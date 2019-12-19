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Yalçın Doğan

a.yalcindogan@gmail.com

TARİH

19 Aralık 2019

Simit Sarayı: Veto formülü çalıştı

Kurtarma olayında da, yine "bir yanda halkım, bir yanda sermaye var". Halk var, çünkü Ziraat Bankası’ndaki paralar halkın parası

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TARİH

18 Aralık 2019

"TÜİK Çalış Güven"

Tıpkı Merkez Bankası yönetimi gibi, TÜİK yönetimi de görevden alınıyor, yerine ekonomiden sorumlu Bakan Damat Bey'e yakın birileri atanıyor. O atamayla birlikte, ekonomide istatistikler aniden ve acele ve hassaten AKP’nin istediği gibi sonuç vermeye başlıyor

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TARİH

17 Aralık 2019

Kanal'ın siyasi ayağı yoksa Montrö mü?

Yandaşlar son günlerde bu projeyi Montrö ile bir araya getirdiklerine göre, mutlaka Saray imzalı, projenin siyasi boyutu Montrö olabilir, Montrö üzerinden Lozan olabilir

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TARİH

14 Aralık 2019

Huzursuzluğun iki siyasi fotoğrafı

Davutoğlu şu kadar oy alır, Babacan bu kadar oy alır, ne kadar alırlarsa alsınlar, artık geri dönülmez bir gerçek var: AKP ve sistem çatırdıyor

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TARİH

13 Aralık 2019

"Fair Play" tarihte kaldı, iktidar da aynı yolda

Meclis’te muhalefete laf atmak mı? Kavga çıkarmak mı? Kendini göstermeye çalışmak mı? İşine gelmeyince sıralara vurmak mı? O durumlarda yeni seçilen AKP milletvekilleri iş başında!

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TARİH

12 Aralık 2019

Kavala kararı: Beklemek Anayasa'ya aykırı

AİHM kararlarına uymak, bağlayıcı nitelikte. Bu bağlayıcılık, Anayasa'nın 90. maddesi ile kesin hâle geliyor. Buna rağmen, "Bekleyelim, ne olacak" havası var. Yanlış! Çarpık! Çünkü, Anayasa'ya aykırı!

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TARİH

11 Aralık 2019

Kavala’ya hemen özgürlük

AİHM "18. maddenin ihlali" diye karar verdiği anda, Kavala hakkındaki suçlamalar tümüyle düşüyor, çünkü tutukluluk durumu "hukuki değil, siyasi"

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TARİH

10 Aralık 2019

Yö... Yö... Yönetiliyoruz... Fıkra Gibi

İş bilimsel yayına, uluslararası atıf yapılmasına gelince, SIFIR! Olsun, "Reis’e" destek tam ya sen ona bak, gerisini boş ver! Bundan iyi rektörlük mü olur?

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TARİH

07 Aralık 2019

"Adalet" deyince, akla "adaletsizlik" geliyor

Hukukun üstünlüğünün, kuvvetler ayrılığının, aylarca yargıç karşısına çıkmadan tutuklu kalmanın, bir emirle serbest bırakılmanın "olağan" hale gelmesinin ötesinde, her gün yaşanan kadın cinayetleri, a'dan z'ye ihmaller, mahkemelerde sapıklara, katillere verilen cezalarda "iyi hâl indirimleri", cezaevinden firarlar toplum vicdanında ağır yaralar açarken, "adalet adaletsizliktir" demek o kadar normal ki!

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TARİH

06 Aralık 2019

Büyük lokma ye, "NATO'ya veto" deme!..

Erdoğan'ın baştan 'olmaz' dediği her şeye evet demesinde bir şey var. Ne var, bilmiyoruz ama, bilmediğimiz bir şey var!..

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TARİH

05 Aralık 2019

Kadın cinayetleri gölgesinde asgari ücret pazarlığı

"Millet aç" diye feryat eden kadına anında gözaltı, "Beni öldürecek" feryatlarıyla 23 kez başvuran kadına umursamazlık!

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TARİH

04 Aralık 2019

Kendisine, partisine, MHP’ye ve CNN Türk’e veto

Prestij kaybettiğini muhtemelen kendisi daha iyi görüyor. Bu kaybın "iktidar kaybına yolculuk" olduğunu kendisi daha iyi anlıyor. Aniden "halkın sağlığı" aklına geliyor, vetoyu basıyor!

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