Kasım 2019
Meğer bu "Kara Cuma" benim anladığım "Kara Cuma" değilmişDevamını Oku
TARİH
29 Kasım 2019
Din Şurası toplantısının kapanış oturumunda boy gösterdin, kürsü gördün, dayanamadın, çıktın ve uzun uzun konuştun. Konuşmanın neredeyse her paragrafına itirazlarım, hem de ciddi ve ilkesel itirazlarım varDevamını Oku
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