Bitirilmeyen bir Tırmık ve bir kişisel not

Siyasetin bütün cephelerinde, WhatsApp gruplarında, Facebook, Twitter'de sonu gelmeze benzeyen bir tartışma yürüyor:

Tayyip Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olabilir mi?

Erdoğan defalarca yineledi, bir erken seçimin söz konusu olmadığını seçimin zamanında yapılacağını söyledi. Yasaya göre zamanında demek yasa gereği 18 Haziran 2023 Pazar günü demek.

Gel gör ki Anayasa'nın 101. Maddesi, okuduğunu anlamak için ortalama zeka sahibi biri için dahi pek açık:

Tayyip Erdoğan daha önce iki kez (Ağustos 2014 ve Haziran 2018) cumhurbaşkanı seçildi. O yüzden "zamanında" bir seçimde aday olamaz. Aday olabilmesi için Anayasa değişikliği gerek ama bunun için kader ortağı MHP'nin desteği bile yetmiyor, Anayasayı değiştirecek sayıda milletvekili yok.

Buna karşılık bir erken seçimde aday olmasının önünde ise herhangi yasal ve anayasal bir engel yok.

Ama daha ciddi engeller var.

Hangi partiden olursa olsunlar zamların kavurduğu, yaktığı geniş bir seçmen kitlesi ve "tam takır kuru bakıra" dönmüş hazine. Bu koşullarda bir erken seçim yapılırsa…

* * *

Bu yazı burada yarım bırakılıyor.

Yazdıklarımı baştan sona okudum. Sonra arkama yaslandım "Aydın Engin efendi, bir önceki Tırmık‘ta bu yazdıkların ayrıntısıyla hemen hemen aynen yer almıştı. Bu nedir öyleyse? Günü kurtarmak mı niyetin? Günü kurtarmak için yazı yazmak okura da, sana da ayıp değil mi" dedim ve…

Ve yazıyı bitirmeden noktayı koydum.

Salt bu yazı değil, son dönemde yazdıklarımı gözden geçirdim. Sade suya tirit değilseler bile "okunmasa da olur" yazılar.

1974'den beri Tırmık yazıyorum. Yeni Ortam, Politika, Türkiye Postası, Cumhuriyet, Birgün, Agos, T24, (yeniden) Cumhuriyet ve (yeniden) T24…

46 yıl yapar.

Yarı ömürden de uzun.

Hiç günü kurtarmak için yazmadım. Bundan sonra da yazmam.

* * *

Aydın Engin'i bir süre nadasa bırakmak iyi olacak.

Nadas'ın ne olduğunu bilmeyen kentli okurlar için bilgi notu: Nadas tarlanın sürülüp, sulanıp ekime hazırlanması ama o yıl ekilmemesidir.

Ben de beni nadasa bırakıyorum.

Ne kadar sürer bu nadas?

Bilmiyorum. Umarım kısa sürer.

Şey…

Bugün benim 81 yaşımdaki son günüm.