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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

TARİH

19 Aralık 2019

Bir musibet bir nasihattan evladır (mı?)

Böyle uysal bir muhalefet bulan bir iktidarın Urla’yı bir ilk adım olarak görmesinin ve arkasını getirmek için cesaretlenmesinin önünde bir engel var mı?

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TARİH

18 Aralık 2019

Satılık heykeller var, yok mu artıran?

Bakalım Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "ne idüğü belirsiz heykelleri" açık artırmada satın alıp yeniden kente armağan edecek ve Tekirdağ’ı heykellerini satan kent utancından kurtaracak mı?

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TARİH

16 Aralık 2019

"Las Tesis" aldı başını gidiyor, bazen de gidemiyor…

Anayasa'yı ve yasaları uygulamakla görevli ve yükümlü bir bakan Anayasa’ya, yasalara rağmen bildiğini okuyacağını alenen ilan ediyor

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TARİH

15 Aralık 2019

Aklıma düştün Osman (Kavala)

Yüreğimde kocaman bir umut besliyorum. 24 Aralık akşamı, yılın en uzun gecelerinden biri başlarken seni kucaklayacağımız umudunu…

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TARİH

13 Aralık 2019

Kitleye tapmak, kitle eyleminden korkmak

AKP Reisi’nin kitlelerin eyleminden, daha doğru bir deyişle "eylemli kitlelerden" de ölümüne korktuğu gerçeğini de göz ardı edemeyiz

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TARİH

11 Aralık 2019

Bir ütopya yazmak istedim…

Fark ettim ki bu yazıdaki ütopya mümkün değildi; distopya ise baştan sona yazarın habis ruhunu yansıtıyordu

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TARİH

08 Aralık 2019

Çocuktan al dersini…

Farkında mısınız? Dünyada bir şeyler değişiyor. Dünyada hızla ve çok köklü değişimler getireceği artık besbelli olmuş bir şeyler değişiyor. Bütün alametler belirdi

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TARİH

07 Aralık 2019

Bu muhalefet Reis’in dişine göre mi?

CHP’nin itirazlarına bakılırsa, AKP Reisi Londra’dan S-400 onayını alarak dönmüş olsaydı alkışlarla karşılanacaktı

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TARİH

06 Aralık 2019

Programlar çeşit çeşit, tüzükler pek eşit

Milliyetçi partinin, liberal partinin, muhafazakâr partinin, sosyal demokrat partinin, sosyalist partinin, komünist partinin tüzükleri de birbirinden farklı mıdır? Şaşıracaksınız ama hemen bütün siyasal partilerin tüzükleri arasında şaşılacak bir benzerlik vardır…

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TARİH

04 Aralık 2019

Saray’daki CHP’li halının altına süpürüldü

Çok temel bir silkenmeyi başaramayan, tabanlarındaki değişimin farkında olmayan ya da önemsemeyen siyasal partiler yarınlara kalmayacak

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TARİH

30 Kasım 2019

Kara Cuma, Kara Cuma’ların habercisidir…

Meğer bu "Kara Cuma" benim anladığım "Kara Cuma" değilmiş

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TARİH

29 Kasım 2019

Reis ile zorunlu bir sohbet…

Din Şurası toplantısının kapanış oturumunda boy gösterdin, kürsü gördün, dayanamadın, çıktın ve uzun uzun konuştun. Konuşmanın neredeyse her paragrafına itirazlarım, hem de ciddi ve ilkesel itirazlarım var

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