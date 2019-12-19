Yalçın Doğan

TARİH
19 Aralık 2019
Kurtarma olayında da, yine "bir yanda halkım, bir yanda sermaye var". Halk var, çünkü Ziraat Bankası’ndaki paralar halkın parasıDevamını Oku
TARİH
18 Aralık 2019
Tıpkı Merkez Bankası yönetimi gibi, TÜİK yönetimi de görevden alınıyor, yerine ekonomiden sorumlu Bakan Damat Bey'e yakın birileri atanıyor. O atamayla birlikte, ekonomide istatistikler aniden ve acele ve hassaten AKP’nin istediği gibi sonuç vermeye başlıyorDevamını Oku
TARİH
17 Aralık 2019
Yandaşlar son günlerde bu projeyi Montrö ile bir araya getirdiklerine göre, mutlaka Saray imzalı, projenin siyasi boyutu Montrö olabilir, Montrö üzerinden Lozan olabilirDevamını Oku
TARİH
14 Aralık 2019
Davutoğlu şu kadar oy alır, Babacan bu kadar oy alır, ne kadar alırlarsa alsınlar, artık geri dönülmez bir gerçek var: AKP ve sistem çatırdıyorDevamını Oku
TARİH
13 Aralık 2019
Meclis’te muhalefete laf atmak mı? Kavga çıkarmak mı? Kendini göstermeye çalışmak mı? İşine gelmeyince sıralara vurmak mı? O durumlarda yeni seçilen AKP milletvekilleri iş başında!Devamını Oku
TARİH
12 Aralık 2019
AİHM kararlarına uymak, bağlayıcı nitelikte. Bu bağlayıcılık, Anayasa'nın 90. maddesi ile kesin hâle geliyor. Buna rağmen, "Bekleyelim, ne olacak" havası var. Yanlış! Çarpık! Çünkü, Anayasa'ya aykırı!Devamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
AİHM "18. maddenin ihlali" diye karar verdiği anda, Kavala hakkındaki suçlamalar tümüyle düşüyor, çünkü tutukluluk durumu "hukuki değil, siyasi"Devamını Oku
TARİH
10 Aralık 2019
İş bilimsel yayına, uluslararası atıf yapılmasına gelince, SIFIR! Olsun, "Reis’e" destek tam ya sen ona bak, gerisini boş ver! Bundan iyi rektörlük mü olur?Devamını Oku
TARİH
07 Aralık 2019
Hukukun üstünlüğünün, kuvvetler ayrılığının, aylarca yargıç karşısına çıkmadan tutuklu kalmanın, bir emirle serbest bırakılmanın "olağan" hale gelmesinin ötesinde, her gün yaşanan kadın cinayetleri, a'dan z'ye ihmaller, mahkemelerde sapıklara, katillere verilen cezalarda "iyi hâl indirimleri", cezaevinden firarlar toplum vicdanında ağır yaralar açarken, "adalet adaletsizliktir" demek o kadar normal ki!Devamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
Erdoğan'ın baştan 'olmaz' dediği her şeye evet demesinde bir şey var. Ne var, bilmiyoruz ama, bilmediğimiz bir şey var!..Devamını Oku
TARİH
05 Aralık 2019
"Millet aç" diye feryat eden kadına anında gözaltı, "Beni öldürecek" feryatlarıyla 23 kez başvuran kadına umursamazlık!Devamını Oku
TARİH
04 Aralık 2019
Prestij kaybettiğini muhtemelen kendisi daha iyi görüyor. Bu kaybın "iktidar kaybına yolculuk" olduğunu kendisi daha iyi anlıyor. Aniden "halkın sağlığı" aklına geliyor, vetoyu basıyor!Devamını Oku
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